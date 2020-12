Januari-editie Modefabriek gaat toch niet door

Ondanks de eerdere aankondiging dat Modefabriek in januari weer fysiek plaats zou vinden, meldt de organisatie nu toch af te zien van een fysiek evenement.

Modefabriek zou in januari 2021 al op een andere locatie en op een andere manier plaatsvinden. De modebeurs zou verhuizen naar Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, in plaats van de traditionele locatie van de RAI in Amsterdam aanhouden. Ook zou het concept worden aangepast, maar hierover moest nog verder gecommuniceerd worden.

“Het was geen makkelijke beslissing om te nemen. Van zowel exposanten als bezoekers kregen we berichten over hoezeer ze weer uitkeken naar de fysieke ontmoeting in januari. Toen we de data voor The Naked Edition vastlegden, zagen de ontwikkelingen rond het coronavirus er gunstig uit. Maar met de nog altijd stijgende besmettingscijfers en de dringende adviezen van de overheid moeten we onze verantwoordelijkheid nemen,” aldus de nieuwe directeur van Modefabriek Caroline Krouwels, in het persbericht. Modefabriek plant nu een nieuwe fysieke editie voor 11 en 12 juli. “Modefabriek zal sterker terugkomen.”