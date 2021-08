9 modemerken uit Oost-Europa nemen deel aan Who’s Next

Nadat de modebeurzen anderhalf jaar hebben stilgelegen is het eindelijk zo ver: de beurzen in Parijs gaan dit najaar weer plaatsvinden. Negen damesmodelabels uit Moldavië en Belarus zullen vertegenwoordigd zijn op de Who’s Next in Parijs (3-6 september).

De merken zijn allen deelnemers in het Ready to Trade project van CBI en ITC. In dit project zijn 34 modebedrijven uit Moldavië en Belarus klaargestoomd voor de EU markt. Ze hebben aan hun collectie gewerkt, zijn geïnformeerd over de markteisen en laatste trends, en hebben aandacht besteed aan hun duurzaamheid. Na anderhalf jaar wachten staan zij nu klaar om hun collecties te tonen op de Who’s Next!

Moldavië en Belarus zijn misschien voor de meeste EU bedrijven nog onbekend terrein, maar deze landen beschikken over een lange historie als het aankomt op de productie van kleding. Reeds jaren produceren bekende EU merken in Moldavië en Belarus hetgeen ervoor heeft gezorgd dat ook de bedrijven die deelnemen een grote kennis hebben op het gebied van de EU-trends en kwaliteiten. De merken kenmerken zich door een gezonde mix van creativiteit en Italiaanse élégance. Doordat er structureel gewerkt wordt met Italiaanse materialen doen de merken op het gebied van design en kwaliteit niet onder voor elk ander hoogwaardig EU-merk.

Het grote voordeel van deze merken is dat de collecties niet alleen ontworpen worden maar tevens ook in huis geproduceerd worden. Deze setup zorgt voor een grote flexibiliteit en hoog serviceniveau. Het feit dat alle producten in huis worden geproduceerd garandeert tevens een verantwoorde en transparante productie, met respect voor elke stap en ieder mens werkzaam in deze supply chain. De relatief kort afstand tussen Moldavië, Belarus en de EU en culturen die sterk overeenkomen met de Europese manier van zakendoen zorgen voor een goede basis voor zakendoen, met een groot toekomstperspectief. We nodigen u dan ook graag uit om ons te bezoeken op de Who’s Next in Parijs.

Deze merken zullen vertegenwoordigd zijn in de twee paviljoens:

Moldavië / Hall 6 - J58: Amarena Secret, Julia Allert, L. Storojuc, Vistline

Amarena Secret, Julia Allert, L. Storojuc, Vistline Belarus / Hall 5 - D104: Balunova, Lakbi, Lea Lea, Nikolia Morozov, Vladini

De merken zullen op de beurs vertegenwoordigd worden door CBI sector experts.

Ready2Trade

Het project Ready to Trade wordt uitgevoerd door het Centrum ter Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) en the International Trade Center (ITC) en gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Meer informatie over de bedrijven en het programma zijn hier te vinden. Contact opnemen met de bedrijven kan via CBI sector experts: