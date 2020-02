Première Vision lanceert een nieuw evenement in China

Modebeurs Première Vision breidt uit in Azië. De organisatie slaat de handen ineen met Fashion Source uit China. Vanaf november zal Première Vision aanwezig zijn tijdens Fashion Source, zo meldt de organisatie.

Première Vision was al in China aanwezig met de evenementen in Shanghai en Beijing. De beurs wil zichzelf positioneren als een belangrijke en strategische speler binnen de Chinese markt. Fashion Source vindt twee keer per jaar plaats in Shenzhen en is een van de belangrijkste textiel en mode beurzen in Azië.

Première Vision kondigde eerder al een verandering in het schema aan van diverse beurzen. De zomereditie van Première Vision Paris verhuist in 2021 van september naar juli. Blossom Première Vision verhuist juist van juli naar september.