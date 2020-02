Ispo München: Hoe de sportmodebranche duurzamer wil worden

Ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van Ispo München, presenteerde de sportartikelenbeurs een nieuwe boodschap voor de komende seizoenen: Meer duurzaamheid en uitbreiding van het platformconcept.

Een vijftigjarig jubileum zou voor velen een reden zijn om naar het verleden te kijken - met nostalgische foto’s en alles wat erbij hoort. Dit gold niet voor Ispo München, dat na vier dagen op 29 januari eindigde. Gezien de grote uitdagingen in het huidige tijdperk, kijkt de beurs vooruit in plaats van achterom. Het doel is om onderwerpen als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwer te verbinden met Ispo; de beurs wil samenwerking binnen de industrie bevorderen en ervoor zorgen dat de activiteit zelf (d.w.z. sport) een nog grotere rol speelt. Weg van een puur en alleen een productshow, maar juist meer beweging.

Samenwerking met het conferentieprogramma van Neonyt

Bezoekers vingen tijdens de eerste dag al een glimp op van hoe zo’n samenwerking eruit zou kunnen zien. Als verrassing verscheen de duurzame beurs Neonyt in het conferentieprogramma van Ispo. In de Ispo Sustainability Hub bespraken duurzaamheidsexperts uit de modewereld samen met Thimo Schwenzfeier, directeur van Neonyt en hoofd marketing en communicatie textiel(technologie) bij Messe Frankfurt, over verschillende onderwerpen. “Duurzaamheidsinspanningen hebben geleid tot tal van nieuwe samenwerkingen tussen merken; tussen beurzen is het nog steeds zeldzaam,” zei Schwenzfeier.

Nieuw evenement in 2020: Ispo SDG Summit

De komende jaren wil Messe München de samenwerking tussen alle stakeholders uitbreiden en de beurs als denktank vergroten. “De wereld maakt een grote maatschappelijke ommekeer door. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering en de verdeling van samenlevingen hebben grote gevolgen die wereldwijd tot discussies leiden,” aldus Klaus Dittrich, voorzitter van de Raad van Bestuur van Messe München. “We moeten oplossingen vinden voordat het te laat is.” Daarom organiseert de beurs op 29 juni 2020 de eerste Ispo SDG-top, tegelijk met OutDoor by Ispo. De afkorting ‘SDG’ staat voor de zeventien ’social development goals’ van de Verenigde Naties, welke zijn gericht op duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Het doel is om oplossingen en gezamenlijke projecten te ontwikkelen voor de verschillende duurzaamheidsdoelen.

Duurzaamheid is het belangrijkste thema van de beurs

Het is moeilijk om de verandering in de industrie te overzien: de kwestie van duurzaamheid wordt door steeds meer merken opgepakt. Hoewel eerder de concurrentie tussen merken werd bepaald door klassieke functionele problemen zoals waterdichtheid en gewicht, ligt de focus tegenwoordig op duurzame innovaties. Talloze nieuwe ideeën werden gepresenteerd, van nieuwe vezels, membranen en verwerkingstechnologieën tot de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsoplossingen.

Het Noorse outdoormerk Bergans presenteerde zijn meest recente rugzakproject. Het pilotproject, genaamd ‘Collection of tomorrow’, draait om circulariteit. Bergans integreert consumenten door ze mede-eigenaarsschap te geven, en geeft ze de mogelijkheid om een gebruikte rugzak te recyclen en er een nieuw product van te laten maken. Het product bestaat uit de vezel Spinnova en is volledig recyclebaar. Een technische innovatie werd gepresenteerd door het Franse sportmerk Picture Organic Clothing: het merk ontwikkelde een drielaags, waterdichte jas gemaakt van het nieuwe, biobased membraan Xpore van BenQ. De buitenlaag is gemaakt van een biobased polyester van suikerrietafval, dat ook weer kan worden gerecycled.

Investering in levensduur

Waar sommigen innovatieve, duurzame materialen gebruiken, willen anderen duurzaamheid bereiken door een betere kwaliteit en een langere houdbaarheid van producten te creëren. “We willen dat onze producten langer worden gebruikt,” zegt Nikolai Rabaek Christensen van schoenenproducent Ecco Outdoor, “zelfs als dit betekent dat consumenten minder paar schoenen kopen.” Desondanks werkt Ecco ook aan nieuwe bruiningsprocessen zoals DriTan, welke aanzienlijk minder water verbruikt. “Volgend jaar schakelen we de gehele collectie over naar DriTan.” Dankzij het duurzaamheidsaspect komt de juiste verzorging van een product meer naar de voorgrond. Bij de stand van Fjällräven leren bezoekers het robuuste G1000-materiaal - waar het merk bekend om staat - te waxen zodat het langer mee gaat. Veelzijdigheid manifesteert zich ook als een nieuwe duurzame trend en zet daardoor vraagtekens bij de ontwikkeling van de afgelopen jaren dat alles steeds gespecialiseerder moet worden. .

Conclusie: Duurzaamheid is een proces

Volledige duurzaamheid bestaat niet. Het gaat altijd om duurzamer te worden in vergelijking met bestaande processen of modellen. Daarom is het ondersteunen van projecten met betrekking tot het planten van bomen al beter dan helemaal geen duurzaamheidsinspanningen, ook al laat productverbetering nog te wensen over. Greenwashing is alomtegenwoordig, maar alleen als duurzaamheid wordt gezien als een een einddoel en niet als een constant proces. De toekomst zal uitwijzen wie bereid is om continu te verbeteren. Wat wel duidelijk is, is dat ontwerpers in de toekomst steeds meer verantwoordelijkheid zullen nemen. Ze kunnen duurzaamheid, veelzijdigheid en besparing al waarborgen tijdens het ontwikkelingsproces.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: FashionUnited / Regina Henkel