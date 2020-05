Het mode beurs-seizoen deze zomer gaat door!

Zoals eerder al gemeld gaat SundaySchool deze zomer door. Ondanks dat de retailers de voorkeur hadden voor half juli, zal SundaySchool nu plaatsvinden op zondag 26 en maandag 27 juli. Daarnaast zullen er twee beurzen worden georganiseerd voor de volwassenen mode. De nieuwe mannenmodebeurs BrandsHatchMen zal tegelijkertijd met SundaySchool plaatsvinden, dus ook op zondag 26 en maandag 27 juli. Aansluitend hierop zal op woensdag 29 en donderdag 30 juli de nieuwe damesmodebeurs BrandsHatchWomen georganiseerd worden.

We hebben vele gesprekken gevoerd met de locatie-eigenaar, gemeente, veiligheidsinstanties en brancheorganisaties als Inretail en Euretco. Plattegronden en looproutes zijn gemaakt, en dat alles binnen het kader van de huidige eisen van het RIVM, maar zeker ook moest de kenmerkende en gezellige sfeer van SundaySchool behouden blijven. En dat is gelukt. De locatie is bij uitstek geschikt een veilige editie te organiseren, mede door de vele hallen. Alles wordt éénrichting, zelfs de toiletten.

We mogen 300 bezoekers tegelijkertijd ontvangen, daarom verlengen de beurs van één naar twee dagen. Voor de standhouders een voordeel, zij hebben meer tijd voor hun (prospect)klant, en kunnen indien gewenst ter plaatse orders schrijven. Wij zullen toegangskaarten uitgeven op basis van dag en tijdsblokken waardoor we grip op deze eisen kunnen houden.

Omdat we zeer waarschijnlijk minder bezoekers uit het buitenland zullen krijgen, hebben we een samenwerking met FashionUnited opgezet. Vanaf de beurs wordt een livestream via YouTube georganiseerd zodat thuisblijvers de beurs op afstand kunnen meemaken. Daarnaast bieden we de deelnemende merken in samenwerking met FashionUnited de mogelijkheid via een gesloten livestream hun collectie te presenteren aan (prospect) klanten over de gehele wereld. Wij verzorgen de cameraman en de reporter, merken kunnen vanaf hun stand een collectiepresentatie houden. Daarvoor kunnen zij unieke codes bestellen die zij zelf uitgeven. Zodoende houden zij zelf controle over wie de collectiepresentatie (virtueel) mag bijwonen. Daarnaast hebben we enkele verassingen in petto die we later bekend zullen maken.

Stands worden allemaal vrijstaand geplaatst, en er is meer ruimte om de stands heen. Ook betrekken we het buitenterrein er weer bij, waardoor we met elkaar een goed beeld van de nieuwe collecties kunnen aanbieden. De komende beurzen hebben dan ook toepasselijk een gezamenlijk thema, te weten #SafetyFirst.

Voor meer informatie mail voor SundaySchool naar info@Sunday-School.nl en voor BrandsHatch naar info@BrandsHatch.nl. Of bel met Rob de Vos op 06-201 35 293