Data wintereditie Modefabriek vastgelegd, focus op verbinding

Modefabriek heeft de definitieve data voor de modebeurs bekendgemaakt. Op zondag 23 en maandag 24 januari 2022 is de RAI Amsterdam weer de vertrouwde spot, maar in een vernieuwde setting, zo blijkt uit een persbericht. Deze editie ligt de focus van het event op de ‘verbinding met de fashion-community’. Daar geeft de organisatie invulling aan met een uitgebreide programmering van trend-talks én een vernieuwd duurzaam platform.

Volgens de organisatie is de ‘magische grens’ van 150 deelnemende merken inmiddels ruimschoots bereikt. “Nooit eerder in ons 25-jarig bestaan hebben zoveel merken zich zo snel aangemeld voor Modefabriek”, zegt Caroline Krouwels, directeur Modefabriek, in het persbericht. “Het belooft een inspirerende, vernieuwde en zeer relevante editie te worden, can’t wait!” Onder de eerste merken die zich hebben aangemeld zijn namen als Aaiko, Another-Label, Barts, ByBar en ChaboBags.