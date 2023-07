De thema’s van Modefabriek SS24: Duits geroezemoes en verwarring over mannenmode

Een halfuur voor het startschot voordat de zomereditie van vakbeurs Modefabriek van start gaat, vormen enthousiaste inkopers een rij voor de ingang. Dat men buiten moet wachten, is niet erg, want de zon schijnt en buiten staan foodtrucks opgesteld met strandstoeltjes. Het mini food-festival dient als ontmoetingsplaats waarbij al snel duidelijk wordt dat men staat te popelen om naar binnen te gaan.

Daar waar in de herfst/winter 2023-editie meterslange gekleurde linten een gordijn voor de ingang van de beursvloer vormden en de diverse kanten van de editie belichtten, versieren de linten, die nu een kroonluchter-silhouet aannemen, enkel het plafond. Het weerspiegelt de verandering van de beurs: er zijn geen drie, maar twee hallen gevuld met stands, er is geen mannenmodesectie aanwezig en de focus ligt op vrouwenmode en internationalisering.

Uiteraard is er ook kindermode te vinden op de beursvloer en wordt dit keer opnieuw een podium gegeven aan jonge ondernemers, is The Fashion Gallery weer aanwezig en kunnen degenen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben zitten een bezoek brengen aan The Sustainable Stop. Ook worden dit jaar diverse talks en masterclasses gegeven, en worden trends groot uitgelicht op het Trendforum. Eén ding is zeker, met (opnieuw) ruim vierhonderd merken en een vol programma is er genoeg te beleven.

Benieuwd naar de stands die het meest opvallen? Bekijk ze hier!

Wel of geen mannenmode: verwarring op de beursvloer

Klokslag tien uur verplaatst de rij van de ingang zich naar de beursvloer. Sommige inkopers zijn op een missie en lopen rechtstreeks op stands af, anderen neuzen wat rond en geven zich over aan alle indrukken die de beurs biedt. Wat de stands betreft, staan sommige merkvertegenwoordigers klaar om te knallen. Dat is bij het Nederlandse merk Barts bijvoorbeeld het geval. Wie hier een kijkje gaat nemen, komt gegarandeerd met een ultiem vakantiegevoel terug. Ook Beaumont heeft flink uitgepakt en geeft haar mannequins een ronddraaiend podium die de aandacht van het publiek trekt.

Andere standhouders zetten nog snel de puntjes op de ‘i’. Bij de mannenmodestand van Guess wordt zelfs het plastic nog van de standvloer gehaald. “We stonden hier eigenlijk met enkel damesmode”, klinkt het. “Maar toen kwamen we erachter dat mannenmode toch ‘apart’ welkom is op de beurs, dus wilden we toch iets neerzetten.” Het resulteert in een witte stand met vier rekken gevuld met kleding. “Goed, we zijn er. We gaan zien wat we in het visnetje kunnen vangen.”

Ook bij Groep Alain Broekaert, dat met diverse merken op Modefabriek staat, klinkt dat er verwarring is over wel of geen mannenmode. “Dat had anders gecommuniceerd moeten worden, want mannenmode is wel gewoon welkom.” Bij de groep heeft men ook veel gehoord dat inkopers die zich specifiek richten op de heren dit zomerseizoen Modefabriek overslaan en naar Preview gaan.

In de wandelgangen wordt Preview meermaals aangehaald. Een groepje mannen spreekt over de relatief nieuwe beurs. “Het is echt een goede beurs en iedereen staat daar”, zo klinkt het.

Desalniettemin maakt het Duitse mannenmodemerk Indicode juist gebruik van het schaarse mannenmodeaanbod. “Het zorgt er ook voor dat je op kunt vallen”, vertelt salesmanager Merwin Gilliad. De salesmanager heeft er niet eens over nagedacht om de stap naar Preview te maken en verwijst naar hal B, waar honderden damesmodelabels staan opgesteld. “Probeer er dan maar eens uit te blinken. Dan sta ik liever hier als een van de weinige mannenmodemerken. Modefabriek werkt voor ons, na vijf jaar, nog steeds. We hebben al een aantal nieuwe klanten kunnen noteren, de sfeer is goed, dus wij hebben niks te klagen.”

Duits geroezemoes in de gangpaden

De drukte op de eerste dag van Modefabriek wordt door iedereen anders ervaren. Bij damesmodemerk Aaiko merken ze juist vlagen van mensen, maar al met al is Modefabriek altijd een goede beurs voor het merk. Niet alleen bestaande klanten komen een bezoek brengen, de beurs levert ook nog altijd nieuwe klanten op. Bij Soaked (voorheen Soaked in Luxury) is eenzelfde beeld te zien. Bij tijden is het soms wat rustiger, maar er zijn al genoeg klanten langs geweest én er zijn zelfs al orders geschreven. Van kleurrijk merk Fluresk mag de beurs wel wat drukker, zo is te horen op de stand.

Een ander merk dat te spreken is over de eerste dag van de zomereditie, is Freedom Moses. “Het is een topdag”, vertellen Bart en Leen, die het merk in de Benelux vertegenwoordigen. "Het is druk. We hebben al nieuwe klanten kunnen opschrijven en anderen stuurden we onze digitale catalogus toe.” Het gros van de geïnteresseerden dat op de stand van Freedom Moses te vinden is, spreekt Duits. “Duitsers tonen enorm veel belangstelling. We hebben zojuist een inkoper langs gehad die ruim honderd winkels in het portfolio heeft. We hopen die naam natuurlijk snel terug te zien!”

Caroline Krouwels, CEO van de beurs, stelde eerder al dat inkopers uit Duitsland en België de beurs steeds beter weten te vinden. Dat blijkt tijdens deze editie niet minder waar. Zo is er bijvoorbeeld een inkoper aanwezig van Kress Modezentrum, een modebedrijf dat zo’n dertig winkels in het portfolio heeft. De moderetailer verkoopt dames-, heren-, en kindermode en zoekt damesmodelabels die zich in het middelhoge segment bevinden. “Het is goed om de collecties in het echt te zien. Zo krijg je er een gevoel bij en kun je de stoffen voelen. We hebben voldoende merken in ons portfolio, zoals Desigual, Guess en Esprit, maar mochten we vandaag een nieuw, leuk merk tegenkomen, staan we daar zeker voor open”, vertelt de inkoper die haar tante heeft meegenomen naar de beurs. “Mijn tante heeft vijftien jaar geleden Modefabriek voor de eerste keer bezocht en laat mij nu kennis maken met de beurs. Het aanbod van de beurs vind ik zeker interessant en het is er niet te druk, waardoor men op de stands echt de tijd neemt.”

Hal B tijdens Modefabriek. Credits: Sylvana Lijbaart/FashionUnited

Inspiratie, oriëntatie en trends begrijpen thema’s onder inkopers

Naast Duitse inkopers zijn er natuurlijk ook Nederlanders te vinden. Zij bezoeken de beurs om zich te oriënteren. Zo vertellen twee goedgemutste inkopers van damesmodewinkel Bebob uit Rhenen langs de stand van Summum te zijn geweest, maar ook Gustav en Pom Amsterdam hebben bezocht. “Opvallend is dat deze editie heel kleurrijk is.”

Sander van Buiten, manager en inkoper van de Nederlandse modeketen Arthur & Willemijn, wil zich onderdompelen in alle trends en de verhalen achter de collecties van modemerken. “Op een moment dat je gaat inkopen, heb je de keuze al gemaakt”, vertelt Van Buiten, “dit is het moment dat je merken en hun collecties bekijkt, de stof voelt, de filosofie achter de collectie leert kennen en de trends van het komende seizoen gaat begrijpen.” Het is dus niet voor niks dat de inkoper en manager van de Nederlandse modeketen, Modefabriek bezoekt. “Hier heb je alles onder één dak. Zo komen wij net van een talk vandaan en vinden we het Trendforum heel interessant.”

“Op de stands proberen we het verhaal van de collectie te achterhalen. Het is uiteindelijk iets wat wij weer aan de consument willen communiceren. Het fysieke retaillandschap is de afgelopen jaren enorm veranderd. Een consument komt binnen, al met een foto van iemand die een jurkje draagt en dan zegt: dit wil ik. Als de klant het jurkje aan heeft en het niet is wat zij verwacht, ontstaat er snel teleurstelling. Want, ‘het jurkje staat haar veel beter’.” Het is aan de verkopers op de werkvloer dan de kunst om een passend alternatief te vinden. “Wij vinden het heel belangrijk dat een consument het item minimaal dertig keer draagt en zich er goed in voelt. Het is dus écht van belang om de filosofie van het merk of de collectie te kennen en dit over te kunnen brengen aan de klant.”

The Sustainable Stop krijgt een nieuw jasje en biedt platform voor vintage resellers

Opvallend aan deze editie is wederom The Sustainable Stop die een nieuwe invulling heeft gekregen. Het groene, rechthoekige platform begeleidt bezoekers langs duurzame stands. Zo staat er het modelabel Kings of Indigo, maar ook Komrads, Love Sophia en Oska. Het platform is voorzien van een blauw centrum, De Kloffie Markt: een plek waar innovatieve en up-and-coming vintage resellers hun collectie presenteren én het direct verkopen. Dat laatste lijkt nog niet voor iedereen duidelijk, vertelt de eigenaresse van Nyn Vintage. “Als ik mensen zie kijken, vertel ik het erbij, want ik merk toch dat men het nog niet echt realiseert”, vertelt ze. “Ik sta hier voornamelijk om bezoekers kennis te laten maken met mijn merk en mijn werkwijze. Daarnaast zou ik het supertof vinden om in de toekomst samen te gaan werken met retailers die eenzelfde visie hebben op het gebied van duurzaamheid.” Heel druk is het er nog niet geweest, vertelt de eigenaresse. “Wellicht speelt het begin van de vakantieperiode en de opkomende storm een rol. Ik hoop in ieder geval dat het maandag wat meer aandacht trekt.” Andere resellers die in het blauwe hart van de duurzame hub te vinden zijn, zijn Re-Nou, Céno Classics, Rennelier en Fitolojio Workshop.

De Kloffie Markt op Modefabriek. Credits: Sylvana Lijbaart/FashionUnited

De Kloffie Markt op Modefabriek. Credits: Sylvana Lijbaart/FashionUnited

Ook het Young Entrepreneur Platform is weer aanwezig en is, net als de wintereditie, gepositioneerd in hal A. Achttien jonge ondernemers krijgen hier een podium. Er is werk te zien van onder meer Lotte van Stijn, Melissa Oosterwolde en Zoë Detrez.

Al met al was zondag een ‘gezellig drukke’ eerste dag. Voor het ene merk mag het wat meer stormlopen, het andere merk geniet met volle teugen van iedere bezoeker die op de stand aanwezig is. Wat de inkopers betreft, staat de zomereditie in het teken van inspiratie, oriëntatie en trends begrijpen. Het internationaliserende thema lijkt meer vorm te krijgen door het grote aantal Duitse bezoekers dat op de beursvloer te spotten is en de focus op damesmode was niet te missen. Hoewel voor sommige merken de duidelijkheid over wel of geen mannenmode ontbrak, maakten andere juist gebruik van de gelegenheid door nieuwsgierige inkopers naar hun stand te trekken en orders te schrijven.