Hoe Pitti Uomo zich voorbereid op de kleinere 100ste editie

‘s Werelds grootste mannenmodebeurs Pitti Uomo bereid zich voor op een bondige honderdste editie met minder merken en inkopers terwijl corona besmettingen in Europa teruglopen.

Pitti Uomo verwacht 300 merken tijdens de komende editie die loopt van 30 juni tot en met 2 juli. Pitti Uomo werd twee keer eerder gecanceld vanwege de gevolgen van de pandemie. Aankomende editie zal het evenement zwaarder leunen op lokale Italiaanse merken zoals Brunello Cucinelli, Caruso en Save the Duck, zo meldt de organisatie tijdens een online persevenement op dinsdag.

”Omdat de cijfers weer de juiste kant op gaan, dankzij de vaccinaties, is het belangrijke om een positieve boodschap te brengen,” aldus Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine, de organisatie achter Pitti Uomo. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is om een risico te nemen en te investeren in een fysieke editie ondanks dat dit wellicht financieel niet zo’n goed resultaat heeft als strategisch gezien.

De beurs vindt plaats op de normale locatie in het Fortezza da Basso in Florence met vijf corona test stations en maatregelen om rijvorming te voorkomen. In voorgaande editie waren lange rijen juist een teken van een succesvol evenement. “Je kunt als een schaap of een leeuw leven, we leven liever als een leeuw - een veilige leeuw,” aldus Napoleone.

Pitti verwacht de helft van het normale aantal inkopers

Pitti Uomo kan nu fysiek terugkeren omdat de Italiaanse overheid haar steun heeft uitgesproken voor beurzen die een belangrijke rol spelen in de export van het land. In de afgelopen weken hebben grote Europese beurzen zoals Modefabriek en Frankfurt Fashion Week hun fysieke edities geschrapt ondanks de dalende coronacijfers. Herhaalde lockdowns hebben ook zwaar gewogen op retailers in Europa, met bijvoorbeeld 70.000 winkels in Italië alleen al die het risico lopen te moeten sluiten.

De afname in moderetailers en de reisbeperkingen zorgen ervoor dat ongeveer 7.000 tot 8.000 inkopers Pitti zullen bezoeken, de helft van het normale aantal, aldus Napoleone. Hij verwacht dat inkopers uit Europa en Noord-Amerika aanwezig zullen zijn terwijl hun branchegenoten uit Japan, China en Korea thuis zullen blijven door reisbeperkingen. Inkopers die hun komst al bevestigd hebben aan de organisaties zijn bijvoorbeeld van Bergdorf Goodman, Corte Inglés en Lodenfrey.

Pitti Uomo zal deze editie maar 3 van de normaal gesproken 12 of 14 segmenten tonen: Fantastic Classic, Superstyle en Dynamic Attitude. Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu, de winnaar van de 2019 LVMH Prize, is de speciale gastontwerper deze editie en zal zijn eerste mannenmode capsule collectie tonen tijdens het evenement. “De juiste inkopers zullen er zijn en we kunnen ze een goede selectie bieden,” aldus Napoleone.

Thebe Magugu SS21