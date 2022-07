Modefabriek in beeld: Nieuwe segmenten, bomvol kleur en ouderwets druk

Zondag 10 juli was het zover; na een afwezigheid van bijna 2,5 jaar keerde modebeurs Modefabriek weer terug in de Rai in Amsterdam. Traditiegetrouw bracht FashionUnited een bezoek en er was genoeg te zien: nieuwe merken op de vloer, nieuwe segmenten op het programma en genoeg trends. We brengen ze voor u in beeld.

Liever over de beurs lezen? Lees onze beursreportage dan hier.

Modefabriek introduceert drie nieuwe segmenten: The Fashion Gallery, Sustainable Stop en Young Entrepreneurs Platform

Modefabriek telde deze editie maar liefst drie nieuwe segmenten. The Fashion Gallery in Hall A, The Sustainable Stop in Hall B en the Young Entrepreneurs Platform voor de ingang, buiten de RAI.

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Bomvol kleuren: Vooral veel tinten groen in collecties, naast paars en roze

Opvallend wanneer men eens goed naar veel van de collecties keek: Diverse tinten groen waren prominent aanwezig. Niet alleen appeltjesgroen en lime groen, maar ook het meer traditionele Kelly groen. Niet alleen werd deze kleur weerspiegelt in de collecties, in hele kledingitems of accenten, maar ook in de outfits van de bezoekers. Zelfs trendforecaster David Shah merkte de overvloed van groen op tijdens zijn trendpresentatie.

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Naast de opmerkelijke opkomst van groen in de collecties waren er nog enkele elementen die opvielen. De voorspelde opkomst van quilting techniques, oftwel doorgestikte items, zoals eerder al voorspelt door trendforecasters Christine Boland en Jan Agelink, waren al voorzichtig te zien in de collecties voor dames. Zo waren bij diverse stands de doorgestikte jassen te zien. Ook werd deze techniek vaak gebruikt voor mouwloze jassen, een trend op zichzelf die in veel collecties terug te vinden was én vermeld werd in de Trendhub presentatie waar Modefabriek bezoekers binnen vijf minuten een snelle update konden krijgen over de trends.

Vergeet ook niet het gebruik van jacquards. De jacquards waren te zien in diverse kleuren, van trendkleur groen, tot goud, tot roze met blauw. Patronen variëren van bloem tot grafisch.