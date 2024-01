Modefabriek in beeld: Kleinere en ingetogen stands met enkele eyecatchers

Modefabriek is deze wintereditie weer te vinden in de RAI in Amsterdam. Hoewel de locatie hetzelfde is gebleven, is er genoeg veranderd bij de beurs. Zo is deze editie, die nog tot en met maandag 22 januari loopt, gefocust op alleen maar damesmode. Maar ook viel iets anders op de beursvloer op: kleinere en meer ingetogen stands, met hier en daar een enkele eyecatcher. FashionUnited neemt u mee in een beeldverslag.

Lees ook hoe Modefabriek door de jaren heen is veranderd: Het veranderende gezicht van Modefabriek

Creatief directeur van Modefabriek Caroline Krouwels gaf al eerder aan dat de beurs modemerken aanraadt wat kleiner te bouwen, mede om zo de kosten voor de merken te drukken. Dit advies leek door de meeste opgevolgd te worden. Maar toch zijn er altijd merken die uitpakken en meteen in het oog springen. Of het nu gaat om een glitterwand bij Giacomo of een gedekte tafels bij onder andere Harper & Yve en Esqualo. Voor visual merchandisers en etaleurs is er genoeg inspiratie op te doen.

Leest u liever? FashionUnited doet ook verder verslag van de beurs

Mode-distributeur GAB (Groep Alain Broekaert) koos voor een opvallende rode kranten-stand. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Een leuk detail bij Garcia: Een samenvatting van het merk in de vorm van een menukaart. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Refined Department ging niet alleen voor de kleur van het jaar op de achterwand - Peach Fuzz - maar ook voor een beetje 'fuzz' in het standconcept. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Fluresk gaat voor een stand in een stand met felle kleuren. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Een mooie tip voor visual merchandisers: Oversized bloemen. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Een gedekte tafel bij Esqualo. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Een gedekte tafel bij Esqualo. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Glitter en discoballen bij Giacomo. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Mexx gaat voor meer ingetogen, maar toch met trendkleur bordeaux. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Ook bij Harper & Yve kleur en een gedekte tafel. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Bezoekers kregen bij Pom Amsterdam letterlijk een sneak-preview door het raam voor de nieuwe collectie met Claes Iversen. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Studio AR matcht de achterwand met de mannequins. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Oilily zet deze keer wel de merknaam groot op de achterwand. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Mos Mosh brengt een element van voorgaande beurs weer terug - de opvallende koperkleurige ramen. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento