In vuur en vlam: Dit kun je verwachten op de 107e editie van Pitti Uomo

De komende editie van Pitti Uomo, die van 14 tot 17 januari plaatsvindt in het Fortezza da Basso in Florence, geeft een podium aan 786 merken. Daarvan komt 45 procent uit het buitenland. Het nieuwe thema van de winteredities van de beursorganisator Pitti Immagine is “vuur”, zo werd gisteren bekendgemaakt op de persconferentie in Milaan.

“Het is een eerbetoon aan de creatieve kracht van dit elementaire symbool,” zei General Manager Agostino Poletto. “Vuur verenigt en verwarmt lichaam en geest, trekt de aandacht en wijst de weg. Het inspireert, verrast, versmelt oude ideeën en gewoonten en vormt nieuwe - net als mode. We zullen vonken ontsteken, verlangens wekken en problemen en oplossingen in de schijnwerpers zetten.”

Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine, licht het merkenassortiment toe: “Dit jaar hebben we de productmix gedurfder gemaakt en de grenzen tussen mode en lifestyle opnieuw gedefinieerd. We besteden ook bijzondere aandacht aan de hardloopcultuur, omdat het een inclusief gemeenschapsfenomeen is en als model kan dienen voor soortgelijke projecten die geïnspireerd zijn op langdurige trends.”

“Knees Up Running Space” is een nieuw project dat wordt gerealiseerd in samenwerking met ‘Knees Up’ in de rubriek ‘I Go Out’. Deze speciale productie is gewijd aan de hardloopcultuur als sociaal fenomeen dat mensen verenigt die belang hechten aan welzijn en stijl. “Knees Up” is een multifunctioneel concept uit Londen dat een café, bar en winkel combineert en een selectie van jonge merken presenteert. Op Pitti Uomo zal deze ruimte een ontmoetingsplaats zijn voor degenen die een uniek inzicht willen krijgen in de hedendaagse hardloopcultuur en tegelijkertijd een podium bieden aan opkomende en gevestigde merken. De ruimtes “Fantastic Classic”, “Futuro Maschile”, “Dynamic Attitude” en “Superstyling” zullen ook beschikbaar zijn.

Het “Scandinavisch Manifest” staat ook weer op het programma. Een selectie van Scandinavische merken zal worden gepresenteerd in de “Costruzioni Lorenesi” - een samenwerking tussen Pitti Uomo en de Kopenhaagse modebeurs CIFF. Merken als Arkk Copenhagen, Isnurh, Mark Kenly, Domino Tan, Molebo, Nikben, Nn07, Rue De Tokyo en Woodbird zijn al bevestigd.

Satoshi Kuwata, oprichter en creatief directeur van Setchu, is de gastontwerper van Pitti Uomo 107. Kuwata presenteert zijn eerste modeshow in Florence. MM6 Maison Margiela is ook uitgenodigd als speciale gast. Het label presenteert een avant-gardistische mannencollectie op een nog geheime locatie.