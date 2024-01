Modefabriek: Focus op damesmode en internationalisering neemt serieuze vormen aan tijdens FW24-editie

Het is een spannende tijd voor de Nederlandse beurs Modefabriek. De beurs, die sinds 1996 bestaat, ging de afgelopen edities verschillende veranderingen door. Zo toonde het in de winter van 2023 weer kindermode en schrapte het de afzonderlijke mannensectie in de zomer van datzelfde jaar. Er ontstond verwarring: was mannenmode nu wel of niet welkom? De focus kwam te liggen op damesmode en op internationalisering . Hoewel dat in de wintereditie van 2023 nog niet geheel duidelijk was, neemt dat in de wintereditie van 2024 serieuze vormen aan.

In de laatste zomermaand maakte Modefabriek kenbaar dat de focus op enkel damesmode een kans is om verbreding aan te bieden. “Wat we doen, doen we graag heel goed, en de mode-industrie drijft op het bedienen van de moderne vrouw. It’s a women’s world”, vertelde Caroline Krouwels, destijds aan FashionUnited. Deze verandering brengt dan ook aanpassingen op de beursvloer met zich mee: de wintereditie van 2024 telt nog maar één en driekwart hal met 380 exposerende merken. Het is uiteraard een ontwikkeling die gepaard gaat met het schrappen van mannenmode en kindermode, maar het is toch flink minder dan de edities voor de pandemie - toen er nog drie hallen gevuld waren met damesmode . De focus op damesmode brengt ook nieuwe concepten met zich mee. Zo krijgt het trendforum een nieuw jasje en maakt het bekende ‘Young Entrepreneur Platform’ baan voor een ‘Spotlight area’, waar dertig nieuwe mode- en lifestylemerken te vinden zijn. Bovendien is de ‘Sustainable Stop’ niet meer. Bezoekers kunnen in plaats daarvan een ‘Responsible Route’ lopen. Ook nieuw: ‘The Next Closet’ - een pop-upstore van het vintage platform dat tweedehands kledingstukken van merken en high-end ontwerpers aanbiedt.

De stand van Fluresk. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Modefabriek focust op damesmode, exposanten positief

Op zondagochtend is het nog rustig op de beursvloer in de Rai in Amsterdam, maar staan exposanten klaar om bezoekers vol enthousiasme hun FW24-collecties te presenteren. Wie denkt dat we de komende winter geen felle kleuren meer zullen zien, heeft het mis. Zo toont Label Dot een collectie vol paarse en oranje kleuren, heeft Fluresk haar bekende printen- en kleuren weer meegenomen en is de stand van Barts rijk gevuld met gekleurde mutsen. Daartegenover staan stands met neutrale collecties, zoals JcSophie die nudekleuren, grijstinten en blauwe accenten heeft meegebracht.

Wie zich een weg baant door de 380 exposanten zal merken dat de beurs minder massaal oogt, doordat stands in kleinere blokken zijn opgedeeld. Merken werden door Krouwels aangemoedigd voor kleinere stands te kiezen vanwege de kosten. Daar lijkt men zich aan te houden, waardoor Modefabriek een oase aan rust over zich heen laat komen. Het is iets dat niet alleen bij bezoekers, maar ook bij standhouders wordt gewaardeerd, zo ook bij Lolaliza. Het merk bevindt zich sinds mei 2023 in het Nederlandse wholesale-landschap en presenteert haar collectie op een simpele, witte stand. “Wij staan hier om nieuwe klanten naar ons toe te trekken en hen te overtuigen van onze werkwijze waarbij pre-orders niet nodig zijn door onze samenwerking met Fashion Cloud”, vertelt wholesale manager Yves Rassaert. “Daar hebben wij geen luchtkasteel voor nodig.” Lolaliza heeft tot nu toe zo’n dertig wholesale-verkooppunten en staat op de beurs om dat aantal uit te breiden. De wholesale manager ziet op zondag vooral interesse van het Nederlandse en Duitse publiek. Ook Refined Department staat op de beurs om te groeien, zo is te horen op de stand.

Naast de wat ingetogen stands, zijn er nog steeds merken te vinden die houden van uitpakken. Zo heeft Giacomo The Jacket zijn stand omgetoverd tot een ware discobal, zet Beaumont wederom haar paspoppen op een draaiend plateau en voegt Pom Amsterdam een mini-tentoonstelling toe ter ere van haar samenwerking met Claes Iversen .

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De stand van Giacomo The Jacket. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

De stand van Giacomo The Jacket. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Bij C&S Fashion Group wordt vooral de focus op damesmode goed ontvangen. De modegroep staat op de beurs met haar merken C&S the label, Exxcellent, Fluresk en G-maxx. “Je weet nu waarvoor bezoekers komen. Dat werkt voor ons heel fijn”, vertelt operationeel directeur David Zheng op de stand van Fluresk. “Boetiek-eigenaren kunnen hier alles vinden om hun boetiek aan te kleden, van kleding tot sieraden en accessoires. Voor ons werkt dat zeer positief.” Zheng deelt verder: “Fluresk is een baby die heel hard groeit.” Het modemerk bestaat zo’n drie jaar en groeit per jaar met 30 tot 40 nieuwe klanten. In totaal heeft Fluresk 150 verkooppunten en een eigen winkel. Op de G-maxx stand is zo’n zelfde verhaal te horen. Het merk blijft groeien en breidt in de zomer uit naar Canada en België. Bij plus size merk Exxcellent wordt voornamelijk de focus op verbreding in damesmode geprezen. “Voorheen was er voor Exxcellent geen plek op de beurs”, vertelt Sarah Chen, creatief directeur bij C&S Fashion Group. Rond het middaguur is het op de Exxcellent stand al flink druk geweest. “De vraag naar diversiteit en inclusiviteit groeit en dat zien we terug aan de hoeveelheid geïnteresseerden op de stand. We zijn blij hier te staan met al onze merken.”

Europa migreert naar Modefabriek

Het thema ‘internationalisering’ komt op de wintereditie van 2024 sterk naar voren als men een blik op het publiek werpt. Naast het Duitse geroezemoes, dat de SS24-editie al domineerde, zijn er dit keer ook bezoekers uit de rest van Europa. Bovendien weet de beurs niet alleen de aandacht van inkopers, maar ook van producenten en (toekomstige) mode-studenten en exposanten te trekken.

Zo oriënteert Lin Noort zich bijvoorbeeld op de hoeveelheid banen die er in de modewereld te vinden zijn. Noort gaat mogelijk een modeopleiding volgen en krijgt door Modefabriek een beeld van wat de mode-industrie te bieden heeft. Er is bovendien een vertegenwoordiger van het Slowaakse merk Suchanova aanwezig die de beurs bezoekt om kennis te maken met Modefabriek. “Ik leer op deze manier andere merken kennen en ik heb vandaag een goed beeld gekregen of Suchanova op deze beurs past”, zo klinkt het. Of dat het geval is, houdt ze liever geheim. Ook op de beurs te vinden, is Maria Kikis, producent bij Kikis Fashion Group uit Griekenland. Kikis bezoekt de beurs om haar klanten op te zoeken en potentiële klanten te benaderen. De producent omschrijft de wintereditie als een geslaagde beurs, die beter in elkaar zit dan het jaar ervoor.

Wat inkopers betreft wordt hier en daar de mannenmodesectie toch gemist, maar wordt de focus op damesmode wel begrepen, zo vertellen Melanie en Nadja Goldener van het Zwitserse Goldener Mode AG. “Er staan heel wat nieuwe merken en dat vinden wij interessant. Bovendien is het niet te druk, waardoor iedereen de tijd neemt een praatje met je te maken. Wij dienen echter wel het dames- en herensegment, waardoor we mannenmode wel missen.” Een inkoper van Fobie damesmode en Maurice Mens Fashion uit België deelt dezelfde bevinding. Voor de eigenaresse van damesmoderetailer Pol Mode uit Hengelo, Selma van Essen, is de eerste dag van Modefabriek zeer geslaagd. “Ik loop hier ruim vier uur rond en ik heb me heel goed kunnen oriënteren. Voor mij geldt: zonder beurs, geen inkoop. Het is nu heel fijn om alle aspecten van damesmode onder één dak te vinden; van kleding en schoenen, tot oorbellen en andere tierelantijntjes.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De Spotlight-banners. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Nieuwe merken schitteren op Spotlight en op zoek naar de Responsible Route

Opvallend aan deze editie is het Spotlight area dat een podium geeft aan dertig nieuwe mode- en lifestylemerken. De ruimte, die kenbaar wordt gemaakt door grote ‘Spotlight’-banners aan het plafond, bevindt zich achteraan in hal A en wordt vergezeld door een vintage oranje Volkswagenbusje dat als koffietentje fungeert. Een DJ brengt de sfeer erin door upbeat lounge-muziek te draaien. Het platform wordt heel de dag door goed bezocht en dat wordt door standhouders als spannend ervaren. Voor velen is het de eerste keer dat zij op een beurs te vinden zijn, zoals het beachwear merk Heyb Club dat voor het eerste wholesale gaat doen. “We staan op Modefabriek om naamsbekendheid te genereren”, vertelt oprichter Florien Heyblom. “Het merk wordt goed ontvangen. Ik hoor vooral veel Duits stemgeluid. Ik ben eigenlijk op zoek naar Franse of Spaanse inkopers die nog even op zich laten wachten. Desondanks ben ik trots een plekje te hebben op een beurs als deze.” Op het oranje-gele vlak zijn ook labels te vinden als Goldiie, dat oorbellen maakt van echte bloemen, en Ventri - een merk dat accessoires maakt van een koeienmaag.

Floria Collective, dat tevens in de Spotlight-ruimte te vinden is, heeft op zondag veel leuke gesprekken gevoerd, maar hoopt dat het op maandag drukker wordt. Het merk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en maakt bijvoorbeeld enkel gebruik van natuurlijke verftechnieken. Zo toont Fleur Geerinck, mede-eigenaresse van het merk, trots een witte, zijden blouse. “De gele bloemenafdrukken zijn afkomstig van echte bloemen die als het ware op de blouse zijn geslagen”, vertelt ze.

Het duurzame aspect maakt dat Floria Collective onderdeel is van de Responsible Route - een aangepaste route die bezoekers kunnen lopen met een hoge interesse in duurzaamheid. Alle merken die deel uitmaken van de route voldoen aan criteria wat betreft duurzaamheid, ethisch verantwoorde productie en een circulaire aanpak. Bezoekers vinden de route door een speciale QR-code te scannen bij de ingang die toegang geeft tot de speciale plattegrond. Bovendien kan men de deelnemende merken herkennen aan de QR-codes onder hun standnummer. De uiting van de Responsible Route kan volgens Geerinck nog wat duidelijker gecommuniceerd worden. “Veel bezoekers weten niet welk standnummer bij welk merk hoort. Dat zorgt voor wat verwarring, merk ik. Op Seek, waar we ook aan deelnamen, kregen we bijvoorbeeld een groen bordje dat onze duurzame kwaliteiten kenbaar maakte. Dat zou hier ook een goede toevoeging zijn”, aldus de mede-oprichter. Ook bij Marc O’Polo wordt deze bevinding gedeeld, zo is te horen op de stand.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Een overview van Modefabriek. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Het mag duidelijk wezen dat de vernieuwingen tijdens de wintereditie van 2024 positief worden ontvangen door bezoekers en exposanten. De kleinere, minder bombastische stands zorgen voor een oase van rust onder de merken en zorgen ervoor dat de focus weer het product komt te liggen. Het brede aanbod aan damesmode is iets wat vooral onder inkopers goed bevalt, al wordt hier en daar wel verlangd naar een mannenmodesectie. Modefabriek weet haar thema ‘internationalisering’ deze edities naar een hoger niveau te tillen door het grote aantal Europese bezoekers dat op de beurs te spotten is. Het nieuwe Spotlight-platform wordt goed door het publiek en standhouders ontvangen, evenals de Responsible Route, hoewel daar nog wat verbeteringen plaats kunnen vinden wat betreft signing.