Changemakers in de mode (deel 2): Romain Narcy van Rematters, Ereks Blue Matters en de Denim Deal

Er zijn talloze duurzaamheidsinitiatieven, maar wie in de mode-industrie drijft de transitie écht – of hun inspanningen nu wel of niet zichtbaar zijn voor het grote publiek? We interviewen changemakers, consultants, duurzaamheidsdeskundigen en activisten in de mode. Wat kunnen we van hun werk leren?

In aflevering 2: Romain Narcy, een denim expert en ondernemer met twintig jaar ervaring in de industrie. Als de medeoprichter en CEO van Rematters, een adviesbureau gericht op circulaire toeleveringsketens en textielrecycling drift hij duurzaamheid. Narcy is ook partner en hoofd strategie en innovatie bij Ereks Blue Matters én een belangrijk figuur in het internationale Denim Deal-initiatief.

Fashioning Change – Episode 2: Romain Narcy, medeoprichter en CEO van Rematters, een adviesbureau gespecialiseerd in textielrecycling en circulaire toeleveringsketens

1. Kun je je voorstellen en een overzicht geven van je professionele achtergrond en expertise?

“Ik ben Romain Narcy, een Fransman met een achtergrond in bedrijfskunde. Stages en een civiele dienst bij Sodexo brachten me eind jaren negentig naar Turkije, waar ik mijn toekomstige, nu huidige, vrouw ontmoette. In 2004 ging ik aan de slag voor Ereks Blue Matters, het denimproductiebedrijf van mijn schoonvader, waar ik elk aspect van de kledingproductie leerde kennen en hielp het klantenbestand te laten groeien. Ereks doet ontwerp tot afgewerkte kledingstukken en exporteert voornamelijk naar de EU en de Verenigde Staten, waar ze merken bedienen zoals Fabienne Chapot, Kings of Indigo, Ralph Lauren en Anine Bing."

“Mijn focus verschoof in 2009, toen een klant Stéphane Popescu (destijds bij Bonobo Jeans) me vroeg of ik de milieu-impact van jeans productie begreep. Zijn vraag leidde ertoe dat Ereks de weg insloeg van duurzamere productie, en dat doen we nu al meer dan 15 jaar."

“Rond dezelfde tijd, in 2012, sloot ik me aan bij de Dutch Denim Alliance (de voorloper van de Denim Deal). Dit was onze eerste proef met post-consumer gerecycled katoen in de productie van jeans”

“"De COVID-19-pandemie voelde als een signaal van de planeet: ‘Jullie lopen tegen een muur aan, is het geen tijd om van koers te veranderen? Met de mode die honderd miljard kledingstukken per jaar produceert en projecties die oplopen tot 250 miljard in 2030. Ik realiseerde dat ik niet verder wilde in productie van nieuwe kledingstukken, zelfs niet de ‘duurzamere’ soort. In 2023 richtte ik samen met Hakan Uçar, een chemisch ingenieur die in de textielindustrie werkt, Rematters op. Rematters is een advies- en ingenieursbureau dat helpt bij het bouwen van circulaire mode- en textielsystemen door ideeën te koppelen aan de industrie en innovaties en oplossingen op te schalen, omdat we geloven dat schaal(vergroting) essentieel is voor impact.”

2. Wil je meer delen over je huidige projecten, behaalde resultaten en geboekte vooruitgang tot nu toe?

“Momenteel zijn we een team van vijf personen dat internationaal werkt in landen zoals Zwitserland, Benin, Ghana, Turkije en Frankrijk. Rematters adviseert grote mode- en huishoudtextielbedrijven over circulariteit en ondersteunt hen met data, onderzoek en de nieuwste technologieën. Een van onze partners, het Amerikaanse Colourizd, heeft een garenverftechnologie ontwikkeld die slechts één liter water per kilo gebruikt, vergeleken met de gebruikelijke 150 liter voor het verven van wol (!), en geen afvalwater produceert. Precies de changemakers die we graag willen ondersteunen als changemakers. Recent werk omvat ook het verzamelen van primaire data voor levenscyclusanalyses voor Sphera consulting, namens Textile Exchange, over gerecycled katoen in Bangladesh, Turkije en Pakistan, projecten over decarbonisatie van de toeleveringsketen en textielgebaseerde isolatiematerialen. We zijn ook erg trots op de haalbaarheids- en business case-studies die we hebben gedaan voor Tell-Tex Zwitserland om hen te helpen hun investering in een post-consumer textielrecyclinghub met een capaciteit van 20.000 ton per jaar te finaliseren.”

“Sinds 2020 ben ik actief in de Nederlandse Denim Deal, eerst als ondertekenaar en later als lid van het bestuur. In 2024 heb ik samen met Nicolas Prophte de Denim Deal International Foundation opgericht om het initiatief wereldwijd op te schalen. Onze missie is om circulariteit in de wereldwijde denim-toeleveringsketen op te schalen door een inclusief ecosysteem op te bouwen, door samen te werken met merken, fabrikanten, recyclebedrijven en innovators van over de hele wereld, niet alleen uit het Westen. Vandaag de dag heeft de Denim Deal bijna vijftig leden uit tien landen, waaronder universiteiten, ngo's, fabrieken, merken en technologieproviders. Wat dit initiatief zo impactvol maakt, is dat we niet alleen praten over samenwerking, maar het ook doen. Een belangrijk resultaat: een duidelijke stijging van het aantal spijkerbroeken gemaakt met minstens twintig procent post-consumer gerecycled katoen.

3. Hoe kijk je naar de toekomst van de mode? Welke kansen en uitdagingen liggen er in het verschiet?

“Leiders in de mode-industrie moeten zich bewust zijn van de aanstaande golf van regelgeving. Onder de EU Green Deal staat de textielindustrie direct in de schijnwerpers, met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), koolstofbelasting, enz. Sommige wetten of regels zijn uitgesteld, maar ze komen er wel degelijk aan. Veel bedrijven onderschatten nog steeds de impact die dit zal hebben op hun activiteiten, hun toeleveringsketens en uiteindelijk hun bedrijfsmodellen.”

“Naar mijn mening kan de mode niet groeien en de uitstoot verminderen terwijl ze meer blijft produceren. Zelfs met inspanningen om de toeleveringsketen te decarboniseren, is ongeveer zeventig procent van de uitstoot van de detailhandel nog steeds afkomstig uit de productie. De oplossing is niet alleen groenere fabrieken, maar het heroverdenken van het hele model. Groei moet opnieuw worden gedefinieerd, met circulaire strategieën zoals resale, verhuur en product-as-a-service als kern.”

“Bij Rematters, en ook via de Denim Deal, ondersteunen we bedrijven bij de overgang naar circulariteit. Door middel van de pilots die we aanbieden, kunnen merken beginnen te begrijpen wat er vanuit regelgevend oogpunt moet veranderen, wat circulair ontwerpen echt betekent en hoe ze de productie dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Denim is een geweldig testmateriaal: het is iconisch, complex en heeft een grote impact.”

4. Waar staat de mode-industrie vandaag de dag? Is er sprake van betekenisvolle verandering en zijn merken zich echt bewust van wat een circulaire toekomst vereist?

“Circulariteit zal niet in isolatie plaatsvinden, het vereist actieve samenwerking. Toch zijn veel merken nog steeds gericht op kortetermijn-EBITA en kwartaalresultaten, waarbij sommigen zelfs hun duurzaamheidsteams inkrimpen. Gelukkig maken anderen, zoals onze klant Ralph Lauren, echt transformatie mogelijk met een langetermijnvisie en ondersteuning voor decarbonisatie.”

“We zijn nog niet op een keerpunt. De urgentie moet nog steeds meerdere keren worden benadrukt. Maar ik zie het glas als halfvol. We zijn ons bewust van het probleem, nu moeten we vechten voor oplossingen.”

5. Welke concrete stappen zouden modeleiders moeten nemen om betekenisvolle verandering te versnellen?

“Ten eerste: geef het bedrijfsmodel een nieuwe vorm. Circulariteit is niet alleen recycling - het is verminderen, hergebruiken, repareren, regenereren. Zonder systemische verandering legen we slechts een badkuip met een lepel terwijl de kraan blijft lopen. Dus: Ondersteun innovatie. Investeer in incubators. Sluit je aan bij initiatieven zoals het Apparel Impact Institute of het Good Fashion Fund.”

“Ten tweede: ik herhaal wat fabrikanten op het podium deelden tijdens de Innovation Forum Sustainable Apparel and Textiles Conference in Amsterdam (april 2025): ‘Het tijdperk van eenrichtings-toeleveringsketens - ‘ik plaats de bestelling, u produceert’ - is voorbij.’ Een fabrikant is niet zomaar iemand die bijvoorbeeld vijfduizend broeken maakt - het is een gemeenschap van mensen in Bangladesh, Pakistan, India, Turkije met diepgaande expertise. Met langetermijnzichtbaarheid kunnen producenten investeren in decarbonisatie en innovatie. Samenwerking, co-creatie en gedeelde verantwoordelijkheid zijn de enige weg vooruit, vooral in een tijd van wereldwijde onzekerheid.”

“Reshoring van productie wordt steeds meer besproken, maar dat zal niet werken met verouderde systemen. Als we de productie terug naar Europa willen brengen, moeten we innoveren in hoe we kleding maken - knippen, naaien, afwerken, alles. Disruptie is de enige weg vooruit.”

Romain Narcy / Denim Deal archieffoto Credits: Denim Deal archief 25

Gerelateerde artikelen:

Verschillende stakeholders van de Denim Deal 2.0 op Kingpins Amsterdam in april 2024. Credits: Denim Deal / Nicolas Prophte

Als u een aanbeveling heeft voor een sterke kandidaat voor deze interviewreeks, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@fashionunited.com.

Bronnen:

- Een interview met Romain Narcy, op 7 mei 2025.

- AI-tools werden gebruikt om het gesprek te transcriberen en te helpen bij het vereenvoudigen en herformuleren van citaten voor duidelijkheid en leesbaarheid.