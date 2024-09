Denim, DPP en duurzaamheid: Texhibition wijst de weg naar de toekomst

De zesde editie van de sourcingbeurs Texhibition Istanbul vond plaats van 11 tot en met 13 september 2024 op het beursterrein van de stad, vlak bij de luchthaven Atatürk. Alle drie dagen waren goed bezocht - volgens officiële cijfers werden er bijna 24.600 vakbezoekers verwelkomd, ongeveer evenveel als bij de editie van maart. Ruim een kwart van de bezoekers (6.488) kwam uit het buitenland, een groot deel daarvan waren inkopers van merken als Alexander Wang, American Heritage, Asos, Calvin Klein, Derek Lam 10 Crosby, Esprit, Forever 21, Sainsbury's, Uncle Studios en Veronica Beard. In totaal werden 117 landen geregistreerd, waaronder landen uit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Zuid-Amerika, Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Netwerken met inkopers in het B2B-centrum. Foto: İTKİB Fairs

Sinds de eerste editie in maart 2022 is het aantal deelnemers aan de beurs gestaag gestegen - ondanks de gevolgen van de verwoestende aardbevingen van vorig jaar: van 11.000 bezoekers in het debuutjaar 2022 tot 20.000 bezoekers in 2023 en ongeveer 25.000 bezoekers in 2024. De berekening van de organisatoren - de Istanbul Textile and Apparel Exporters' Association (İTHİB), lid van de Turkse mode- en textielvereniging İTKİB - ging op: jaar na jaar werden er hallen toegevoegd en daarmee het aantal exposanten verhoogd.

Rijen bij de ingang. Foto: İTKİB Fairs

De beurs begon in 2022 met één of twee hallen en breidde in 2023 al uit naar drie hallen en ongeveer 440 exposanten. Hier kwamen de producenten van garen en denim wat tekort, die nu elk in een eigen hal zijn ondergebracht. Daardoor steeg het aantal exposanten dit jaar naar 539 en een oppervlakte van 35.000 vierkante meter - in vijf hallen werd een breed scala aan geweven stoffen, breisels, denim, accessoires, prints en garens gepresenteerd.

Naast gevestigde bedrijven als Almodo, Bahariye, BTD, Can Textile, Iskur, Kipaş, Migiboy, Menderes, Söktaş, Yünsa, Zorluteks en İpeker presenteerden ook tal van andere krachtige, exportgerichte bedrijven uit de web- en breigoedsector hun nieuwste producten. Hal 8 presenteerde bijvoorbeeld producenten van garen en vezels zoals Diktaş, Ensar, Karafiber, Korteks, Sasa en Tepar.

Texhibition-installatie voor de hal van de producenten van garen en accessoires. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Uitbreiding en uitdagingen

De drukte is niet alleen bij de bezoekers, maar ook bij de exposanten groot - "We hebben momenteel een wachtlijst van 700 tot 800 exposanten. We hebben in Turkije 20.000 producerende bedrijven en hier op het terrein 13 hallen beschikbaar, maar we willen niet in één keer gigantisch worden, maar gestaag groeien", legt Kemal Özhaseki, bestuurslid van İTHİB en Haseki Tekstil, de strategie van kwalitatieve groei uit op een persconferentie.

Op de vraag naar internationale exposanten (er zijn er momenteel een paar) verklaarde Özhaseki dat degenen die al jarenlange zakenrelaties met Turkije onderhouden, natuurlijk welkom zijn, maar dat de Texhibition vooral is opgezet als een beurs voor Turkse producenten die niet naar Europese equivalenten als Premiere Vision of Munich Fabric Start gaan.

Goed bezochte hallen. Foto: İTKİB Fairs

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen te overwinnen. Terwijl 70 tot 80 procent van de door de aardbevingen getroffen bedrijven zich heeft hersteld, is dat nog niet het geval voor de steden in de getroffen gebieden - hier wordt nog steeds op- en herbouwd, met name woningen, omdat veel mensen nog steeds in tijdelijke onderkomens verblijven of de regio hebben moeten verlaten.

Een ander probleem van de Turkse economie, de hoge inflatie, neemt langzaam af en wordt eerder gelaten bekeken. "Turkije heeft al eerder met inflatie te maken gehad; we weten dus hoe we ermee om moeten gaan en ons moeten beschermen", zegt Özhaseki vol vertrouwen. En inderdaad is er in de hallen van de Texhibition een bedrijvige drukte en een over het algemeen positieve stemming te voelen, die de problemen van de wereld lijkt te trotseren.

Gül Bolulu, Büsra Balota, Özgözan Östgül en Günay Atalayer (v.l.n.r.) bespraken de opleiding van jonge ontwerpers. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

"We hebben vijf producenten gevonden waarmee we graag zouden samenwerken. De beurs biedt een uitstekende werksfeer, het is zeker de moeite waard om hierheen te komen", bevestigt Mariana Wajsman-Nedeff, internationale manager bij La Moda uit Brazilië.

Innovaties en denim

De BlueBlack Denim Area. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Veelzijdige textielinnovaties doen de rest om de branche interessant te maken. De Innovation Hub werd dit keer vormgegeven door de ontwerpers Arzu Kaprol en Filiz Tunca. Daar werd onder andere een jurk met glasvezel gepresenteerd, die dient als voorbeeld van lichtgevende kleding die bijvoorbeeld kan worden toegepast in home decor, outdoor, event design en wearable tech. Ook werden verwarmende poncho's en kussens gepresenteerd, die door een in de stof geweven verwarmingssysteem op een gewenste temperatuur kunnen worden gebracht.

Een verwarmde poncho in de Innovation Hub. Foto: İTKİB Fairs

De Texhibition Trends Areas werden vormgegeven door ontwerpster en creatief directeur Idil Tarzi en haar team, en de Digital Art Exhibition door de conceptuele digitale kunstenares Ecem Dilan Köse. Een lezing van textielkunstenares Gül Bolulu liet zien dat je vrijwel alle natuurlijke materialen kunt verwerken tot driedimensionale textiel. Ze experimenteerde in haar eigen weefworkshop met planten als mos, rode algen, dennenappels, maïs, riet, tarwe, gerst, courgette, paddenstoelen, "zeezijde" van schelpen en zelfs botten. In een tweede aanpak gebruikte ze aloë, rozen, palmen, avocado's, malven en suikerriet als kleurstoffen. Na de productie van vezels experimenteert ze momenteel met de productie van garens.

Textielkunstenares Gül Bolulu (links) weefde trespen (Bromus Tectorum) tot textiel. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Ook algen kunnen in textiel worden gebruikt. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Voor de tweede keer was er ook weer het BlueBlackDenim-gedeelte in hal 7 met marktleidende bedrijven uit de denimbranche zoals Bossa, İsko, İskur en Kipaş. Hier was ook een eigen ruimte voor seminars, waar men zich kon informeren over de laatste denimtrends, evenals over nieuwe mogelijkheden in de textielexport, het digitale productpaspoort, de invloed van marketing op de denimbranche en next-gen-denimvezels.

Een futuristisch denimontwerp. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid werd op veel stands benadrukt en met name in de "Hall of Impact"-installatie van exposanten die met hun producten een duurzamere toekomst willen vormgeven. Hier waren bijvoorbeeld benaderingen te zien voor afvalreductie door 3D-ontwerptechnologie, waterbesparingen tot 50 procent bij de productie, een vermindering van de CO2-uitstoot, waterbesparende verftechnieken, energie-efficiënte productie-installaties en recyclingprocessen voor textielafval. De biologische afbreekbaarheid van vezels en stoffen wordt ook steeds belangrijker; ook hier presenteerden enkele exposanten innovaties van linnen, cupro, katoen, lotus, bamboe, koffiebonen, cactus, jute, soja, ananas en kokosvezels.

De biologische afbreekbaarheid wordt steeds belangrijker. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Maritas Denim presenteerde bijvoorbeeld een project voor regeneratieve katoen in het zuidoosten van Turkije en het gebruik van eigen zonne-energie. Karafiber heeft zich ten doel gesteld om meer koolstof uit de atmosfeer te verwijderen dan ze produceert in de gebieden waar ze actief zijn. Onder andere wordt hun Ecocell Lyocell-vezel gewonnen uit duurzaam geteeld hout en geproduceerd in een gesloten kringloop om hulpbronnen te sparen. Aydin Örme presenteerde Lilacell Lace, een innovatie van de cellulosevezel Lyocell van Tencel en geweven stoffen van gerecycled nylon, terwijl wolstofproducent Bahariye uit Istanbul zich officieel heeft gecommitteerd aan een duurzame, sociale en milieuvriendelijke productie en dit ook laat certificeren. De polyestervezelproducent Korteks heeft met zijn polymeerrecyclinginstallatie, waar polyestergarens worden gemaakt van plastic flessen, een doorbraak bereikt in Turkije.

Corozoknopen van de zaden van de corozo-palm. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Denimproducenten zetten bovendien in op bruine katoen, waarbij de natuurlijke kleur wordt gebruikt, of de gerecyclede, blauwachtige kleur van de vezel. "We gebruiken heel graag de natuurlijke kleur van de vezels, wat duurzamer is omdat er geen verfproces is en je water en energie bespaart", legt bijvoorbeeld verkoopmanager B. Hande Yildirim van Bossa uit. Het bedrijf recycleert ook het water dat vrijkomt bij het productieproces en gebruikt het opnieuw.

"We zijn erg verrast over het aanbod op de Texhibition en verheugd over de focus op duurzaamheid. We hebben veel interessante producten gevonden voor ons bedrijf", vat Maria Adelaida Velasquez Mejia, directeur van Linea Directa uit Colombia, samen.

Een selectie van denimproducten. Foto: İTKİB Fairs

Dat de "groene" transformatie van de modebranche momenteel in alle delen van de beurs hoog op de agenda staat, bleek ook uit de keuze van de onderwerpen van de talks - bijvoorbeeld over het digitale productpaspoort, circulaire waardeketens en de keynote speech van Marwa Zamaray, de ambassadeur van het Europees Klimaatpact met het thema "Be Ready for Sustainability Regulations: Time is running out". Ook de Turkse exportvereniging (TIM) en het Turkse ministerie van Handel benadrukten in hun toespraken de noodzaak van een groene transitie van de branche en presenteerden ondersteunende maatregelen.

Is Turkije klaar voor het digitale productpaspoort?

Met betrekking tot het digitale productpaspoort werd in een discussieronde duidelijk dat Turkije momenteel grote inspanningen levert om te voldoen aan de eisen van de EU - het moet immers concurrerend blijven. Dit zou niet moeilijk moeten zijn als vijfde grootste textielleverancier ter wereld en met een aandeel van 16 procent in de textielinvoer in de EU.

Eerst komt de verzameling van nauwkeurige informatie over milieudata, koolstofemissies, vast afval en chemicaliën; laatstgenoemde wordt ondersteund door de Reach-richtlijn. Ook Oeko-Tex 100 zal als richtlijn dienen. Elk product krijgt een unieke ID en de circulariteit ervan kan worden bepaald, inclusief het aandeel gerecyclede grondstoffen. Deze gegevens zijn onder andere van belang voor de douane, waar wordt vastgesteld of een product de grenswaarde overschrijdt en niet mag worden geëxporteerd of dat er een extra belasting wordt geheven.

De openingsceremonie op 11 september. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

In een volgende stap moet een gemeenschappelijke software worden ontwikkeld en geïntroduceerd en moeten er werkgroepen worden opgericht, ondersteund door het Turkse ministerie van Industrie en Handel en İTKİB. "Traceerbaarheid is erg belangrijk. De gegevens moeten op één plek worden verzameld", legt İTHİB-bestuurslid Besim Özek uit. Hij adviseert ook om te investeren in IT, omdat "handmatige gegevensverzameling niet lang zal werken".

Deelnemers in de "Hall of Impact". Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Een vertegenwoordiger van het Turkse modebedrijf LC Waikiki is echter sceptisch over de bereidheid van de producenten. "Behalve de grote bedrijven zijn ze er nog niet klaar voor - misschien 20 procent wel, maar 80 procent nog niet." Om dit probleem aan te pakken, belooft het ministerie steun in de vorm van het Responsible-programma, dat een label zal introduceren om de inspanningen op bedrijfsniveau te tonen. Daarnaast worden met verschillende partners centra voor digitale transformatie (DDM) opgezet en gaat volgend jaar het programma AB/IPA 111 van start, dat zich bezighoudt met ecobalansen.

Er is ook het collaboratieve initiatief Cirpass, dat de weg naar digitale transformatie moet vergemakkelijken. "We informeren de leveranciers al twee jaar en helpen hen bij het opstellen van actieplannen die stap voor stap kunnen worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat de gegevens niet alleen worden verzameld, maar ook in hun systemen worden geïntegreerd", legt Arzu Konyali, wereldwijd directeur duurzaamheid bij LCC Waikiki, uit. Het bedrijf helpt hen met trainingen, waarvoor het positieve feedback heeft gekregen. "Er is nu minder verwarring", bevestigt Konyali.

Ook Marwa Zamaray, ambassadeur van het Europees Klimaatpact, is optimistisch over de voorbereidingen van Turkije op duurzaamheidsrichtlijnen. Ze noemde het land "verreweg de meest compatibele leverancier voor Europa" in haar keynote speech. Als redenen noemde ze het feit dat Turkije de afgelopen decennia al duurzaamheid heeft toegepast, terwijl concurrenten als China, Bangladesh en India veel stappen achterlopen. "Dat is een groot voordeel dat Turkije tot een zeer gewilde leverancier voor Europese bedrijven maakt", aldus Zamaray.

Marwa Zamaray (links), ambassadeur van het Europees Klimaatpact, presenteerde de belangrijkste Europese milieurichtlijnen. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

De weg vooruit

Een paneldiscussie op de laatste dag over "Circulaire waardeketens in de modebranche" belichtte de weg van Turkije als inkoop- en innovatielocatie. Voor Rui Pereira, vicepresident verkoop bij de start-up Smartex, die AI voor textiel gebruikt, moet een gebrek aan perspectief bij samenwerkingen worden aangepakt. "De branche moet veranderen om meer open te staan voor innovaties zoals de onze. Technisch gezien bevinden we ons nog in het tijdperk van de industriële revolutie, terwijl andere branches zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie al in 2024 zijn aangekomen", merkte hij op.

Jyotsna Gopinath, Kadir Cesur, Özgür Güler, Rui Pereira en Serkan Bayir (v.l.n.r.) spraken over circulaire waardeketens. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Volgens hem loont het niet om prijsconcurrerend te zijn en misschien een cent goedkoper te zijn dan een buurland. In plaats daarvan is er een focus op concurrentieclusters nodig om de concurrentie met landen als Vietnam, China en Bangladesh aan te gaan. "We hebben in Turkije een visie nodig van een textielcentrum", zei hij, evenals "een groot wereldwijd modemerk met oorsprong in Turkije".

Kadir Cesur, manager circulaire bedrijfsontwikkeling bij Circulose (voorheen Renewcell), wees erop dat een product niet duurder is omdat het duurzaam is, maar omdat het op kleine schaal wordt geproduceerd. Voor hem draait het daarom allemaal om innovatief denken. "Mensen schenken niet genoeg aandacht aan merken die een positieve invloed hebben op het milieu. In plaats van duurzame bedrijven en producten te promoten die meer geld kosten, zou er een nieuw product of een nieuwe categorie moeten zijn waarbij duurzaamheid de 'nieuwe normaliteit' wordt", stelde hij voor.

Stofmonsters in de Creative Hub. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Op de vraag hoe realistisch de vestiging van zo'n nieuwe categorie is, sloot Pereira aan bij deze gedachte en wees erop dat innovaties vanaf de grond af opnieuw worden ontworpen. "Eerst concentreren we ons op een probleem - bijvoorbeeld afval. Welke oplossing er ook komt, het zal een duurzame oplossing zijn. Het is belangrijk om iedereen mee te krijgen."

Pereira vestigde ook de aandacht op kunstmatige intelligentie (AI): "In het begin waren er bedenkingen dat AI in de textielbranche nooit zou werken. Maar digitalisering is een kans, de markt is enorm", zei hij en voegde eraan toe: "Wees niet bang om de eenzame danser in de disco te zijn. Als je goed danst, zullen anderen je volgen."

AI wordt steeds belangrijker voor textielontwerpers van de toekomst. Foto: Simone Preuss / FashionUnited

Serkan Bayir van breigoedproducent Ekoten wees erop dat Turkije geografisch een unieke positie inneemt, omdat het twee continenten en ook twee culturen verbindt. "De uitwisseling van informatie op zo'n plek is belangrijker", vindt hij en adviseert uit te zoeken waar de sterke en zwakke punten liggen op het gebied van innovaties. Hij noemde diversificatie en gezamenlijke foutenherkenning als iets dat in zijn vierjarige samenwerking met Smartex heeft gewerkt. "Het gaat er niet om om te gaan met klanten of cliënten, maar met collega's. Uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. Dat zal de producerende industrie in Turkije en merken helpen."

Uiteindelijk zijn betere kwaliteit, minder waterverbruik en verhoogde productiviteit nodig. "Het aspect van samenwerking is belangrijk. En duurzaamheid moet synoniem zijn met productontwikkeling", vatte moderator Jyotsna Gopinath van Fashion for Good samen.

De volgende Texhibition Istanbul vindt plaats van 5 tot en met 7 maart 2025.

