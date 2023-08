Van omnichannel tot shoppen op socials: e-commerce (gerelateerde) termen uitgelegd

Als het gaat om online winkelen worden wederom veel Engelse termen gebruikt. Op deze pagina vind je veel voorkomende of gebruikte e-commerce termen (of woorden gerelateerd aan het onderwerp webshoppen) en de betekenis ervan.

Je kan ervoor kiezen het artikel van begin tot het eind te lezen (zie inhoud). Of klik op een term uit de begrippenlijst (begrippenlijst A-Z) om er direct naartoe te gaan.

Begrippenlijst (A-Z)

E-commerce

E-commerce staat voor elektronische handel en verwijst naar het kopen en verkopen van goederen of diensten op het internet.

Webshops zijn de meest bekende en belangrijke kanalen voor e-commerce, maar ze zijn niet de enige. M-commerce en s-commerce zijn subcategorieën die zich richten op handel via mobiele apparaten en sociale media, en deze vallen allemaal onder de bredere paraplu van e-commerce.

Hoewel fysiek winkelen nog altijd het populairst is voor goederen en diensten, kopen Nederlanders veel via internet. InKleding behoort tot de populairste internetaankopen. Lees hier meer.

M-commerce / Mobile commerce

M-commerce staat voor het kopen en verkopen van productie via mobiele apparaten zoals tablets of je smartphone. Mobile commerce is de langere term, die minder vaak gebruikt wordt.

Beeld ter illustratie. Credits: Image: Asos, Multiverse. Eigendom van Asos Mobile shopping

Mobile shopping, of mobiel shoppen, staat voor kopen via je smartphone.

49% van de Nederlandse online shoppers gebruikte in 2022 zijn smartphone bij het online shoppen. Iets meer dan de helft van alle online kopers verwacht over vijf jaar de meerderheid van hun online aankopen via de smartphone te doen . Bron: GFK consumentenonderzoek Shopping Tomorrow, 2022

Social commerce / s-commerce

Social commerce - of afgekort s-commerce - is de term voor het kopen of verkopen van producten via social media kanalen/apps, zoals bijvoorbeeld Instagram of TikTok. Als consument kun je het direct kopen via je social media app, je hoeft dus niet naar een aparte website te gaan, maar kunt direct klikken op een product dat je ziet in een post of video.

Re-commerce / recommerce

Re-commerce is de term voor het kopen of verkopen van tweedehands modeproducten via het internet. Het gebeurt vaak via (speciale) online platforms.

Beeld ter illustratie Credits: ‘modemarktplaats’ Vinted, een grote internethandelaar in tweedehands kleding

Omnichannel

Omnichannel is een verkoopstrategie waarbij een bedrijf zijn klanten dezelfde winkelervaring biedt, zowel online als offline. Dit betekent dat je bijvoorbeeld iets online kunt uitzoeken en kopen, maar het in een fysieke winkel kunt afhalen, of juist andersom: eerst in de winkel een product proberen en bekijken om het daarna online te bestellen.

Als je dezelfde ervaring krijgt bij een kledingbedrijf of -merk, ongeacht het distributiekanaal (lees: in de fysieke winkel, online of via een mobiel apparaat) wordt dat een naadloze omnichannel ervaring genoemd.

Nederlandse consumenten zijn ware onmnichannel shoppers en omnichannel retail is belangrijk voor de ervaring. Lees hier meer.

Multichannel

Multichannel betekent dat een bedrijf zijn producten of diensten aanbiedt via meerdere kanalen, zoals een fysieke winkel, een online winkel en een mobiele app, maar deze kanalen werken meestal onafhankelijk van elkaar. (Omnichannel daarentegen streeft naar een op naadloze, geïntegreerde ervaring voor de klant bij alle beschikbare kanalen).

Cross Border

Cross-border kopen en verkopen betekent dat goederen of diensten worden gekocht of verkocht tussen verschillende landen. Dus als je bijvoorbeeld online een shirt koopt van een bedrijf dat gevestigd is in een ander land, dan ben je bezig met cross-border online shoppen. Het gaat om transacties die de grenzen van een enkel land overschrijden.

Cross Channel

Cross-channel is een retailstrategie waarbij klanten verschillende verkoopkanalen gebruiken tijdens één aankooptraject. Bijvoorbeeld, je zou een product online kunnen onderzoeken, het in een fysieke winkel kunnen proberen en dan via een mobiele app kunnen kopen.

Beeld ter illustratie. Credit: Sales assistant / H&M Group, Cos Showrooming

Showrooming is de term die wordt gebruikt voor consumenten die een fysieke winkel bezoeken om een product te bekijken of uit te proberen, maar vervolgens de aankoop online doen, vaak om een betere prijs te krijgen.

Showrooming kan een uitdaging vormen voor traditionele winkels, maar biedt ook kansen voor retailers om een geïntegreerde omnichannel ervaring te bieden.

Webrooming

Bij webrooming gaat het precies andersom dan bij showrooming. Men bekijkt en vergelijkt producten online en gaat daarna naar de fysieke winkel om een product te bekijken, ervaren en kopen. Dit gedrag combineert het gemak van online onderzoek met de zekerheid van een fysieke winkelervaring.

Beeld ter illustratie. Credits: een laptop en mobiele telefoon showen de website van online fashion retailer Missguided. Foto: Justin Tallis / AFP

Beeld ter illustratie: TikTok. Crédit : Olivier Bergeron, Unsplash

Beeld ter illustratie van online shoppen Credits: Afbeelding door charlesdeluvio via Unsplash

Bronnen:

- Het FashionUnited archief

- Delen van deze artikeltekst zijn gegenereerd met een kunstmatige intelligentie (AI) tool en daarna geredigeerd.