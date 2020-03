Kingpins Amsterdam gecancelled

Kingpins Amsterdam is gecanceld. Dit bevestigt een woordvoerder van Kingpins tegen FashionUnited.

Kingpins Amsterdam zou 22 en 23 april op een nieuwe locatie in Nederland plaatsvinden. Het zou de eerste keer zijn dat het evenement in Sugarcity in Halfweg gehouden zou worden, net buiten Amsterdam. “We hebben deze beslissing niet gemakkelijk genomen - Kingpins Amsterdam is een belangrijk evenement voor ons en voor de industrie,” zo staat in het persbericht. “We weten dat bedrijven in contact moeten blijven met hun klanten en nieuwe handel moeten drijven. We zoeken een manier hoe we hen daarbij kunnen helpen. Dit is onontgonnen terrein voor ons en we houden iedereen op de hoogte terwijl we zoeken naar oplossingen die ons verbonden houden.”

Het is de tweede editie van Kinpings die is gecanceld. De Kingpins Hong Kong show die op 13 en 14 mei moest plaatsvinden werd eerder al geschrapt vanwege de gezondheidscrisis en de reis beperkingen gelinkt aan de uitbraak van het coronavirus in China.