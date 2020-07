Modebeurs CIFF gaat deze zomer voor kleiner concept met nationale focus

Deense modebeurs CIFF pakt het aankomende editie anders aan. De beurs gaat in augustus voor een kleiner concept met een nationale focus, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

Wie eens een bezoek heeft gebracht aan CIFF weet hoe massaal de beurs is. Met diverse grote hallen en concepten kan men er de volle dagen rondlopen en alsnog niet alles gezien hebben. De aankomende zomer-editie met de focus op de SS21 collecties krijgt echter een andere opzet. “De wereld is na de coronacrisis simpelweg nog niet klaar voor CIFF zoals we het kennen,” zo is te lezen in het persbericht.

Van 9 tot en met 12 augustus zal dan ook ‘Elevated Order Day by CIFF’ plaatsvinden in het showroom gedeelte van de beurs. De organisatie benadrukt dat de focus op ‘verkoop, gemeenschap en duurzaamheid’ hetzelfde blijft. CIFF kondigt daarnaast aan dat de februari 2021 editie weer volgens het oude concept plaats zal vinden.

Hoeveel merken aan de ‘Elevated Order Day by CIFF’ mee doen en hoeveel bezoekers de beurs verwacht, worden niet genoemd in het persbericht.

Beeld: FashionUnited/Caitlyn Terra