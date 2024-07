Seek kijkt naar de toekomst terwijl het went aan de solo-positie in het Berlijnse beurslandschap

De Duitse evenementenorganisator Premium Group presenteerde vorige week zijn laatste overgebleven beurs, Seek, parallel aan de Berlijnse modeweek. De beurs, die gespecialiseerd is in streetwearlabels en duurzaam georiënteerde merken, toonde gedurende twee dagen een selectie van bekende namen zoals Lyle & Scott en Veja, evenals enkele nieuwkomers. Naast nationale gasten werd de beurs ook bezocht door internationale kopers, waaronder modedetailhandelaren zoals End Clothing, Browns en HBX by Hypebeast.

Nadat Seek in januari zijn solodebuut maakte na het wegvallen van zijn zusterbeurs Premium, leek de normaliteit bij deze editie te zijn teruggekeerd. De compacte beurs met meer dan 100 merken was vertegenwoordigd op zijn gebruikelijke evenementlocatie 'The Station', een historische hal van een voormalig postkantoor in Gleisdreieck.

Hier waren modemerken vaak te zien die stands deelden met lifestyleproducten, zoals blijkt uit de leverancier van schipperspetten Béton Ciré, die zich presenteerde op een klein podium binnen het gebied van een ander merk. Net als in januari was het showroomconcept 'The Junction' met de Union-showroom gevestigd in een koelhuis naast de deur.

"Het is een beetje te gemakkelijk om Seek te beoordelen op zijn omvang, het aantal exposanten en bezoekers", zei Marie-Luise Patzelt, showdirecteur bij Seek Exhibitions, donderdag in een persbericht. "Alle veranderingen in het verleden bieden een geweldige kans. We komen allemaal dichter bij elkaar."

Nieuwe en oude gezichten

Met acht jaar deelname aan de beurs is Unfair een van de oude rotten bij Seek. Het streetwearmerk uit München komt hier nog steeds graag om nieuwe contacten te leggen en bestellingen te schrijven, legt Dennis Forster van Utex GmbH, het bedrijf achter het merk, uit. Hij zag zelfs een verbetering ten opzichte van de vorige editie, omdat hij op de eerste dag van de beurs een "betere bezoekersstroom" opmerkte.

Stand van Bash in the Sun en petten van Béton Ciré Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Het was ook niet de eerste Seek voor Bash in the Sun. Het Franse merk, dat naast zijn thuismarkt actief is in markten als Duitsland, Nederland, Spanje en de VS met ongeveer 200 retailpartners, was een ander merk dat enthousiasme toonde. Nu in zijn vierde editie nam het label dit seizoen een groot gebied in beslag recht tegenover de ingang, dat meteen in het oog sprong met zijn zomerse kleuren en prints van kunstenaars. Het herenmerk, dat stukken aanbiedt van katoen en linnen geproduceerd in Noord-Portugal, wordt ondersteund door een Duits agentschap, wat een gevoel van comfort geeft aan zijn marketingmanager François Verdet.

Het in Hannover gevestigde merk Klotzbach, dat helemaal nieuw is in de branche, werkte ook samen met kunstenaars. Voor oprichter Silke Klotzbach was Seek de perfecte gelegenheid om haar nieuwe merk voor het eerst te presenteren, ondanks dat ze het gevoel had dat ze "een beetje opvalt" tussen de andere exposanten met een jas van 1.600 euro, aldus de ontwerpster. In ruil daarvoor bood ze echter seizoensneutrale stukken die iets heel bijzonders waren dankzij de dure kunstenaarslicentie.

Seek-nieuwkomer Klotzbach met prints van kunstenaar Frank Nitsche Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Het Nederlandse merk Lendgolf was daarentegen niet nieuw in de modebeurswereld. Het in Utrecht gevestigde label was al vertegenwoordigd op Preview in zijn thuismarkt, maar maakte zijn internationale debuut met Seek. Nu wil het golfmerk met een modieuze touch zich openstellen voor Europese retailers. Medeoprichter Laurien Engelman vond de sfeer en structuur van het evenement leuk, legt ze uit aan FashionUnited.

Nederlands golfmerk Lend voor het eerst op een internationale beurs Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Er waren een paar complicaties met de opstelling voor beursnieuwkomer Vicinity. Het streetwearmerk uit Böblingen in Baden-Württemberg bekritiseerde de beursorganisator voor de manier waarop het met de exposant omging. Aan het einde van de opbouwdag moesten elementen zoals roll-ups die te hoog waren geplaatst, opnieuw worden gepositioneerd. De verantwoordelijken voor Seek communiceerden dit echter op een manier waardoor het merk zich afvroeg of ze volgend seizoen zouden terugkeren, zei CEO Berkan Yildiz. Desondanks waren hij en zijn team enthousiast over het gemengde publiek van kopers, pers en modellen die hun stand bezochten.

Het Vicinity-team op Seek Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Toekomstgericht: andere locatie en nieuw concept

Met het oog op de toekomst onthulde Seek dat het binnenkort een nieuw concept en een nieuwe locatie wilde presenteren, die merken en agentschappen individuele ruimtes, faciliteiten en verkooptijden zou moeten bieden. De beurs reageert daarmee op de krappe internationale schema's, productie- en verkoopcycli en deadlines, evenals de verschillende verkoopagenda's en -strategieën.

"De directe, regelmatige, eerlijke en vriendelijke, ongecompliceerde gesprekken zijn en zijn altijd het unieke verkoopargument van Seek geweest", zegt Patzelt. "Er is geen one-size-fits-all-oplossing. De eisen en behoeften van onze klanten zijn heel verschillend. De toekomst van Seek moet realistisch, zeer flexibel, oplossingsgericht en creatief zijn."