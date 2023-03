Fendi houdt modeshow bij Pitti Uomo

Het Italiaanse modehuis Fendi gaat als gastmerk naar modebeurs Pitti Uomo, blijkt uit het persbericht van Pitti Immagine Uomo. Fendi presenteert zijn SS24 herencollectie op de 104e editie van Pitti Uomo in de onlangs geopende Fendi-fabriek.

De opening van de fabriek in Cappannuccia, dichtbij Florence, hangt nauw samen met Fendi’s deelname aan de komende Pitti Uomo-editie. “Het is een speciale plek voor onze ambachtslieden en lokale gemeenschap, omdat het Fendi erfgoed en creativiteit vertegenwoordigt, de kostbare handgemaakte vaardigheden van de ambachtslieden koestert en ‘made in Italy’ behoudt”, aldus Serge Brunschwig, voorzitter en CEO bij Fendi, in het persbericht.

“Ik ben bijzonder blij met de aanwezigheid van Fendi, een van de meest prestigieuze luxemerken op het wereldtoneel, op Pitti Uomo in juni”, schrijft Antonio De Matteis, president van Pitti Immagine. “Deze presentatie bevestigt de internationale uitstraling van de beurs en de kwaliteit van de speciale evenementen.”

De zomereditie van Pitti Uomo vindt plaats van 13 tot en met 16 juni 2023.