Pitti Immagine lanceert online platform Pitti Connect

Modevakbeurs Pitti Immagine introduceert het digitale beursplatform Pitti Connect. Het platform is bedoeld om te netwerken en dient als een marktplaats voor “nieuwe business-mogelijkheden”, meldt Pitti Immagine vrijdagochtend in een persbericht.

Ten tijde van de coronacrisis biedt Pitti Connect exposanten van de Pitti Immagine-beurzen de mogelijkheid om hun zichtbaarheid te behouden en vergroten, om zakelijke contacten te onderhouden en om bestellingen te blijven ontvangen. Middels het platform kunnen exposanten en inkopers met elkaar in contact komen, kunnen vergaderingen worden georganiseerd en kunnen collecties worden bekeken in virtuele showrooms.

“We weten alles van de prioriteiten en uitdagingen waar modebedrijven en -merken op dit moment mee te maken hebben, aangezien we die bij Pitti Immagine ook ervaren,” aldus Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine, in het bericht. Agostino Poletto, general manager van de vakbeurs, voegt hieraan toe: “Pitti Connect stelt exposanten niet alleen in staat om alle facetten van hun merkidentiteit beter te communiceren, maar biedt ook geavanceerde functies voor het beheer en de toegang tot de markt en de orderfase.”

Pitti Connect gaat eind juni actief.

Beeld: via Pitti Immagine