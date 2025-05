Première Vision Montréal plant nieuwe editie in 2026

“We prikken nu al een datum voor 2026,” kondigt Thierry Langlais, vice-president Operations bij Première Vision, enthousiast aan na de eerste editie van de Première Vision Montréal beurs op 22 en 23 april. In een persbericht aan FashionUnited toont de directeur zich verheugd over het succes van dit nieuwe evenement dat alle verwachtingen heeft overtroffen.

De organisatie meldt bijna 2150 bezoekers voor deze eerste editie, internationale professionals die meer dan 1000 bedrijven vertegenwoordigen. Daarnaast verwelkomde de beurs meer dan honderd exposanten uit onder meer Canada, Turkije, Japan, Marokko, Frankrijk, China en de Verenigde Staten.

“Première Vision Montréal bracht een aanzienlijk aantal bezoekers samen, die allemaal erg enthousiast waren over dit nieuwe evenement in Canada. Het succes van deze editie bevestigt voor ons de noodzaak om onze markten te ontmoeten, vooral in de context van verandering en de instabiele geopolitieke omgeving die we kennen,” aldus Thierry Langlais.

De beurs stelt dat de editie alle verwachtingen heeft overtroffen en dat het enthousiasme van de deelnemers gedurende het hele evenement duidelijk aanwezig was, met een recordopkomst bij de conferenties. Première Vision bevestigt dan ook dat er in 2026 een nieuw evenement voor de mode- en textielindustrie in Canada zal plaatsvinden.

De volgende editie van Première Vision Parijs vindt plaats van 16 tot en met 18 september 2025 in Parijs Nord Villepinte.