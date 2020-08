CAST opent het nieuwe inkoopseizoen met Sport Lifestyle Beurs

Op maandag 17 augustus organiseert CAST in samenwerking met ANWR-GARANT de Sport Lifestyle beurs in Nieuwegein. Natuurlijk staat de veiligheid van bezoekers en exposanten voorop. De beurs wordt ruim opgezet en alles wordt georganiseerd volgens het 1,5-meterprotocol, zodat je op een veilige manier kunt inkopen.

Tijdens deze dag kun je de nieuwste collecties voor SS ’21 ontdekken, inspiratie opdoen en nieuwe contacten leggen. De vertegenwoordigers vertellen je daar alles over hun collectie en merk, maar horen ook graag meer over jouw trots, jouw winkel. De beurs is toegankelijk voor alle leveranciers en alle winkeliers.

Registreer alvast online

Kom jij maandag 17 augustus naar de beurs? Registreer je dan alvast online en voorkom een (lange) wachtrij!

1. Maak een account aan op cast.nl

2. Je ontvangt een e-mail om een wachtwoord aan te maken

3. Download de CAST-app

4. Login met je account in de CAST-app

5. Bij de entree hoeven we dan alleen nog je QR-code te scannen

Deelnemende merken:

Airwalk

Athena Greek Sandals

Björn Borg

Blowfish Malibu

Camel Active

Colmar

Cycleur de Luxe

Franklin & Marshall

Havaianas

Hinson

Hummel Fashion

Keen

Lacoste

LoMer

Merrell

Napapijri

NZA

Pantofola d'Oro

PME Legend

Replay

Skechers

Supertrash

Timberland Apple of Eden

Birkenstock

Blauer USA

Brunotti

Champion

Cruyff

Fila

Gaastra

Hey Dude

HUB Footwear

Kappa

KSwiss

Levi’s

Lotto

Munich

Nautica Competition

Palladium

Piedro Sport

Reef

Sinner

Sun68

Teva

COVID-19 Maatregelen:

Geef elkaar de ruimte (1,5 M. afstand)

Desinfecteer je handen regelmatig

Indien gewenst zijn mondkapjes beschikbaar

Ziek? Verkouden? Griep? Blijf thuis!

Eerste officiële inkoopdag

Alle vaste showrooms zijn op maandag 17 augustus ook geopend van 09:00 - 17:00 uur. Benieuwd welke merken er allemaal een showroom hebben in CAST? Neem dan een kijkje op de plattegrond.