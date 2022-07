Future Fabrics Expo: Deze stoffen verduurzamen de mode-industrie

Dit jaar blaast de ‘Future Fabrics Expo’ tien kaarsjes uit. Al een decennium lang kan je elk jaar terecht in Londen om de laatste ontwikkelingen rond duurzame stoffen te ontdekken. Benieuwd naar de highlights? Wij zetten ze graag op een rijtje.

De tiende editie van de Future Fabrics Expo vond plaats op 28 en 29 juni in Londen.

Future Fabrics, wat?

Dat de mode- en textielindustrie een aardig steentje bijdraagt aan de klimaatproblematiek is geen geheim. De stoffen die de industrie gebruikt om kleding te maken, hebben vaak een enorme milieu-impact. Katoen en polyester zorgen samen voor zo’n 80 procent van de kleding die we dragen, zo blijkt uit de Preferred Fiber and Materials Market Report 2021 van Textile Exchange. Katoen heeft enorm veel water (en pesticiden) nodig om te groeien, met uitdroging van meren en verdwijnende natuur en biodiversiteit tot gevolg. De productie van polyester vraagt dan weer erg veel energie. Bovendien wordt dit materiaal gemaakt van olie en draagt het zo dus ook bij aan de uitputting van deze niet-hernieuwbare grondstof.

Steeds meer merken en ontwerpers gaan daarom op zoek naar betere alternatieven voor die meest gebruikte materialen. En dat is waar de Future Fabrics Expo bij wil helpen. Het is de grootste expo die volledig gewijd is aan duurzame en verantwoord geproduceerde materialen. Je kan er zowel commercieel beschikbare stoffen terugvinden als de laatste innovaties ontdekken.

Inspiratie uit de natuur

Heel wat van de innovaties die momenteel nog in ontwikkelingsfase zitten, halen inspiratie uit de natuur. Het Italiaanse EMM ontwikkelde bijvoorbeeld een synthetisch alternatief voor leder dat deels (20 procent) bestaat uit olijfpitten, een bijproduct van de olijfolie-industrie. De basis van het materiaal bestaat uit gerecycleerd katoen. Bananatex ® wordt dan weer gemaakt uit de Abacá bananenplant. Dit textiel wordt vervaardigd zonder pesticiden, meststoffen of extra water en maakte sinds de lancering in 2018 heel wat vooruitgang, met een ‘Cradle to Cradle Gold’-certificaat vorig jaar als kers op de taart.

Beeld via Jasmien Wynants - EMM synthetisch leder met olijfpitten

Beeld via Jasmien Wynants - Schoenen gemaakt uit Bananatex ®

Diep in de zee…

Fabric Sourcing Consultant Annet Sunderman specialiseerde zich de laatste jaren in duurzaam textiel en werkte bijvoorbeeld al met Bananatex ®. Ze geeft aan dat innovaties als deze belangrijk zijn voor de industrie. “Naast vezels als deze, zie ik dit jaar op de beurs vooral erg veel ontwikkelingen met algen. Ik geloof echt dat we daarin vrij snel een doorbraak mogen verwachten.”

Ze verwijst daarbij in eerste instantie naar ‘Seacell’, een gepatenteerd materiaal gemaakt van zeewier uit de fjorden en cellulose uit duurzaam beheerde bossen.

“Het voelt echt enorm zacht aan, maar het is nog steeds wel prijzig.” En daarmee benoemt Sunderman meteen één van de heikele punten. Duurzamere stoffen hebben vaak een hoger prijskaartje wat de doorbraak ervan momenteel nog vertraagt. Langs de andere kant stijgen ook de reguliere stoffen in prijs. Katoen wordt bijvoorbeeld steeds schaarser met de gekende financiële gevolgen.

Beeld via Jasmien Wynants - Het project van Mara Cutas exploreert opties uit de zee als grondstof voor de lingerie-industrie

Beeld via Jasmien Wynants - Kelp Commons verwerkt mosselschelpen en zeewier tot composietachtige materialen

Afval wordt grondstof: recycleren maar

Niet enkel de ‘biogebaseerde’ oplossingen zijn vertegenwoordigd op de beurs, ook gerecycleerde materialen blijven belangrijk in de race naar het gebruik van minder ‘virgin’ (nieuwe) vezels. Naast heel wat gerecycleerde stoffen die je kan terugvinden in de hal met commercieel beschikbare stoffen, kan je ook heel wat nieuwe projecten in de innovatiecorner leren kennen. ByPell® - het bedrijf dat afval verzamelt uit leerlooierijen om er gerecycleerd leder van te maken, is slechts één van de voorbeelden. Recover™ teert dan weer op meer dan 70 jaar recyclingervaring om een range aan oplossingen van voor katoen aan te bieden.

Beeld via Jasmien Wynants - ByPell ® gerecycleerd leder

Beeld via Jasmien Wynants - Recover™ gerecycleerd katoen

Dus vanaf morgen allemaal groen?

Innovaties vergen tijd. Dat is in elke industrie het geval. Een heel aantal spelers op de beurs komt dan ook jaar op jaar terug om de vooruitgang te tonen. En de sector gaat wel degelijk vooruit, maar voor een razendsnelle industrie als de mode, lijkt dit tempo soms traag. Het vergt dan ook een andere mindset bij inkopers en ontwerpers: je tijd nemen om te exploreren en testen met nieuwe materialen is dan ook cruciaal

Lieve Vermeire, Sustainability Manager bij beursgenoteerd Belgisch lingeriebedrijf Van de Velde beaamt: “De expo geeft een goed overzicht van wat commercieel al haalbaar en schaalbaar is en wat nog in prille onderzoeksfase zit op vlak van materiaalinnovaties. De combinatie met de seminaries, die zeer relevante thema’s belichten, zorgt tegelijk voor een update van de stand van zaken. Het bezoek aan de expo is een inspirerende en motiverende boost in de zoektocht hoe we als bedrijf meer positieve impact kunnen hebben.”

Dit is een bijdrage van Jasmien Wynants, experte duurzame mode. Jasmien helpt de mode-industrie verduurzamen door middel van advies en begeleiding rond circulair en verantwoord ondernemen. Ze geeft ook workshops, trainingen, talks en meer rond het onderwerp.