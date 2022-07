G-Star Footwear nodigt je uit op de Premium Fashion beurs in Berlijn

G-Star RAW footwear verrast retailers met een innovatieve spring/summer ‘23 collectie tijdens de speciale zomereditie van de Premium beurs in Berlijn.

Van 7 t/m 9 juli in Hal 8, standnr. H8-B 19 in de Messe Berlin presenteert G-Star RAW haar innovatieve spring/summer 2023 footwear collectie. De collectie bestaat uit krachtige nieuwe styles, nieuwe technieken en betere materiaalkeuzes. Nu al nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak met Sales Director DACH Dirk Pues via +49 (0)171 65 32 102/dirk.pues@brands-360.com.

Deze speciale editie van de Premium beurs heeft een internationale allure waar innovatie, trends, inspiratie en duurzaamheid centraal staan. Deze kernwaarden sluiten perfect aan bij de waarden van G-Star zelf. Naast de focus op duurzaamheid en innovatie is G-Star een toonaangevend internationaal merk dat een vooraanstaande plek op de beurs inneemt.

Beeld: G-Star, eigendom van het merk

Collectie en innovatie

De schoenencollectie van G-Star is opgebouwd en geïnspireerd op drie verschillende thema's. In het eerste thema vind je de meer klassieke en bekende styles, dit thema heet ‘Hardcore Denim’. De producten in deze categorie zijn voorzien van contrasterende stitching in de kleur tobacco yellow en hebben herkenbare merklabels.

Het tweede thema wordt gevormd door kunst. In dit zogenaamde "Art Of Arms"-thema vind je verschillende creatieve invloeden, die gekenmerkt door het gebruik van metalen applicaties en verschillende coderingen.

Met het derde thema, de zogenaamde ‘Status Quo’, wil G-Star een nieuwe norm stellen met gedurfde nieuwe styles. Denk aan gewaagde of zelfs ‘verboden’ combinaties met verschillende type materialen en kleuren.

Premium Beurs

Deze zomer presenteert G-Star voor het eerst haar schoenencollectie op de Premium Fashion beurs. Meer weten over het merk en de collectie? Ontmoet Sales Director DACH Dirk Pues op de Premium Fashion Fair in hal 8, standnr. H8-B 19 op 7, 8 en 9 juli 2022.