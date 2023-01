Positieve stemming op Düsseldorfse Orderdagen: Internationale kopers trotseren vrieskou

Düsseldorf - Op de Düsseldorfse modedagen worden sinds woensdag collecties getoond en orders geschreven. Met temperaturen deels onder nul graden was het weer gemaakt voor de herfst/wintercollecties na de nogal warme decembermaand.

Over het algemeen leek de stemming in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen positief, ondanks de bezorgdheid over het consumentenvertrouwen in de huidige algemene economische situatie. De mode-industrie heeft eindelijk de pandemie achter zich gelaten en lijkt te hebben geleerd beter om te gaan met moeilijke omstandigheden. Julius Brinkmann beschrijft de situatie als een "nieuwe dageraad" waarin merken en detailhandelaren "ondanks de moeilijke omstandigheden alles uit de kast willen halen". Daarom is het voor de directeur van Bugatti belangrijk dat beide partijen elkaar nu motiveren en opbouwen.

Goed humeur en internationale flair in Düsseldorf

Ook veel internationale kopers kwamen naar Düsseldorf. In de gangen van de beurs Fashn Rooms hoor je naast Duits ook veel Nederlands en Italiaans. Bij Supreme Women&Men werden ook gasten met een verdere reis gespot, onder meer uit Zuid-Korea en de VS, meldt Aline Müller-Schade, directeur van de beursorganisator Munichfashion Company. Ook de afzonderlijke showrooms waren blij met het internationale publiek. "We zijn blij dat ook veel internationale klanten komen bestellen", aldus Gerry Weber-baas Angelika Schindler-Obenhaus, die werkt in de showroom van de kledingleverancier uit Halle in Westfalen.

In Duitsland waren de verkopen in de modedetailhandel in januari beter dan verwacht, maar volgens Schindler-Obenhaus is er nog steeds "onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de bestedingsbereidheid van de consument". In het hogere prijssegment is de situatie veel relaxter dan in het hoofdsegment, aldus Hiltl CEO Gerhard Kränzle. De broekenspecialist sloot de tweede helft van 2022 af met goede cijfers en neemt de positieve stemming mee naar het nieuwe seizoen. Zelfs gezien de eerste afspraken die hij tot nu toe heeft gehad, lijkt Kränzle vertrouwen te hebben. "Wij zijn positief, ook al zeggen de omstandigheden 'out there' iets anders", zegt de Hiltl-baas in de showroom in Düsseldorf.

Ook Joop! is vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen begonnen. Vorige week had het merk van de textielgroep Holy Fashion Group al toegeslagen bij de grotere moderetailers, maar het merk uit Kreuzlingen was ook "vrij optimistisch" bij de kleinere, die pas vanaf het weekend kwamen bestellen, vertelt Thorsten Stiebing. "Het is zo verbazingwekkend dat ze ook tijdens de Covid situatie hebben toegeslagen. Nu is de situatie wat normaler. Er zijn veel ballen in de lucht - leveringen en hoe het cyclisch is. Maar ik voel nu al optimisme", vat de Brand Managing Director van Joop! de stemming van de kopers samen.

Bovenkleding groeit

Van Bugatti tot Gerry Weber zijn de kledingleveranciers het erover eens dat bovenkleding het goed doet. Na een zachte winter in 2022 dalen de temperaturen aan het begin van het nieuwe jaar, waardoor de hoop in dit gebied toeneemt. Het jongere Gerry Weber-merk Taifun richt zich dit seizoen meer op wol en vermindert het aantal gewatteerde jasjes een beetje, maar ze zijn nog steeds te vinden in alle collecties van de groep.

Moodboards in de Bugatti-Showroom. Foto: FashionUnited

De trend naar de "geklede look" zet ook door. Een zekere nonchalance speelt echter ook een rol. Stukken die formeel functioneren als tweedelige pakken, maar ook doorbroken worden door andere stukken en styling. Bugatti probeert dit onder andere met een roestkleurig corduroy pak, dat Brinkmann zelf draagt tijdens het interview en combineert met sportieve sneakers.

Vooral in de mannenmode is er ook een trend naar corduroy broeken. De merken zijn het echter nog niet helemaal eens over de prestaties. De Bugatti-baas is optimistisch, maar kan nog geen prognose geven. De situatie is heel anders bij Hiltl. "Ook al weten we dat de Cord over het geheel genomen niet zo goed presteerde, we hebben hem buitengewoon goed verkocht en verkopen hem nu goed in de order," zegt CEO Kränzle.

Merken reageren op kostenstijging

Ondanks de vrolijke stemming in Düsseldorf blijven de stijgende kosten de sector bezighouden. In het middensegment proberen de merken de prijzen te handhaven en de kosten niet door te berekenen. Gerry Weber wil graag de instapprijzen per artikelgroep handhaven. De kledingleverancier uit Halle in Westfalen heeft echter "gematigde prijsaanpassingen" doorgevoerd voor individuele artikelen waarbij "de kwaliteiten zijn verhoogd", aldus Gerry Weber baas Schindler-Obenhaus. Joop! probeerde ook de "belangrijke hoekprijsklassen" te handhaven, maar moest in sommige gevallen de prijs met tien tot twaalf procent aanpassen.

Hiltl wees met name op de "extreme ontwikkelingen" op de grondstoffenmarkt in het geval van wol, waar de prijzen afhankelijk van het artikel met ongeveer tien tot vijftien procent werden aangepast. Het broekenmerk zag vorig seizoen echter aanzienlijk meer stijgingen. Voor de herfst/winter 23 konden de prijzen voor ongeveer 80 tot 90 procent van de collecties worden gehandhaafd, aldus de Hiltl-baas.

Lege gangpaden op zaterdagmiddag in de Fashn Rooms. Foto: FashionUnited

Tekort aan vaardigheden

Nadat tijdens de pandemie in reactie op de verliezen golven van ontslagen en het bevriezen van aanwervingen bij sommige moderetailers werden ontketend, lijkt de tegenbeweging nu aan te slaan. Bedrijven hebben op vele fronten een tekort aan geschoolde werknemers. Bij Joop! moederbedrijf Holy Fashion Group zijn momenteel meer dan 70 banen onvervuld, aldus Thorsten Stiebing. Gerry Weber merkt ook duidelijk het gebrek aan geschoolde werknemers op sommige gebieden zoals IT, aldus Schindler-Obenhaus. Op andere plaatsen heeft de damesspecialist zich echter onlangs geherpositioneerd - zo is Brigitte Danielmeyer sinds medio november als Brand Director verantwoordelijk voor het hoofdmerk van de groep.

Het merk Bugatti ondervindt dit probleem ook, maar ziet zichzelf goed gepositioneerd met het bovenliggende Bugatti GmbH, waartoe ook andere merken als Wilvorst en Eduard Dressler behoren. Bij het invullen van nieuwe functies krijgt het merk "nog steeds goed, gekwalificeerd personeel", zegt Brinkmann. Voor hem is dit "een essentiële sleutel voor de komende jaren om goede, gekwalificeerde werknemers te vinden" om een sterkere toekomst voor het bedrijf op te bouwen.

Toeleveringsketen komt tot rust

In het algemeen lijkt de situatie in de toeleveringsketen voor kledingleveranciers enigszins te zijn gekalmeerd en krijgen zij hun goederen grotendeels op tijd. Sinds het vierde kwartaal van 2022 neemt de betrouwbaarheid van het zeevervoer weer toe. “In het algemeen verwachten wij dat de situatie enigszins zal afnemen", aldus Schindler-Obenhaus. Ondertussen had Bugatti vroegtijdig goederen gepland en dus "een risico genomen" om op tijd te kunnen leveren, aldus Brinkmann.

Toch is er op sommige gebieden nog duidelijk ruimte voor verbetering. Joop! zou nog steeds meer capaciteit nodig hebben in de naaifabrieken, vooral in de herenkledingsector. "We zouden veel meer kunnen verkopen als we de goederen konden bestellen en ze er waren. De Never-out-of-stock is ongelooflijk aantrekkelijk," zegt Stiebing. Hiltl ondervond lange wachttijden, vooral in de wolsector. Hier werkt het bedrijf soms met weverijen met wachttijden tot tien maanden, aldus Kränzle.

Nieuwkomers van de Orderdagen

De toekomst van de modebranche werd ook duidelijk bij enkele nieuwkomers die voor het eerst op de Orderdagen waren en wier groothandel nog in de kinderschoenen staat.

Stand van Fevre Vinet. Foto: FashionUnited

Het jonge merk Fevre Vinet uit Remshalden bij Stuttgart is zeer vers op de markt. Na drie jaar voorbereiding is het merk iets meer dan een week geleden van start gegaan op de Berlijnse beurs Premium en tegelijkertijd met een eigen online shop. Ze hebben in Berlijn en nu ook in Düsseldorf in de Fashn Rooms al positieve feedback gekregen voor hun op streetwear gerichte basics, maar er zijn nog geen bestellingen geplaatst.

Prinz Berlin neemt ook voor het eerst deel aan de Orderdagen in Düsseldorf. Medeoprichter Zaza Börm, die het in München gevestigde merk voor accessoires van zijde en kasjmier tijdens de pandemie samen met haar moeder oprichtte, maakt een positieve balans op. Naast "goede gesprekken" zijn de eerste bestellingen al geplaatst, vertelt Börm blij bij haar stand op Supreme Women&Men.

Julius Bach en zijn eerste collectie in de Fashn Rooms. Foto: FashionUnited

De Düsseldorfse ontwerper Julius Bach voelde zich daarentegen wat misplaatst met een selectie uit zijn twintig stukken tellende debuutcollectie. Zijn "excentrieke creaties" leken een beetje "te speciaal" voor het Fashn Rooms publiek, verklaarde de jonge ontwerper. Daarom zal zijn eerste deelname aan de Ordebeurs waarschijnlijk een uitzondering blijven. Maar al met al leek er, althans op zaterdag, de eerste beursdag, niet veel te beleven op het terrein van Böhler - zelfs niet bij de première van Neonyt.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.