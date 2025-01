Eerste indruk nieuwe locatie Modefabriek: Open, licht en veel meanderen

Modebeurs Modefabriek opende op zondag 26 januari voor het eerst de deuren in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Na jaren op de vertrouwde locatie in de RAI in Amsterdam moesten bezoekers dit keer iets verder reizen. De nieuwe locatie zorgde voor grote nieuwsgierigheid en hernieuwde energie.

Elke verandering is even wennen. Dat is bijvoorbeeld al te merken in de bus die naar Expo Greater Amsterdam leidt vanaf Schiphol. In de bus is Duits, Vlaams en Nederlands te horen. “Gaat u ook naar Modefabriek,” wordt gevraagd aan de buschauffeur. Hij schudt verward nee. Een groep Duitse inkopers laat de locatie van de beurs zien. “Expo Greater Amsterdam! Ja, daar ga ik wel heen.” Op het moment dat de busreis wel erg lang duurt en voor het gevoel naar een afgelegen plek gaat, is daar opeens de expo-locatie. De busgebruikers halen opgelucht adem: ze hebben het gevonden.

Expo Greater Amsterdam is de nieuwe locatie van modebeurs Modefabriek. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Een van de trendareas aan het begin van Modefabriek. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento.

Het moet toegegeven worden dat de evenementenlocatie aan de buitenkant zeker minder imposant is dan de RAI. Het oogt als een grote kas die zonder de banners van Modefabriek makkelijk over het hoofd gezien kan worden. De lila loper geeft echter weg dat men hier moet zijn.

Eenmaal binnen voelt het vertrouwd dankzij de kenmerkende vormgeving van Modefabriek. Nog voor de echte entree wordt men verwelkomd met verschillende trendpresentaties. Deze waren in de RAI vaak te vinden in het midden van een van de zalen, maar zijn nu naar voren gehaald.

Mooie lichtinval raakt de stand van Amélie & Amélie Credits: FashionUnited / foto door Alicia Reyes Sarmiento

Een zonnige ochtend bij Modefabriek. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Expo Greater Amsterdam heeft grote lichte hallen waarin de collecties goed uitkomen. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Wie Expo Greater Amsterdam binnenstapt, wordt verrast door een zeer open uitstraling. Het feit dat de locatie uit veel glas bestaat, zorgt op de zondagochtend dat de opkomende zon een warm licht straalt over de collecties. Dat mooie natuurlijke licht blijft eigenlijk de hele dag aanwezig, iets waar de vertegenwoordigers van Deens modemerk Aware erg blij mee zijn.

Nieuwe locatie, ander vloerplan: De eerste indruk van Modefabriek januari 2025

Een van de grotere veranderingen, naast de locatie, is de opzet van de beursvloer. De organisatie van Modefabriek heeft ervoor gekozen niet te werken met lange rechte gangpaden. In tegenstelling tot de oude opzet, wordt nu een ‘department store’ lay-out gehanteerd. Daar wordt mee bedoeld dat men zal moeten meanderen langs de stands. Wie deze route volgt zal kronkelend over de beursvloer bewegen en af en toe lange tafels vinden met versnaperingen, inspiratie of plekken om samen te komen. Deze tafels zijn bedoeld als ontmoetingsplekken - iets dat op de eerste dag van de beurs een geslaagd initiatief lijkt. Wie de roze en gele paden volgt, zal daar af en toe wel vanaf moeten stappen om niet twee delen van de beurs te missen.

De gangpaden waren gevuld met kleine versnaperingen of tafels waaraan men elkaar kon ontmoeten. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Een van de plekken waarop men samen kon komen. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Een van de inspiratie-tafels op de beurs. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Deze nieuwe opzet kan op fans én kritiek rekenen. “Door het nieuwe vloerplan lopen mensen sneller tegen dingen aan”, zo klinkt het op de stand van Nederlands modemerk Ivy Beau. Gelukkig bedoelt ze dan niet letterlijk tegen dingen aanlopen, maar meer het spontaan ontdekken van merken. “Het is voor iedereen denk ik even wennen”, zo geeft Graciela Pedreschi aan van Allegra Collective.

Het is op de beursdag opvallend hoeveel bezoekers gespot kunnen worden met de plattegrond in hand. Toegegeven: Het is makkelijker om de weg kwijt te raken. Waar de één dus op ontdekkingstocht gaat, wil de ander toch een snelle route vinden naar dat ene merk. In de gangpaden is dan ook enige frustratie te horen over het ontbreken van duidelijkere routing. Wie de gehele beurs wil zien, zal waarschijnlijk dan ook meerdere rondes moeten doen om echt het gevoel te hebben niks te missen.

Met een plattegrond in handen zoeken bezoekers de juiste route. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

De randen van de hallen zijn over het algemeen druk bezocht, ondanks de kronkelende route. “Iedereen pakt de buitenste randen eigenlijk wel mee. Dat gebeurde in de RAI ook”, zo klinkt het op de stand van Pulz Jeans. Hier staan ook veel van de merken met grotere stands, zoals Kaffe Curve, Aaiko, Esqualo en Pom Amsterdam.

De samenwerking met Fashion Gallery heeft een prominentere plek gekregen binnen de plattegrond van Modefabriek. Met een plek precies midden in de hallen, kunnen deze merken niet gemist worden. Spotlight is echter verdwenen naar achter in de hallen. Met meerdere nieuwe merken en initiatieven is het eigenlijk zonde dat deze merken wellicht niet door iedereen bereikt worden.

De Spotlight area bevond zich dit keer achterin de twee hallen van Modefabriek. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Op de eerste van de beurs is er een rode draad te vinden in de feedback die zowel standhouders als bezoekers desgevraagd geven. “Er staan veel merken en de locatie is mooi open”, zo klinkt het bij twee inkopers van Fashion Store uit Texel. “Er hangt een positieve sfeer, iedereen is nieuwsgierig”, zo wordt gedeeld bij CKS. “Niemand wil het echt missen, je wil toch mee kunnen praten”, aldus het oordeel bij Pulz Jeans. “Het is daarom goed dat het op een nieuwe locatie is, alhoewel het wat achteraf voelt.”

Modefabriek duurt nog tot en met maandag 27 januari. FashionUnited zal dinsdag 28 januari een verhaal publiceren over de eindstand bij Modefabriek. Houd de website in de gaten of schrijf u in voor de nieuwsbrief.