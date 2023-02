FW23: Zo waren de beurzen van Florence tot Berlijn en Amsterdam tot Kopenhagen

Na de annuleringen tijdens de pandemie komen de modebeurzen in Europa weer op gang. Maar de lockdowns hebben hun sporen nagelaten, merken en kopers waren soms terughoudend om te reizen gezien de onzekere economische situatie.

In hoeverre zijn beurzen als Pitti of Premium in staat geweest hun oude vorm terug te vinden? Een overzicht.

Pitti Uomo, Florence

Pitti Uomo is en blijft de plaats waar de (mannen)mode-industrie bijeenkomt aan het begin van het inkoopseizoen. Het aantal exposanten herstelde zich van de inzinking tijdens de pandemie tot een totaal van 800. Het aantal bezoekers steeg tot meer dan 18.000: 13.500 waren kopers, waarvan 33 procent van buiten Italië kwam. Vóór de pandemie telde de beurs 1200 exposanten en meer dan 21.000 kopers. Ook in de januari-editie wist de beurs weer te overtuigen met modehoogtepunten, zoals frisse opkomende merken en shows van gastmodeontwerpers als Jan Jan van Essche en Martine Rose. Voor het eerst was er ook een ruimte voor hondenmode.

Beeld: FashionUnited

Premium en Seek, Berlijn

De stemming op de Berlijnse beurzen Premium en Seek was meer ontspannen dan verwacht nadat de vrees voor de kersthandel niet bewaarheid werd. Ongeveer 500 merken toonden hun collecties op de twee beurzen, vergeleken met ongeveer het dubbele aantal vóór de pandemie. Volgens de organisator Premium Group werden in totaal ongeveer 10.000 bezoekers geteld, waarvan 80 procent uit Duitstalige landen kwam.

Over het algemeen leek Seek levendiger met streetwear en veel groene merken, terwijl Premium rustiger was. Sommige bezoekers merkten achteraf op dat met name Premium meer gecureerd zou kunnen worden. Voor het eerst in drie jaar vond de Berlin Fashion Week tegelijk met de beurzen plaats. In dezelfde week maakte de duurzame modebeurs Beyond Fashion Berlin haar debuut.

Modefabriek januari 2023. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited.

Modefabriek, Amsterdam

In de Modefabriek presenteerden 450 merken zich in een kleurrijke en liefdevol samengestelde ambiance. Met dit aantal zit de Amsterdamse modebeurs nog onder het niveau van voor de pandemie. Ongeveer 100 nieuwkomers gebruikten het evenement vooral om zich te presenteren of te herpositioneren op de Nederlandse en Belgische markt. De beurs maakt de bezoekersaantallen niet bekend, maar sommige merken constateerden een stijging ten opzichte van de vorige editie. Net als Pitti en Premium is de Modefabriek echter geen traditionele inkoopbeurs, dus voor de meeste exposerende merken was het nog even afwachten of de goede stemming zich ook zou vertalen in showroomorders.

Who’s Next, Parijs

In Parijs haalden veel merken een positieve balans uit de beurzen, die zich verder consolideerden. De modebeurs Who's Next en het Salon International de la Lingerie werden gelijktijdig gehouden onder de organisator WSN. Op Who's Next en Bijorhca exposeerden meer dan 1250 exposanten. In de volle hallen deden gevestigde merken uit het mainstream segment goede zaken en schreven bestellingen, kleinere labels hadden het wat moeilijker. De groene modebeurs Neonyt, die eerder de komst naar Parijs aankondigde, was alleen vertegenwoordigd met een stand op Who's Next, maar vanaf september gaat het evenement echt van start in de Franse hoofdstad.

Volgens eigen informatie bereikte Who's Next qua aantallen exposanten en bezoekers opnieuw het niveau van vóór corona. In totaal telde organisator WSN ongeveer 40.000 bezoekers op de beurzen Who's Next, Bijorhca, Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris, waarvan ongeveer 40 procent van buiten Frankrijk kwam. Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat in Parijs meer beurzen dan voorheen door WSN worden georganiseerd. Elke inschrijving telt ook en niet de individuele gasten.

De ingang van modebeurs Who's Next in Paris, Porte de Versailles, Januari 2023. Foto: FashionUnited

Düsseldorfse Orderdagen

Tijdens de Düsseldorfse modedagen is de mode-industrie aan het bestellen geslagen. Er was een goede opkomst bij de modebeurs Supreme en ook in hal 29 was het druk. Er waren meer internationale bezoekers. In de Fashn Rooms en op de groene modebeurs Neonyt, die voor het eerst in Düsseldorf werd gehouden, lieten in totaal 400 merken zich zien. Er zijn geen gegevens over het aantal bezoekers en de frequentie varieerde sterk, afhankelijk van de showroom en het tijdstip van de dag.

De Øksnehallen van Revolver. Foto: FashionUnited/Caitlyn Terra.

CIFF en Revolver, Kopenhagen

De Deense modebeurs CIFF heeft in januari het kleinere Revolver overgenomen. Terwijl de fusie een hot item was in de beurshallen, leek de wintereditie van de twee beurzen eerder rustig. Voor het eerst waren er ook beautymerken te zien op de CIFF.

De twee beurzen hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel merken in totaal op de CIFF en Revolver exposeerden. Het aantal bezoekers is ook nog niet bekend. Hoe de beurzen het deden in vergelijking met het pre-pandemische niveau in het licht van de beroering in de Deense hoofdstad is dus nog onduidelijk.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.