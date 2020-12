Kinderbeurs Playtime gaat dit jaar digitaal

De kinderbeurs Playtime zal dit jaar digitaal plaatsvinden, dat meldt de organisatie in een opgenomen filmpje op hun website. CEO Sebastien de Hutten noemt het “nog een moeilijke beslissing, na negen maanden vol moeilijke beslissingen.” De Playtime shows in Parijs, New York en Shanghai zullen dus niet meer doorgaan.

“We hadden jullie ontzettend graag uitgenodigd,” zo wordt in het filmpje vervolgd, “maar het was het niet waard als zoveel mensen niet mogen of willen reizen.” Daarom geeft de organisatie aan te hebben gekozen voor een digitaal variant.

Op de website kunnen kopers op een makkelijke manier een afspraak inplannen om te praten over de Playtime B2B Marketplace. In het filmpje wordt ook vermeld dat dit seizoen goed is geweest voor Playtime. “We hebben 360 merken, 5700 kopers, en een toename in handel van 362 procent.”