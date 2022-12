Nieuw vanaf januari: de duurzame vakbeurs Beyond Fashion Berlin

Een nieuwe beurs wil de groene mode-industrie aan het begin van het seizoen terug naar Berlijn halen. Het evenement genaamd Beyond Fashion Berlin vindt voor het eerst plaats van 17 tot en met 19 januari in de Atelier Gardens, het terrein van de voormalige Berlijnse filmstudio's. Tot nu toe hebben meer dan 30 merken zich als exposant aangemeld.

Achter de nieuwe beurs in Berlijn zit de wens om opnieuw een speciaal evenement voor duurzame labels en kopers te organiseren. Sinds Neonyt uit Berlijn verhuisde maar problemen had om in Frankfurt plaats te vinden, ontstond er een gat in de modekalender en in de Duitse hoofdstad. Sommige duurzame modemerken hadden een stand op een van de beurzen van de Premium Group, andere beproefden hun geluk in Düsseldorf.

Maar sommige groene labels voelden zich niet goed vertegenwoordigd op de conventionele beurzen. Kopers zagen niet duidelijk welke merken duurzaam waren en welke criteria werden gebruikt om ze te selecteren. De gebeurtenissen kwamen niet overeen met hun idee van duurzaamheid.

"Voor ons is duurzaamheid een houding en niet alleen een trend. En we hadden het gevoel dat we deel uitmaakten van een trendbeweging,” aldus medeoprichtster van de beurs Lena Nocke dinsdag in een gesprek met FashionUnited over haar ervaring op de conventionele beurzen.

Een transparant evenement

Bovendien waren de standhuren op de conventionele beurzen hoog, vertelde ze. Daarom rijpte bij sommige spelers het idee om een eigen evenement op te richten, waarbij de criteria voor het samenstellen van de merken voor iedereen duidelijk en transparant zouden zijn.

Sinds de zomer werkt de mede-directeur van het agentschap Beyond Berlin eraan om de beurs van de grond te krijgen. Met haar eigen agentschap verdeelt ze de merken People Tree, Harold's en Jaya Organic in Duitstalige landen.

De beursvloer van nieuwe groene beurs Beyond Fashion Berlin. Beeld: Beyond Fashion Berlin.

Zij ziet zichzelf als een medeoprichter van de beurs die "de bal aan het rollen heeft gebracht". In de toekomst zal de nieuwe beurs voor groene mode worden georganiseerd door een vereniging die momenteel wordt opgericht, en andere evenementen worden niet uitgesloten. Zo organiseerde Nocke zelf enkele jaren geleden de Beyond Fashion Summit.

De supporters van de beurs komen uit de duurzame modewereld. Tot de toekomstige leden van de vereniging behoren bijvoorbeeld Thilo Schmelz, directeur van de lederwarenfabrikant Harold's, Jens Frey, directeur van de duurzame handelsbeurs Innatex en de modeverkoopster Christina Wille, die nu drie winkels in Berlijn runt onder de naam Loveco.

Het was belangrijk dat het geen op winst gerichte onderneming was, maar een organisatie die handelde in het belang van de duurzame mode-industrie, legt Nocke uit. Daarom is gekozen voor de verenigingsvorm. Het is ook ongebruikelijk dat een beurs open is over prijzen en budget. Voor alle exposanten gelden dezelfde prijzen, een vierkante meter kost 250 euro en de totale expositieoppervlakte van de hal is 400 vierkante meter. Dit resulteert in een budget van 100.000 euro voor de eerste editie in januari.

"Wat nu opportuun is, vooral met alle crisissen, is een beurs te creëren waar mensen zich op hun gemak voelen, waar ze graag zijn en waar ze na afloop met meer energie vandaan komen en zich niet totaal uitgeput voelen," aldus Nocke. "Dat was de feedback van veel van mijn kopers:binnen, hoe vermoeiend het is om naar traditionele beurzen te gaan."

Der website van Beyond Fashion Berlin. Beeld: Screenshot

Groene beurzen van Berlijn tot Düsseldorf

Het evenement is uitdrukkelijk gericht op een handelspubliek. Kopers kunnen door merken worden uitgenodigd via een QR-code of zich registreren via de website beyondfashionberlin.com. Het aantal bezoekers is nog moeilijk in te schatten vanwege de huidige omwentelingen in de mode, zegt Nocke.

Gezien de algemeen stijgende kosten en de onzekere economische situatie zou het ook kunnen dat kopers hun reizen zullen beperken. De beurzen van de Premium Group worden sinds afgelopen juli weer in Berlijn gehouden, en het is nog onduidelijk of en wanneer zij de bezoekersaantallen uit het verleden zullen halen.

De afstand tot Premium op het kermisterrein is ook behoorlijk, bezoekers zouden weer moeten pendelen tussen West- en Oost-Berlijn. Om de reis naar Beyond Fashion Berlin te vergemakkelijken, wordt een pendeldienst opgezet vanaf de metrostations.

De beursvloer van nieuwe groene beurs Beyond Fashion Berlin. Beeld: Beyond Fashion Berlin.

Het valt nog te bezien hoe de groene modemerken in het komende seizoen zullen worden verdeeld, aangezien de aantrekkingskracht van het nieuwe format daar ook van afhangt. Neonyt heeft inmiddels aangekondigd dat het van 28 tot en met 30 januari zal plaatsvinden tijdens de Düsseldorfse Ordertage. Het aantal exposanten is nog niet bekend. De nieuwe groene Berlijnse beurs is nog klein in vergelijking - de laatste keer dat Neonyt in Berlijn werd gehouden vóór de pandemie, telde het meer dan 200 exposanten.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de eerste editie van Beyond Fashion Berlin, zegt Nocke. Als de vraag toeneemt, zou het terrein van Atelier Gardens in het zuiden van de voormalige luchthaven Tempelhof in de toekomst nog meer labels kunnen herbergen. Vanaf de zomer kon daar een extra zaal van 1.000 vierkante meter worden gehuurd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.