Creatief directeur modebeurs Seek: “De term 'beurs' is voor ons al een lange tijd een vraagstuk”

Veranderingen in het beurslandschap zijn de laatste tijd bijna aan de orde van de dag. Toch verraste Seek, het laatst overgebleven mode-beursevenement in Berlijn, vorige week iedereen met een complete herziening van het gebruikelijke programma.

Het evenement, dat zich specialiseert in streetwearmerken en op duurzaamheid gerichte labels, zal nu plaatsvinden in een nog niet bekendgemaakt tijdsbestek van ongeveer vier weken tussen januari en februari. Het begint echter vóór Pitti Uomo en omvat ook de Berlin Fashion Week, die wordt gehouden van 31 januari tot 3 februari 2025. Dit vereist een bijna volledige herwaardering van hoe een moderne beurs eruit zou kunnen zien. Tegelijkertijd rijst de vraag of het evenement in zijn nieuwste vorm überhaupt nog wel als een beurs kan worden beschouwd.

Sommigen speculeren misschien dat dit een laatste poging is om het enige overgebleven evenement van de Premium Group te bevrijden; de voormalige zusterbeurs Premium kondigde immers ook herhaaldelijk nieuwe concepten en locaties aan voordat het voorgoed zijn deuren moest sluiten. In gesprek met Maren Wiebus, creatief en evenement directeur bij de Premium Group, wordt echter duidelijk dat dit meer een poging is om het Berlijnse modebeurslandschap een broodnodig, eigentijds evenement te bieden dat verder durft te gaan dan geprefabriceerde beursconcepten en bereid is risico’s te nemen om zich verder te ontwikkelen.

Mevrouw Wiebus, om te beginnen misschien de belangrijkste vraag. Is Seek na de verhuizing en met een nieuw concept nog steeds een beurs?

De hele term “beurs” is voor ons al een lange tijd een vraagstuk. Zelfs in de tijd van Premium en Seek, toen we het project 'The Ground' lanceerden, paste de term niet echt meer. Daarom proberen we al heel lang een ander woord te bedenken, ook al past er nog geen enkele term echt.

Uiteindelijk is het geen beurs, maar een plek die zich richt op de behoeften, de echte harde zakelijke behoeften, van individuele mensen, merken en bureaus en die mensen samenbrengt.

De verhuizing van de grote beurshal en het station van Berlijn, vooral na de solo-edities van vorig jaar, komt als een verrassing.

We zijn bijna negen maanden op zoek geweest naar een geschikte locatie, dus de verhuizing was zeker geen overhaaste beslissing. Historisch gezien was het idee van één grote hal nooit echt ons ding. We zijn Seek 2009 nooit begonnen met het idee van een beursformule, maar als iets heel persoonlijks voor een nieuwe generatie exposanten. Toen, een paar jaar geleden, kwam corona en die veel ontwikkelingen stopzette of die ze volledig ongedaan maakte. We moesten ineens inspelen op heel andere behoeften en dus ook nadenken over de ruimte die ze nodig hadden. Met de randvoorwaarden van toen was de ruimtelijke combinatie met Premium heel logisch, maar nu moeten we onze eigen weg weer vinden, ook al hadden we graag gezien dat het met Premium anders was afgelopen.

Zie je de huidige verhuizing ook als een soort nieuwe start voor Seek, weg uit de schaduw van de Premium?

Ja, in zekere zin is de verhuizing van de grote zaal ook een nieuwe start. De herinneringen aan Berlijn, ook al was het lange tijd onze thuis, hebben altijd boven ons gehangen. Dus het is ook duidelijk dat de vergelijkbaarheid met tijden waarin elke hoek gewoon vol zat alom aanwezig was - ook al was Seek uiteindelijk niet klein. Toch werd de perceptie van mensen altijd gekenmerkt door het verleden.

Verhuist de Conscious Club naar de nieuwe locatie?

Absoluut. We willen de merken blijven bedienen, of zelfs meer dan ooit, en een thuis voor ze zijn, een plek waar ze hun producten kunnen presenteren en ideeën kunnen uitwisselen. Dat is zeker nodig en daar betrekken we ook veel experts bij.

Maar betekent dat ook dat Seek nog steeds veel verschillende merken onder één dak moet brengen?

Precies, dus een gepersonaliseerde aanpak was erg belangrijk voor ons in de nieuwe locatie, want we willen inclusief zijn, maar we willen iedereen in staat stellen om doelgroepgericht te handelen en mensen, meer nog dan merken, de ruimtes bieden die ze nodig hebben. Voor sommigen kan dat een luidruchtig evenement zijn, voor anderen een elegante, schone showroom met klassieke muziek. Op de nieuwe locatie kunnen we in al deze behoeften voorzien.

De nieuwe locatie van Seek. Credits: Premium Group

We hebben drie trappen, drie ingangen, twee liften en alles kan volledig modulair worden opgebouwd. Onze eigen inrichting zal heel minimalistisch zijn, maar we zullen gezellige gemeenschappelijke ruimtes creëren. We schaffen ook scheidingswanden af en gaan terug naar “vroeger”, toen het nog relatief eenvoudig was om alles opnieuw in te richten en aan te passen aan de betreffende periode en de gehuurde merken.

Over merken gesproken - kunnen we een vergelijkbaar aantal merken verwachten als bij de vorige edities van Seek?

We bieden 600 vierkante meter per verdieping. Omdat alles in theorie meerdere keren verhuurd kan worden, is het op dit moment moeilijk te zeggen hoeveel merken er uiteindelijk op het terrein zullen staan, of beter gezegd in de ruimte zullen passen. Qua vloeroppervlak is het echter ongeveer even groot als afgelopen zomer en de editie van januari vorig jaar.

Waarom zouden merken op Seek blijven vertrouwen en naar Berlijn komen?

We zijn ervan overtuigd dat wat we doen gerechtvaardigd en nodig is. En onze armen staan wijd open voor iedereen die mee wil doen. Toch moet je eerlijk tegen jezelf zijn, want natuurlijk zijn er veel merken die niet bij ons passen. Dit heeft niets te maken met arrogantie, maar met realisme. Misschien zijn er af en toe overlappingen, maar uiteindelijk gaat het erom een zo goed mogelijk platform te bieden aan degenen die dat willen en bij wie ons idee past en ons op hen te richten in een toch al moeilijke tijd waarin bijna niemand echt geld wil uitgeven aan marketing- of verkoopactiviteiten.

Daar ligt onze focus en dat is waar Berlijn voor staat, want de stad is altijd al een speeltuin geweest en stond altijd al voor zinvolle ontmoetingen, zelfs vanuit het perspectief van Fashion Week. Hier komt meer samen dan waar dan ook. En er is hier zeker een generatie die naar de toekomst kijkt. Hoe dit er precies uitziet, ook voor Seek, is wat we nu moeten uitzoeken, anders worden wij - en veel merkpartners - onder de voet gelopen.

Veranderingen, vooral drastische, worden vaak bekritiseerd. Hoe ga je hiermee om?

Soms is het makkelijk om de handdoek in de ring te gooien en dat was ook een tijdje zo. Maar dan zijn er nog genoeg mensen die ons aanmoedigen om ons niet af te laten schrikken. Dat zijn precies de mensen op wie we ons willen richten. Wat moeten we anders doen? Onze kop in het zand steken is ook geen optie.

We zijn geen organisatie die het iedereen naar de zin kan maken, zoals we de afgelopen jaren hebben geleerd. Maar we zullen zeker niet buigen voor neezeggers, maar zo gericht mogelijk blijven werken voor de mensen die dat willen en nodig hebben. We weten niet wat we eraan hebben, maar de beslissing om naar een nieuwe locatie te verhuizen was ook een economische, vooral voor de exposanten, omdat de kosten absoluut lager zijn dan voorheen. Het zijn moeilijke tijden, dus het was belangrijk om de kosten voor onze partners te verlagen.

Wat maakt de huidige tijden zo moeilijk, vooral voor beurzen of overeenkomstige platforms?

De tijd is voorbij dat je ervan uit kan gaan dat honderden nieuwe klanten nauwelijks kunnen wachten om nieuwe collecties te ontdekken en zich daarop kunnen instellen. Je moet dit veel gerichter aanpakken. Desondanks is het huidige concept zeker niet in steen gebeiteld en kunnen er in de toekomst nog dingen veranderen, maar wij geloven dat dit voor nu de juiste manier is en we zullen zien hoe het zich in de toekomst ontwikkelt.

Wat wel zeker is, is dat niet alles - wat alles ook is - op elk moment gedurende twee dagen zal plaatsvinden. Dit is in het verleden echter toch al veel bekritiseerd en leek niet langer gepast, vooral niet in de zeer strakke kalender die de mode-industrie volgt.

Zien jullie Seek nog steeds als een platform voor het bestellen van goederen of is het meer een ontmoetingsplaats voor de industrie?

We zouden het erg toejuichen als bestellingen op papier worden geplaatst. Maar we weten ook dat dit niet het doel is van alle merken. We bieden echter nieuwe mogelijkheden met meer ruimte, en Seek zou gebruikt kunnen worden om een compleet collectiescenario te presenteren. Het valt nog te bezien of hier op deze manier gebruik van zal worden gemaakt.

Seek start niet alleen met een nieuw concept, maar vindt ook plaats op een nieuwe datum en in een tijdsbestek van vier weken dat vóór alle andere beurzen begint en de Berlin Fashion Week omvat. Hoe is dit tot stand gekomen?

De hele discussie over data, die altijd al heeft bestaan, is door Covid erg veranderd en we vragen ons voortdurend af wat de juiste datum is. Want voor sommigen is het altijd te laat, voor anderen is het altijd te vroeg. Sommigen vragen om een datum eind februari, anderen willen een evenement voor Kerstmis, het is ongelooflijk divers. Daarom was het voor ons logischer om niet slechts twee dagen vast te stellen waarop iedereen “moet” dansen, vooral wanneer sommige mensen geen bestellingen meer kunnen plaatsen en anderen hun collecties nog niet eens klaar hebben. Dus hebben we besloten om een langere periode aan te bieden.

Maar brengt het lange tijdsvenster niet ook het risico met zich mee dat Seek “de weg kwijtraakt”?

We zijn ons er terdege van bewust dat twee tot drie kerntijden zich binnen deze periode van vier tot vijf weken zullen uitkristalliseren. Dat zien we nu al, maar of een merk nu gewoon een evenement organiseert voor één dag, of één ochtend, middag of avond in deze periode, of er een week is, dat is aan hen. En natuurlijk zullen we hen steunen met alles wat we hebben.

De nieuwe locatie van Seek. Credits: Premium Group

Er zullen echter maar een paar merken zijn die heel lang blijven. We kunnen ons echter goed voorstellen dat sommige merken in de loop van de periode meerdere keren zullen huren. Op dit moment staan we nog voor een enorme coördinatietaak. Het zou voor ons zeker makkelijker zijn als alles gebundeld kon worden in twee dagen, maar dat is niet meer het geval en we nemen niet aan dat we voor iedereen een datum kunnen bepalen. Dus alles wat we nu nodig hebben is duidelijkheid over de beslissingen van onze partners en een zekere mate van vertrouwen.

Je had het net over duidelijkheid, in hoeverre bestaat dit voor bezoekers? Hoe weet je welk merk wanneer aanwezig zal zijn?

We proberen zo snel mogelijk een programma samen te stellen met de aanwezige merken en de bijbehorende data, maar realistisch gezien verandert dit natuurlijk tot kort voor het evenement. Het is daarom des te belangrijker dat de merken tijdig communiceren, want niemand kan het zich echt veroorloven om ergens te gaan staan en te hopen op wonderen.

Over merken gesproken, zal de merkenmix het komende seizoen veranderen? Of blijven jullie partners jullie trouw ondanks de veranderingen?

We gaan ervan uit dat de kern van de merken hetzelfde blijft, maar we zouden het ook leuk vinden als er meer aan wordt toegevoegd, vooral naar de latere datum toe, dus ook richting Fashion Week. Als het iets vrouwelijker wordt, zou dat geweldig zijn. Iets meer womenswear, maar ook een paar agentschappen, dat zou zeker logisch zijn.

Je noemde net Fashion Week, zijn er plannen om de deuren van Seek te openen voor jonge Berlijnse ontwerpers en aanstormende talenten van Fashion Week?

Er is goed contact met de Fashion Council Germany en er is zeker behoefte bij veel merken die nog niet met agentschappen hebben gewerkt, misschien omdat ze nog niet per se super commercieel gepositioneerd zijn, maar toch echt hulp nodig hebben om in contact te komen met de zakelijke kant en dus met inkopers en winkels.

Dit is vaak een tekortkoming die we in onze hele geschiedenis met opkomende ontwerpers gewoon hebben geleerd. In zeldzame gevallen zijn mensen die ongelooflijk creatief zijn, ook superfit als het op het verkoopgedeelte aankomt. En dat is natuurlijk jammer, dus we zouden het geweldig vinden als deze kans ook benut wordt, vooral omdat de nieuwe locatie ons in staat stelt om deze merken te laten zien. Het komt erop neer dat je twee kledingrails kunt huren in een gemeenschapsruimte, of je eigen ruimte kunt veranderen in een showroom of een direct-to-consumer activatie kunt doen.

Toch heeft het imago van Berlijn als mode- en beursstad de laatste tijd te lijden gehad en toch houdt Seek vast aan haar thuisbasis. Waarom?

Ik ben ervan overtuigd dat er geen andere stad in Duitsland is zoals Berlijn.

Het is ook duidelijk dat Berlijn zelf altijd polariserend is, alleen al vanwege de geschiedenis van Berlijn. Maar je kunt niet zeggen dat het hier ooit saai is geweest. Bijna geen enkele andere stad is zo ongelooflijk inspirerend, vrij, jong en als we met z'n allen vooruit willen, moet je uit je cocon komen en meedoen. Dat betekent niet dat je naar Berghain moet gaan of de U8 moet nemen en overspoeld moet worden door junkies. Maar het zou wel moeten betekenen dat je klaar bent om Berlijn - en ons - met een nieuwe openheid tegemoet te treden.

Met de keuze van onze nieuwe locatie wilden we onszelf niet isoleren, maar juist in het centrum van Berlijn plaatsen. Het gaat om het overbrengen van de energie en vibe van de stad, internationaliteit en ook deze sympathieke vunzigheid, ook al is het niet eens zo vunzig in onze buurt, maar staan we nog steeds “midden in het leven” met Seek.

Jullie zijn ook in goed gezelschap, de Voo Store ligt op een steenworp afstand. Komt er een samenwerking?

Precies, de Voo Store zit er vlak naast en Yasin Müjdeci [de oprichter van de winkel, red.] is zelf de grootste fan van de straat en de buurt. Er zijn op dit moment geen plannen voor een specifieke samenwerking, maar hij vond het geweldig dat we ernaast kwamen wonen en we hebben hem al vroeg bij onze plannen betrokken. De winkel staat ook symbool voor die merken en vooral voor de vibe die Seek van oudsher nastreeft. En natuurlijk staat een bezoek aan Voo in Berlijn altijd op het must-do programma, zodat bezoekers twee vliegen in één klap slaan.

Last but not least, wat hoop je voor de komende editie van Seek?

Ik zou willen dat we allemaal eens goed naar onszelf kijken en ons bevrijden van de vooroordelen die ons omringen. Wat heeft het voor zin om alles af te kraken en het gras altijd ergens anders groener te zien? Ik wil betrokkenheid en steun. In mijn eigen belang zou ik willen dat mensen nadenken over wat ze nodig hebben en de nieuwe versie van Seek accepteren als die bij hen past. Ik zou ook graag de dialoog aangaan als het nog niet 100 procent perfect is. Misschien is 80 procent al goed en kunnen we de resterende 20 procent samen verder ontwikkelen.