Modefabriek cancelt fysieke zomereditie

De fysieke zomer editie van modebeurs Modefabriek is gecanceld, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Het live trade event had op 11 en 12 juli plaats moeten vinden. De organisatie hint daarnaast op de mogelijkheid een fysiek evenement in het najaar van 2021.

“Door de steeds veranderende maatregelen was het lang niet duidelijk hoe we de uitvoering van het toegangsbeleid moesten organiseren. Deze langdurige onzekerheid heeft veroorzaakt dat wij onze standhouders en bezoekers niet de garantie kunnen bieden van een kwalitatief en kwantitatief waardig evenement, zoals jullie van Modefabriek gewend zijn,” aldus het bericht.

Hoewel de industrie elkaar dus niet fysiek kan ontmoeten, zijn er nog wel digitale mogelijkheden. Modefabriek nodigt merken en retailers in het persbericht uit deel te nemen aan de Digital Fashion Week Europe. Modefabriek organiseert dit evenement in samenwerking met modebeurs CIFF en digitaal platform Fashion Cloud van 6 tot en met 8 juli.

Beeld: Modefabriek