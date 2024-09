Centrestage Hong Kong ziet sterke internationale deelname, ondanks tyfoon Yagi

Afgelopen week was Hongkong het toneel van de energieke vakbeurs Centrestage. Ondanks de dreiging van tyfoon Yagi benadrukte de positieve internationale opkomst waarom de regio zijn plaats verdient als een sterke internationale speler in de modewereld. De beurs zelf, inmiddels aan haar negende editie toe, liep van 4 tot 7 september. Vanwege de extreme weersomstandigheden werd de beurs op de tweede dag ingekort, maar werden de openingstijden voor de laatste twee dagen verlengd. Hoewel dergelijke omstandigheden normaal gesproken bezoekers zouden afschrikken - de stad gaf een waarschuwing uit die het transport en veel bedrijfsactiviteiten werden stilgelegd - leek dit geen grote impact te hebben op de algehele sfeer van Centrestage.

Volgens de organisator van de beurs, de Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), was er zelfs sprake van een opvallende toestroom van bezoekers en supporters. Dit werd versterkt door het Exhibition+ platform, waardoor de meer dan 250 exposanten ook online bereikbaar waren. Wat kopers betreft, meldde HKDTC 8.500 individuen uit 82 landen, met name uit regio's als Thailand, Maleisië, Japan en Taiwan. Het was ook de eerste keer dat zowel Centrestage als de gelijktijdig gehouden zusterbeurs Salon de Time, beide gevestigd in het Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), gratis toegankelijk waren voor het publiek. Dit resulteerde in meer dan 15.000 bezoekers uit het grote publiek, een cijfer dat volgens de organisatoren exposanten hielp hun klantenbestand uit te breiden door aankopen ter plaatse te faciliteren.

In tegenstelling tot traditionele beursindelingen creëert Centrestage een atmosfeer die bewust wat meer "showy" wil zijn. Dit wordt duidelijk bij binnenkomst, waar grote videoschermen fotoshoots van exposanten en de catwalk van Robert Wun tonen, de hoofdontwerper van dit jaar voor Centrestage Elites, een programma dat lokaal talent promoot en die het evenement op 3 september opende. Verspreid over de beurs waren ook flitsende, museum-achtige displays te vinden met verschillende looks van lokale ontwerpers, vergelijkbaar met de vele catwalkshows die elke dag werden gehouden. Deze shows trokken ook verrassend grote menigten, van brand executives tot influencers.

Centrestage Hong Kong 2024. Credits: HKTDC.

Het waren deze elementen die de beurs een gastvrije sfeer gaven, zo werd bevestigd door Leocadia Duggento, salesmanager van La Haine Inside Us (LH). Het Italiaanse label was voor het eerst aanwezig op de beurs met zijn SS25-lijn. Hoewel LH al een handvol retailers in Hongkong tot zijn klantenkring rekent, hoopte het merk de gelegenheid te gebruiken om zijn aanwezigheid op het continent uit te breiden. "We hebben een paar winkels, maar niets vergeleken met het potentieel van het merk", vertelde Duggento aan FashionUnited. Ze merkte op dat het avant-gardistische karakter van LH goed aansluit bij de stijl die in Azië gewenst is. "De uitdaging is de afstand. Je moet mensen ontmoeten, en ik denk dat Azië in zekere zin een beetje gesloten is. Het zou beter voor ons zijn om iemand hier in Hongkong, of in Japan, te hebben om ons merk te vertegenwoordigen."

Hongkong als toegangspoort tot Azië-Pacific

De Koreaanse inkoper Jonghun Park van Samsung C&T Fashion Group toonde interesse in het merk. Hij zei dat de ontwerpen van LH geschikt waren voor zijn "veeleisende klanten" en dat hij overwoog een eerste bestelling te plaatsen ter waarde van ongeveer 15.000 Amerikaanse dollar. Park vervolgde: "De beurs heeft ons in staat gesteld om in contact te komen met innovatieve ontwerpers van over de hele wereld, waardoor we onze merkenportefeuille hebben kunnen diversifiëren en we voorop blijven lopen in modetrends."

Hoewel de enorme potentie van Azië niet onopgemerkt is gebleven bij internationale labels, is Hongkong uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt, vooral voor jongere merken die voet aan de grond proberen te krijgen voordat ze hun groei op het continent voortzetten. Om dit te bevorderen, werkte HKTDC samen met verschillende internationale culturele overheidsinstanties om namen binnen te halen die anders mogelijk niet in de reis hadden kunnen investeren. Zo werd er samengewerkt met het Britse consulaat-generaal in Hongkong, dat acht Britse merken - sommige opkomend, andere meer gevestigd - meebracht, waardoor een modebewuste brug tussen de twee regio's werd geslagen.

Centrestage Hong Kong 2024. Credits: HKTDC.

De labels waren ondergebracht in een grote stand aan de voorzijde van de beurs, waar elke ontwerper een selectie van looks voor zijn eigen rekken had samengesteld, vóór een etalage met mannequins met een aantal opvallende looks van de merken. De samenwerking werd begeleid door Corin Wilson, directeur handel en investeringen bij het Department for International Trade in Hongkong. Naast het ondersteunen van de stroom Britse ontwerpers, pleitte hij ook voor meer samenwerking tussen de twee regio's.

"Op handelsgebied is er momenteel veel meer positiviteit rond de relatie tussen het VK en Hong Kong, wat geweldig is", aldus Wilson. Hij voegde eraan toe dat Hongkong als 19e grootste handelspartner van het VK erg belangrijk is voor de Britse economie, en vice versa. "Hoe meer we kunnen doen, vooral op gebieden als mode waar het VK geschiedenis, kracht en expertise heeft, hoe beter. Ik doe dit werk al 20 jaar en blijf proberen mensen verder te laten denken dan de traditionele beelden en meningen over het VK als historisch en ouderwets. Maar als je de creativiteit in de mode-industrie ziet, gaan ze anders denken over het VK in het algemeen."

Roksanda, Patrick McDowell en meer in het Britse paviljoen

Wilson werkt samen met financiële instellingen Investon en HKTDC om bedrijven te helpen die zich in de regio willen vestigen. "We kunnen ons [overheidsnetwerk] introduceren bij bedrijven die aan Hongkong denken. Geen enkel bedrijf zal een bedrijfsvestiging opzetten voordat het hier exporteert en geld verdient. Pas dan zal het besluiten dat het hier aanwezig moet zijn om de volgende stap te zetten, vooral met het oog op het vasteland van China ten noorden van de grens", aldus Wilson. Lush en Marks & Spencer zijn in dit opzicht opmerkelijke succesverhalen, die beide een aantal eigen winkels in Hongkong exploiteren.

British Pavilion at Centrestage Hong Kong 2024. Credits: FashionUnited / Rachel Douglass.

Voor sommige merken was deelname aan het Britse paviljoen van Centrestage niet de eerste kennismaking met de markt in Hongkong. De in Servië geboren, in Londen gevestigde Roksanda Illinčić, die de beurs zowel als exposant als spreker bezocht, zei dat ze overwoog om met haar gelijknamige merk terug te keren naar de regio, nadat ze ervoor had gekozen om zich tijdens de pandemie terug te trekken. De vaste waarde op de London Fashion Week vertelde FashionUnited: "Mijn werkelijke doel hier is om te werken en mezelf weer te integreren in de gemeenschap, en om wat onderzoek te doen naar wat er gaande is." Hoewel ze aanvankelijk van plan was om mogelijke partners in Azië te vinden, was Illinčić verrast dat ze naast Aziatische inkopers ook afspraken had met mensen dichter bij huis, waaronder een inkoper uit Frankrijk en het Midden-Oosten.

Andere nieuwere namen die, net als Illinčić, geassocieerd worden met de British Fashion Council (BFC), zagen Centrestage als een kans om de markt in Hongkong te verkennen. Jennifer Droguett introduceerde haar dameskledinglabel Anciela voor het eerst in Azië en beschreef Hongkong als een "toegangspoort" tot het bredere continent. Omdat de nadruk op lokale productie centraal staat in het concept van haar merk, voorziet Droguett niet in een onmiddellijke stap naar de Aziatische markt op het gebied van productie. Ze denkt echter wel dat haar leuke en tactiele ontwerpen kunnen resoneren met de wereldwijde menselijke ervaring van verhalen vertellen en verbinding maken.

Revival-oprichter Rosette Ale was een andere deelnemer aan haar eerste Aziatische vakbeurs. Haar merk, dat collecties ontwerpt met behulp van deadstock en overgebleven materialen, noemt de VS al een solide internationale thuisbasis die haar in staat heeft gesteld om Brexit-gerelateerde moeilijkheden in de EU te vermijden. Over Centrestage zei Ale echter: "Ik ken de markt in Hongkong niet zo goed, dus ik ben met een open geest gekomen om te zien met wie ik in contact kan komen en of er daadwerkelijk vraag is. Wat ik begrijp is dat er een echte vraag is naar luxe, dus dat zou een invalshoek kunnen zijn die ik kan aanboren. Ik zit in het middensegment, maar ik sta open om te verkennen en te zien wat er mogelijk is."

Roksanda Illinčić at her Master Talk at Centrestage 2024. Credits: HKTDC.

De geselecteerde merken werden gekozen op basis van hun duurzaamheidsfactoren, een proces dat werd geleid door Hailey Chan, hoofd experience economy bij het Britse Department for Business and Trade (DBT), en Christina Dean, oprichter van een van de tentoongestelde merken R Collective en NGO Redress, die haar jaarlijkse prijsuitreiking hield tijdens de derde dag van Centrestage. Chan zei dat ze de expertise van Dean en De Castro had gebruikt om haar duurzaamheidscriteria voor deelnemende merken te bepalen en om in contact te komen met merken waarvan zij vonden dat ze goed bij de tentoonstelling zouden passen, met name die welke "meer trendsettende stappen zetten om duurzaamheid te bereiken".

Andere trends die de beurs domineerden: Athleisure en accessoires

Duurzaamheid was een factor die op een iets bredere basis van invloed was op de gehele beurs, maar andere trends leken zowel exposanten als inkopers meer in hun greep te hebben. Zo was athleisure een nieuwe categorie die dit jaar werd geïntroduceerd op Centrestage, een aanvulling die een weerspiegeling was van de groeiende vraag naar dit type kleding. Dit bleek uit een onderzoek van HKTDC onder exposanten en inkopers, waarvan 29 procent "urban clothing" als een van de categorieën met het grootste groeipotentieel in hun primaire verkoop beschouwde.

Deze vraag werd weerspiegeld in de respons op de stand van Ashworth van de YGM Group, waar op golf gerichte athleisure-kleding centraal stond. Brandmanager Becky Kam zei dat de opname van athleisure aansloot bij "belangrijke markttrends" en dat er daardoor 20 potentiële kopers naar de stand waren gekomen, waarmee "onze verwachtingen werden overtroffen". Ze voegde eraan toe: "Ik denk dat we overeenkomsten kunnen sluiten met acht kopers uit Singapore en Thailand, en als we de licentie voor het agentschap met succes verkopen, zal dat waarschijnlijk oplopen tot tienduizenden Amerikaanse dollars."

Accessoires waren een andere categorie met een sterke vraag. Uit het onderzoek bleek dat 39 procent van de respondenten groeipotentieel zag in deze categorie. Zelfs jonge lokale merken waren optimistisch over hun deelname aan Centrestage. Debutant Jessica W, oprichtster van sieradenlabel Love by the Moon, zei bijvoorbeeld: "Ik wil mijn doelgroep uitbreiden en mijn merk aan steeds meer mensen laten zien. Ik wil mijn markt uitbreiden." Naast Aziatische markten hoopte ze te groeien in de VS, het VK en Australië.

De ambities van deze jonge talenten sluiten aan bij de toenemende invloed van de Hongkongse modescene als geheel. Centrestage trok dit jaar al de aandacht van vooraanstaande internationale inkopers, zoals Galeries Lafayette uit Frankrijk, Voo Store uit Duitsland en Cntrbnd uit Canada. De aanwezigheid van deze kopers "bevestigde de status van het evenement als een essentieel platform voor modehandel en merkpromotie", aldus Sophia Chong, adjunct-directeur van HKTDC.

Centrestage Hong Kong 2024. Credits: HKTDC.