Peru Moda: van de winkelstraat naar het scherm

Uitdagende tijden vragen om meer creativiteit. Daarom vinden Peru Moda en Peru Moda Deco, het grootste platform voor het promoten van Peruaanse mode en woonaccessoires, zichzelf opnieuw uit en blijven de wereld verbazen.

PROMPERU, de commissie ter bevordering van de Peruaanse export en het toerisme, promoot het Peru Moda-evenement om Peruaanse bedrijven met potentiële internationale kopers in contact te brengen.

Het evenement wordt dit jaar alweer voor de 23e keer gehouden en is van 1 t/m 30 oktober 2020 wereldwijd virtueel te volgen.

Mode is aan het veranderen

In deze editie heeft Peru Moda onder het motto "Feel & live sustainable" voor het concept duurzaamheid gekozen. Dit is niet alleen een streven, maar ook noodzaak.

Er goed uitzien gaat tegenwoordig hand in hand met milieubewustzijn. Net zoals de eerste Peruanen, die 5000 jaar geleden al wilde dieren domesticeerden om van hun vacht weefsel te maken. Ze gebruikten wat moeder aarde hen te bieden had en leefden in harmonie met hun omgeving.

Dit is ook het doel van de nieuwe editie van Peru Moda, namelijk het bevorderen van de harmonie tussen de mens en zijn omgeving. Dit vertaalt zich in acties die het behoud van het milieu en het respect en de zorg voor de waardeketen bevorderen.

Dit is exact waar Peruaans textiel vandaag de dag naar streeft: 100% biologische alpacawol en katoen verwerken in avant-gardistische creaties.

Virtuele editie B2B Matchmaking

In deze editie van Peru Moda & Peru Moda Deco kunnen internationale kopers kiezen uit een breed scala aan bedrijven die katoen en alpaca aanbieden, variërend van baby- en kinderlijnen tot ziekenhuiskleding, schoeisel, accessoires, sieraden en decoratieve artikelen.

Daarnaast wordt een groot aantal zeer innovatieve producten gepresenteerd en seminars gegeven over thema's uit de mode-industrie. Bovendien is er een virtuele catwalk gewijd aan geavanceerde designs. Dit alles voor het kijkplezier van de klant, die comfortabel thuis kan blijven.

Internationale kopers krijgen een digitaal B2B Matchmaking-platform tot hun beschikking waarop zij zakelijke bijeenkomsten kunnen houden, afgestemd op hun behoeften en bedrijfsmatige voorkeuren.

Dit eenvoudig toegankelijke online voorstel staat garant voor effectieve interactie tussen kopers en exporteurs.

Peru Moda heeft afgelopen jaar bijgedragen aan het organiseren van 3584 zakelijke bijeenkomsten met 989 internationale kopers uit 27 deelnemende landen. De gegenereerde winst uit onderneming bedroeg 132,5 miljoen dollar.

Dankzij deze technologische voordelen zullen dit jaar naar verwachting nog meer binnenlandse en buitenlandse bedrijven deelnemen.

Een onstuitbare industrie

De Peruaanse textielsector beschikt over alle kenmerken waar de huidige markt om vraagt: een geïntegreerde waardeketen, van de levering van grondstoffen t/m het eindproduct, evenals hooggekwalificeerd personeel, luxe vezels, optimale levertijden, marktconforme prijzen en naleving van internationale normen.

Dankzij deze kwaliteiten heeft Peru Moda in de laatste jaren een wereldwijde aanwezigheid opgebouwd: Peru Moda in New York, Colombiamoda, Business Roundtable in het kader van de International Fair Trade Summit, Peru Moda in Azië en Peru Moda Latam Business Roundtable.

De producten van Peru Moda maken ook deel uit van een traditie die is gebaseerd op originele en exclusieve ontwerpen.

Als u ook aan Peru Moda 2020 wilt deelnemen, dan kunt u zich hier aanmelden .

Maak deel uit van dit nieuwe revolutionaire modeconcept!