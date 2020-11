Modefabriek verhuist naar nieuwe locatie voor wintereditie

Modebeurs Modefabriek zal aankomend seizoen niet zoals gewoonlijk in de Rai in Amsterdam plaatsvinden. Het oog is gevallen op Expo Haarlemmermeer, zo deelt de beurs mee in een persbericht.

De modebeurs kondigde eerder al veranderingen aan voor de editie op 24 en 25 januari 2021. Deze editie heeft de naam The Naked Edition gekregen en zal volledig corona-proof zijn, zo deelde de organisatie al in september mee. De focus ligt op ontmoeting maar de beurs krijgt een andere opzet en een clean, helder en ‘zeer toegankelijk’ uitgangspunt. Ook zijn bij The Naked Edition merken uit alle segmenten welkom.

De nieuwe locatie, Expo Haarlemmermeer, ligt in Vijfhuizen, vlakbij Amsterdam. “Wij verheugen ons erop iedereen daar te ontmoeten om elkaar weer te spreken, kennis te delen, elkaar te inspireren en collecties te tonen,” aldus Carine Krouwels, de nieuwe directeur van Modefabriek in het persbericht. De precieze invulling van The Naked Edition zal de komende tijd door Modefabriek onthult worden.