Denim Première Vision plaatste jeans op de voorgrond voor FW24/25

Van 31 mei tot 1 juni 2023 toonde de Denim Première Vision vakbeurs in Berlijn het werk van denim professionals: expertise, FW24/25-trends en milieubewustzijn kwamen allemaal samen om aan de eisen van de modemarkt te voldoen.

Woensdag 31 mei opent op tien uur ‘s ochtends Denim Première Vision haar deuren. Dit keer vindt de show (die al in Parijs, London, Milaan en Barcelona neerstreek) plaats in de Arena Berlin, niet ver van de East Side Gallery. Het brengt ‘de denim communities’ samen, zoals de organisatoren ze noemen. Dat wil zeggen: 67 gespecialiseerde exposanten waarvan vijftig procent denim maakt, twintig procent kleding maakt, twintig procent accessoires ontwerpt en tien procent werkt voor recycling of de chemicaliën levert die worden gebruikt om de stof te verven, of als dienstverlenende bedrijven fungeren.

De Arena Berlin is een enorme hal met industriële architectuur, maar is ook kunstzinnig ingestoken. Het decorontwerp van Denim PV showmanager Fabio Adami Dalla Val is in overeenstemming met de coole Berlijnse geest: "Berlijn is een stad vol energie, waar mensen zich vrij uiten", vertelde hij ons tijdens een lunch die hij Italiaans wilde noemen. Het resultaat: geen scheidingswanden tussen stands, gastvrouwen in jeans, buitenruimtes aan de oever van de rivier de Spree, veel entertainment en een trends forum waar het publiek de tentoongestelde stoffen kan fotograferen.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Arena Berlin

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Gastvrouwen gestyled door Sharabati Denim

Het erfgoed van Selvedge staat centraal in het educatieve programma van Denim Première Vision

De eerste stand, bij de ingang, toont mannelijke silhouetten ontworpen door de Italiaanse ontwerper Stefano Chiassai. Het zijn de resultaten van zijn boek ‘Blue Coloring’. Gemengd met andere materialen en verrijkt met bijzondere technieken, op de grens tussen vakmanschap en nieuwe technologieën, komt denim hier volledig tot zijn recht.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Tentoonstelling ‘Blue Coloring’

Verderop nodigt een workshop onder leiding van Alessio Berto bezoekers uit om denimpatronen te maken. Maar niet zomaar denim. We hebben het over "Selvedge" stof, een samentrekking van "Self Edge". Technisch gezien betekent dit dat er een enkele inslagdraad wordt gebruikt voor meer stevigheid. Het resultaat: een uniforme afwerking met een rand, soms in het rood.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Workshop

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Tessitura La Colombina

Na het overnemen van de oude weefgetouwen waarmee Selvedge stof werd gemaakt in de jaren ‘50, zijn Japanse fabrikanten experts geworden in deze hoogwaardige knowhow. Eén zo'n bedrijf is Kurabo, dat op de show te zien zal zijn. Het doel van deze workshop is om te laten zien dat na de Italianen, zoals exposant Berto, nu ook de Turken, via Sharabati Denim, zich positioneren in deze stof die door puristen wordt gewaardeerd.

Turkije, Pakistan, Brazilië, Bangladesh en China nemen het grootste deel van de denimbusiness voor hun rekening en Denim PV wil de streetwear-, casualwear-, sportswear- en premium luxe markten vertegenwoordigen. De selectie die door de directeur van de show is gemaakt, richt zich echter op het vermogen van de vertegenwoordigde fabrikanten om "innovatief en creatief te zijn en een duurzame en traceerbare benadering van hun leveranciers te hanteren".

"Aanpasbaarheid”: de denimtrend voor FW24/25 in het kader van duurzaamheid

In overeenstemming met de duurzame doelstelling is de stellage van het trends forum, gemaakt in samenwerking met Rikkert Pauuw, gemaakt van gerecycled houtafval. De drie voorgestelde trends voor de herfstwinter van 2024-2025 zijn: "Aanpasbaar, Digitale Interferentie en Hoog Contrast".

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball

Het thema ‘Aanpasbaarheid’ richt zich op traditionele producten die de tand des tijds hebben doorstaan. Het omvat de beroemde Selvedge-stof, maar ook volledig katoenen denim, wat betekent dat er geen stretch in zit. De terugkeer naar deze stijvere stoffen wordt verklaard door het feit dat elk materiaal dat elastaan bevat, zelfs een klein percentage, niet kan worden gerecycled. Fabrikanten zijn daarom op zoek naar flexibiliteit middels natuurlijk rekbare polyesters, zoals de manier waarop de vezels geweven zijn, of polyesters op biologische basis (Lycra T 400). Viscose stoffen worden ook tentoongesteld in deze trend.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball

Dat katoen het basismateriaal is voor het maken van denim, is een en blijft een feit. Ook als het geregenereerd is. In feite is het dankzij het gebrek aan affiniteit tussen indigo (nu chemisch) en katoen dat de stof onregelmatigheden heeft (ringspinning) die, wanneer ze gewassen worden, een meer vintage effect geven. Dit in tegenstelling tot het effen verven, dat wordt gedaan door degenen die de stof ontvangen, de modellen naaien en ze vervolgens verven (Pacific Jeans). Voor FW24/25 hebben we 'warm denim', met fluwelen, versterkte en emerised (geborstelde) denims en wol/denim mix-and-matches.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Denim verstevigd.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Fluwelen denim.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Mix and match laine/denim

"Digitale interferentie": zure kleurstof, plantaardige inspiratie en recycling

In lijn met deze zoektocht naar ruwe kantjes is de 'Digital Inteference' trend een teken van de ontmoeting tussen de echte en digitale wereld. Visueel vertaalt dit zich in onregelmatige weefsels zoals krullen, microwasbeurten om textuureffecten, scheuren of schaafplekken, mixen tussen breigoed en denim of zuurverfeffecten (gespikkeld) creëren.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Digital Interference

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Acid Dye

Voor FW24/25 neemt de groene tint, geïnspireerd op de wereld van mineralen en planten, het geen van zomer 2023 over. “We zeggen de gele, vieze kant vaarwel en verwelkomen kleuren die geïnspireerd zijn op mos, ontbindende materie en stoffige groentinten”, egt Lorenza Martello, hoofd Denim PV trends, uit.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Green Denim

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Pacific Jeans

Maar wat het meest opvalt is de vintage nostalgie die hand in hand gaat met de recycling/upcycling trend in denim. Tot nu toe lijkt dit de positionering te zijn die het meest in lijn ligt met de ecologische verantwoordelijkheid van mode. De Denim PV show illustreert dit met de educatieve naaiworkshop "Therapy Recycling”: designs van jonge ontwerpers, in combinatie met, aan het plafond hangende ‘Monkey’-sculpturen van ontwerper Michiko Koshino. Er is ook een kleine Vintage Market, waar ontwerpers inspiratie kunnen opdoen.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Gerecycled denim.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Therapy Recycling

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Vintage Market

"Een hoog contrast": wanneer denim geraffineerd wordt om premium te worden

”Een hoog contrast”, er zijn 3D-harseffecten, geglazuurde effecten, lazereffecten, strepen, geplisseerd, naïeve of verhalende motieven, versieringen lurex draden, enzovoort. Denim is geen uitzondering op het verlangen van de modewereld om te innoveren en op te vallen.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Een hoog contrast

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Denim lamé

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Buiten bij Fabritex

Deze jacquardstof (foto), geïnspireerd op de barokperiode (foto), belichaamt een glamoureuze Y2K-esthetiek (jaren 2000). De fabrikant, Outside by Fabritex uit Prato (Toscane), beschikt over 24 jacquardweefgetouwen. Dankzij de opmerkelijke technische vaardigheden kan het bedrijf voldoen aan de eisen van luxemerken als Balmain en Louis Vuitton.

Aangezien het algemene idee was om denim aantrekkelijk te maken, is het geen verrassing dat de Pink Party, georganiseerd op de eerste vond op het drijvende zwembad voor de Arena, aanleiding gaf tot een modeshow, geïnitieerd door de Berlijnse ‘Akademy Mode et Design’. De silhouetten, tentoongesteld tijdens de show en representatief voor het textielaanbod van de exposanten, volgen een manifest dat door de organisatoren is opgesteld: ‘een collectie creëren met een focus op transparantie, duurzaamheid, samenwerking en creativiteit’.

De ruim 1.250 bezoekers van de showl, die voornamelijk uit Duitsland kwamen, maar ook uit Europa, Turkijke en de Verenigde Staten, kregen een kijkje in de toekomst van de denimwereld.

Beeld: Denim Première Vision. © Andy Rumball. Fashion Show Akademy Mode et