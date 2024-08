Schoendagen: dé schoenenbeurs sinds 1984

Op maandag 26 augustus 2024 gaan de Schoendagen in CAST van start! Twee dagen lang, op 26 en 27 augustus 2024, zijn alle vaste showrooms in Nieuwegein geopend en presenteren nationale en internationale merken hun nieuwste schoenencollecties. Tijdens deze dagen zijn er ook gastexposanten aanwezig op de beursvloer op de eerste verdieping, die retailers verwelkomen met de nieuwste SS25 collecties.

Een wereld van schoenen onder één dak

De Schoendagen bieden een unieke kans om een diversiteit aan schoenencollecties te ontdekken op één plek in het midden van Nederland. Van innovaties in materiaal en ontwerp tot comfortabele en modieuze opties, de merken die aanwezig zijn, zetten hun beste beentje voor om indruk te maken. Laat je inspireren door de nieuwste trends en vul jouw assortiment aan met de meest relevante en begeerde merken van het moment.

Openingstijden: Maandag 26 augustus 2024: 09:00 - 17:00 (inclusief gastexposanten op de beursvloer niveau 1)

Dinsdag 27 augustus 2024: 09:00 - 17:00 (inclusief gastexposanten op de beursvloer niveau 1)

Locatie: CAST Nieuwegein

Credits: CAST

Deelnemende merken gastexpo

Allbirds | Babouche Lifestyle | Blauer | Bridge Footwear | British Knights | Bullboxer | Copenhagen Shoes | Crinkles | Cruyff | dR Amsterdam | Ellesse | Fitflop | Fred de la Bretoniere | Goosecraft | Haboob | Hilvering Agenturen | Hispanitas | Ilse Jacobsen | Jeep | La Strada | Lione Leatherworks | MBT | Merrell | Mexx | MJUS | Napapijri | Nathan-Baume | Olivier Strelli | OluKai | OOFOS | Piedro | Play One | PME Legend | Posh by Poelman | Shabbies | Shoecolate | SÌ di SERGIO | SJ Lifestyle | Softwaves | Take me Sandals | Tango| VASQUE | Woden

Over CAST

CAST is een handelsplatform voor de schoenen, sport en mode-industrie en bestaat sinds 1984. CAST huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode, lederwaren en sport industrie.