Pitti Immagine Bimbo beurs FW23: een terugblik op de 96e editie

Pitti Immagine Bimbo is een van de belangrijkste beurzen voor kinderkleding ter wereld. De 96e editie vond van 18 tot en met 20 januari 2023 plaats in Fortezza da Basso in Florence. Zo’n 230 merken toonden hun FW23-collectie, waarvan 70 procent afkomstig was uit het buitenland.

Pittiway

Beeld: Courtesy AKAstudio-collective

Het thema van de beurs was ‘Pittiway’. Zoals de directeur, Agostino Poletto, in het persbericht aangaf: “In deze moeilijke, maar ook creatieve, innovatieve en diverse tijdens zullen de shows van Pitti Immagine dienen als een kompas om nieuwe richtingen te bepalen.” Op Fortezza zijn er routes, richtaanwijzers en bochten te vinden die het mogelijk maken met een hoge snelheid er doorheen te cruisen. Een ietwat tegenstrijdige weg die het bewijs is van een onuitputtelijke energie: datzelfde leidt naar nieuwe richtingen, naar dat wat allemaal nog mogelijk is in de toekomst.

De beurs was verdeeld in twee ‘macro’-zones.

Honderd procent Bambino

Een selectie van de luxe, sportieve en urban merken: Bugatti Junior, Dolce & Gabbana, John Richmond, Miss Blumarine en Sarabanda. Deze merken zijn ‘honderd procent Bambino’ en vormen het uitgangspunt voor het creëren van de ideale garderobe die kinderen en ouders samenbrengt. Stijl en functionaliteit wordt gecombineerd en voldoet steeds meer aan de eisen van de duurzame mode.

Het kid’s lab

De merken in deze selectie werden gepositioneerd als een showcase voor internationale cutting edge kinderkleding en waren voornamelijk jong en toonaangevend: Bobux, IllyTrilly, Inuwet, Jellycat en Little Dutch. Uit het persbericht citeer ik: “Gemaakt door jonge en toonaangevende labels die zich onderscheiden door hun kenmerkende ontwerp, innovatieve keuzes op het gebied van materialen en een merkfilosofie die nu een transparante manier de milieu-ethiek omarmt.”

Highlights

Pitti Bimbo Editorials

Styliste Maria Giulia Pieroni creëerde twee redactionele rubrieken, die beide nostalgie oproepen bij het publiek. Van kleding voor op de skipiste tot back-to-school-accessoires. De verhalen riepen herinneringen op die deden denken aan de kindertijd. Van winkelen op de skipiste tot aan de wintervakantie.

De eerste keer in de sneeuw

Beeld: Courtesy p3 studio

Outdoorkleding voor op de piste en daarbuiten. Kleding die niet alleen leuk en creatief is, maar ook functioneel is, is hier te zien. De merken die hier stonden waren onder andere Lours Paris, Moncler Enfant, Izipizi, Emporio Armani en Dolce & Gabbana.

Beeld: Courtesy p3 studio

Cool School

Beeld: Courtesy AKAstudio-collective

Deze tentoonstelling bewees dat de schooltijd niet saai hoeft te zijn en richtte zich op accessoires, zoals boekentassen en rugzakken. Ook waren er kleurpotloden te zien, allemaal in leuke kleuren en vormen. Hier stonden merken als: Grech & Co, Illustrabimbi, Jeune Premier, Betty's Home en ecoBirdy.

Beeld: Courtesy AKAstudio-collective

Monnalisa modeshow

Beeld: Courtesy Heads Production

Het Italiaanse merk Monnalisa hield op de eerste dag van de beurs een modeshow. Kleine kinderen lieten meer dan honderd looks zien, van casual tot feestelijk kwam voorbij. Er waren zowel pasteltinten als felle kleuren, bloemen en knallende prints te zien.

Beeld: Courtesy Heads Production

De volgende editie vindt plaats van 21 tot en met 23 juni 2023.