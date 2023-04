Sourcingbeurs Texhibition wil Istanbul wereldwijd in de schijnwerpers zetten

Kan de Turkse textielindustrie het centrum van de Europese textielmarkt worden? Als het aan de organisatoren van de Texhibition Istanbul Fabric, Yarn & Textile Accessories Fair, die begin maart in Istanbul plaatsvond, ligt, zou de sourcingbeurs en daarmee de textielproductie van het land meer in de mondiale belangstelling moeten komen te staan.

Twee weken voor de geplande datum was het nog onduidelijk of de beurs zou doorgaan na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië begin februari. Er werd overwogen de Texhibition af te blazen. Maar na overleg met de door de ramp getroffen exposanten gingen de plannen uiteindelijk door - en zonder één annulering, bevestigt Fatih Bilici, voorzitter van het Texhibition Committee en vice-voorzitter van de Istanbul Textile Exporters Association İTHİB. Het resultaat waren drie drukbezochte hallen van ongeveer 30.000 vierkante meter in het Istanbul Expo Center. Hier exposeerden in totaal 437 producenten breigoed, geweven goederen, denim, garens, prints en accessoires. Een record voor de beurs, die dit seizoen voor de derde keer werd gehouden. Met 18.525 bezoekers vestigde de beurs ook een duidelijk record met 50 procent meer deelnemers dan bij de première een jaar geleden. Toch was het nog altijd minder dan de eerder aangekondigde 25.000.

Zowel de exposerende producenten als de bezoekers kwamen hoofdzakelijk uit Turkije. Internationale bezoekers kwamen volgens de organisatoren uit 104 verschillende landen. Onder hen waren kopers uit de EU, Engeland, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika die in Istanbul waren uitgenodigd. Maar als men rond de beursstands luisterde, ging het vooral over binnenlandse klanten.

Dit werd ook bevestigd door de cijfers, want hoewel ongeveer 45 procent van de bezoekers van de kledingbeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) uit het buitenland kwam, vormden zij slechts zo'n 10 procent van de mensen op Texhibition. In de toekomst moet dit veranderen en het streven om de sourcingbeurs internationaler te maken is niet alleen een droom van de organisatoren, maar spreekt ook de exposanten aan, want het zwaartepunt van de Turkse textielindustrie ligt bij de export.

Ambitieuze export doelen ondanks de crisis

Niet alleen Texhibition, maar de hele Turkse textielindustrie heeft grote ambities. In 2022 behaalde zij een recordresultaat van ongeveer 13 miljard dollar (12,05 miljard euro). Ondanks de hoge inflatie, de komende verkiezingen en de catastrofale gevolgen van de aardbeving in het zuidoosten van het land, wordt het resultaat van vorig jaar nu verhoogd tot 15 miljard US dollar (13,93 miljard euro).

In hoeverre de doelstellingen van Europa's op een na grootste textielexporteur realistisch zijn, valt nog te bezien, aangezien 28 procent van het exportvolume en dus ongeveer 3,1 miljard US dollar (2,88 miljard euro) wordt toegeschreven aan producenten in de aardbevingsgebieden. Toch presenteert Turkije zich als veerkrachtig en hoopvol. In de toekomst wil het land twintig procent van de textielimport van de EU bedienen, aldus een eindrapport van de Texhibition, en ook Ahmet Öksüz is vol vertrouwen. "We zullen onze productie geconcentreerd verhogen en de export met nog meer motivatie stimuleren", zegt de voorzitter van İTHİB en Kipaş Holding, waartoe ook de gelijknamige denimproducent behoort die op de beurs exposeert. "Met de Texhibition Istanbul Exhibition helpen we onze wonden te helen die de aardbeving heeft achtergelaten. We staan als land samen om de Turkse textielindustrie te versterken en waarde toe te voegen."

İTHİB voorzitter Ahmet Öksüz op de beurs. Afbeelding: Texhibition

Textielindustrie kijkt eensgezind naar de toekomst

De saamhorigheid van het land, met name de textielindustrie, blijkt ook uit de gesprekken met de exposanten. De aardbeving trof vooral weverijen en spinnerijen in het zuiden van het land, waaronder de regio's Adana, Kahramanmaras, Gaziantep en Kayseri, maar exposanten uit Istanbul of andere plaatsen in het land spraken ook over de psychologische wonden die de beving heeft achtergelaten. "We hebben ongelooflijk veel geluk gehad," zei Hande Yildirim, Sales Executive van de in Adana gevestigde denimspecialist Bossa. Het bedrijf is een van de grootste denimfabrikanten van Turkije en levert denim aan merken als Diesel, G-Star en ook Inditex. "Onze fabriek was niet zwaar beschadigd, maar we hebben de productie een week stilgelegd om onze werknemers te ondersteunen. In sommige gevallen werden zij of hun gezinnen veel harder door de beving getroffen dan hun werkgevers en worstelen zij met de gevolgen ervan.

"In deze situatie moeten we als een familie bij elkaar blijven," benadrukte Ahmet Ak, vertegenwoordiger van Sasa, de grootste garenproducent van Turkije. Hij sprak over naschokken die de overlevenden de slaap blijven ontnemen, maar ook bij Sasa is de fabriek onbeschadigd, en had de productie niet stilgelegd hoeven te worden. In de loop van het gesprek relativeerde de vertegenwoordiger deze uitspraak. De fabriek zelf was niet beschadigd, maar enkele zeer gevoelige machines moesten opnieuw worden gekalibreerd en opgestart. In totaal verwacht het bedrijf tien tot twintig procent minder omzet als gevolg van de beving. Dit is vooral te wijten aan het feit dat sommige grondstoffen momenteel niet kunnen worden geleverd wegens de crisis - ook al is de eigen productie van de fabrikant nauwelijks getroffen.

Een van die leveranciers die momenteel moeite heeft om de bestellingen uit te voeren is katoenleverancier Iskur, maar dat is voorlopig secundair. Bij de rampzalige beving kwamen 32 werknemers om het leven en ook de twee kinderen en de vrouw van Iskur's directeur Kadir Kurtul - die ten tijde van de beving in Istanbul was - kwamen om het leven. Het is moeilijk te begrijpen hoe het leven verder moet gaan na een dergelijke ramp, maar de Iskur-groep, die zoals vele bedrijven in de Turkse textielsector ook actief is in de landbouw- en automobielsector, in het verzekeringswezen en op de energiemarkt, probeert vooruit te kijken.

Een blik op de beurs. Afbeelding: Texhibition

De aardbeving vernietigde dertig procent van het magazijn en ongeveer zeventig procent van de garenfabriek brandde af, aldus Leyli Rozyyeva, die verantwoordelijk is voor de marketing bij Iskur. Het bedrijf had ook geen voorraad meer, maar de productie werd tijdens de beursdagen al langzaam hervat. Veertig tot 45 procent van de productie is uitbesteed aan fabrieken van andere fabrikanten, die meer dan bereid zijn te helpen in deze moeilijke tijd. Het kan nog zes maanden tot een jaar duren voordat de productie in de eigen fabrieken volledig is hersteld, schatte Rozyyeva. Iskur heeft echter geluk, want de klanten zijn uiterst begripvol en sommigen kopen nu zelfs meer om het bedrijf financieel te steunen.

"Voor de aardbeving was er concurrentie, nu delen fabrikanten hun fabrieken en capaciteiten," legde İTİB vice-voorzitter Bilici uit. Hij bevestigde dat er gesprekken en overeenkomsten plaatsvinden tussen de individuele producenten, ze kennen elkaar immers in de industrie. Orders moeten nu worden doorgegeven aan functionerende fabrieken, zoals in het geval van Iskur. "Als we verder willen leven, moeten we samen leven", zei Bilici over de textielindustrie in Turkije.

"Niet zo goedkoop als het Verre Oosten, maar ook niet zo duur als Europa"

Argumenten voor Istanbul als textielcentrum voor Europa zijn er in overvloed bij de fabrikanten. De geografische ligging van het land is een onovertroffen factor, omdat veel kledingfabrikanten op zoek zijn naar manieren om ten minste delen van hun productie van Azië terug naar Europa te verplaatsen. Alp Hamzagil van drukkerij Rabek Textil gaf de redenen hiervoor. In vrijwel perfect Duits vat hij de sterke punten van Turkije als inkoopland samen: "We zijn niet zo goedkoop als het Verre Oosten, maar ook niet zo duur als Europa. We kunnen ook sneller en goedkoper leveren dan de concurrentie."

Hoe snel sommige exposanten werken, blijkt uit een gesprek met Ezgi Gürer, hoofd verkoop en marketing van topproducent Antik Dantel. "Wij werken veel samen met de Inditex Group en moeten daarom snel zijn", zegt Gürer. "Zodra een stofstaal bij ons wordt aangevraagd, sturen we het dezelfde dag nog op." Naast de ongeveer 17.000 bestaande ontwerpen van Antik Dantel komen er elke week twee tot drie nieuwe ontwerpen bij, een ritme dat nogal lijkt op dat van modeketens als Zara en haar wekelijkse 'drops'.

Wat de mogelijke terugkeer van Inditex naar China precies betekent voor Turkije en welke gevolgen dit zal hebben voor de vele leveranciers, kon of wilde niemand echt zeggen. Gürer gaf alleen toe dat Turkije zeker heeft geprofiteerd van de knelpunten in de aanvoer in verband met Covid-19, maar benadrukte ook dat de meeste bedrijven sindsdien meer aandacht hebben besteed aan risicobeperking en indekking - zowel bij leveranciers in Turkije als in China of andere inkooplanden.

Bezoekers: binnen bij de Texhibition. Afbeelding: Texhibition

Flexibele logistiek, kortere levertijden en transportroutes zijn krachtige argumenten om met de Turkse textielexporteurs in zee te gaan, maar ook kwaliteit en betrouwbaarheid spelen een grote rol. Maar, althans volgens Fatih Bilici, hopen de binnenlandse bedrijven niet op klanten uit de luxe-industrie. Men richt zich vooral op de Europese fast-fashion industrie. Voor de productie van basics is het land echter nog te duur en kan het de prijzen van andere niet-Europese landen niet bijhouden.

"We zijn momenteel tien tot vijftien procent duurder dan vergelijkbare concurrenten uit China, maar onze kwaliteit is overtuigend", zegt Yücel Ikiler, exportmanager van het imitatieleerbedrijf Hefa. Qua prijs zijn de Turkse producenten concurrerend, maar niet onverslaanbaar. Anderzijds heeft het land een heel ander, en voor sommige bedrijven zelfs doorslaggevend voordeel, omdat Turkije zich steeds meer richt op duurzaamheid - niet in de laatste plaats om aan de eisen van zijn klanten te voldoen.

Inditex, Mango en de Europese Green Deal stimuleren duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema op de meeste stands van de Texhibition. Sommige adverteren trots met hun certificeringen nog voor ze de verkoopvloer betreden, andere vertellen over het gebruik van hernieuwbare energie - vooral zonnepanelen - op de daken van hun fabrieken. De duurzame inspanningen zijn vooral het gevolg van de toenemende eisen uit Europa - vooral van de voor Turkije zo belangrijke fast fashion-bedrijven, zoals Mango of de Inditex-groep. Samenwerking met Inditex is het volgende grote doel voor textielproducent Migiboy, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk, zegt exportmanager Elif Begen. Zij legt uit dat de fabriek momenteel nog met kolen wordt verwarmd, een factor die voor Inditex een grote rol speelt.

De sterke focus op export, vooral naar Europa, betekent ook dat fabrikanten zich steeds meer moeten aanpassen aan de eisen van het Actieplan Circulaire Economie van de Europese Unie. Als ze daar niet aan voldoen, verliezen ze een lucratieve markt en een aanzienlijk deel van hun omzet. Volgens het eindverslag van de Texhibition zijn de grootste doelstellingen van de sector momenteel het verminderen van het waterverbruik, het verhogen van de efficiëntie van hernieuwbare energiebronnen, het duurzamer organiseren van toeleveringsketens, het bereiken van nulafval bij de productie en het bevorderen van de circulaire economie. Om de biologische katoenteelt in Turkije te bevorderen en beter op de markt te brengen, bestaat er sinds enkele maanden ook een apart certificaat "GGO-vrij Turks katoen", dat katoen zonder genetische manipulatie identificeert.

Volgens Bilici zijn alle op de Texhibition vertegenwoordigde bedrijven klaar voor de duurzame eisen van de Europese mode-industrie, maar sommige bedrijven hadden ook kritiek op het feit dat de duurzaamheidskwestie momenteel weer achter het debat over de prijs staat.

Duidelijke ideeën en grote doelen

De feedback van de exposanten is overwegend positief. Het potentieel van de beurs en de noodzaak ervan voor de Turkse textielsector wordt telkens weer benadrukt, maar er zijn geïsoleerde suggesties voor verbetering en kleine punten van kritiek. Ten eerste is er de timing, aangezien de beurs het laatste evenement op de kalender is. De meeste kopers - en ook de meeste exposanten - hebben de grote internationale beurzen zoals Premier Vision in Parijs of Munich Fabric Start in München al bezocht. Istanbul is nu de laatste halte voor al diegenen die nog iets missen voor de productie van hun lente/zomercollecties 2024, zegt Günsel Güngor van BTD Textile, een textielfabrikant die in Duitsland onder meer S.Oliver, Hugo Boss en Esprit als klant heeft. In Istanbul zijn de bezoekers alleen op zoek naar aanvullingen, maar de meesten hebben hun bestellingen al geplaatst, zegt Güngör.

De sourcingbeurs Texhibition in Istanbul. Afbeelding: Texhibition

Ook Hamzagil bevestigt deze indruk. De beurs is vooral interessant voor bezoekers die bijna alle Turkse leveranciers op één plaats willen leren kennen. De timing is echter een probleem voor Europa. "Voor de meeste bedrijven is de sourcing al afgerond, ze zijn hun collecties al aan het voorbereiden", zegt Hamzagil. Toch ziet hij potentieel voor de beurs, maar hij benadrukt ook dat er nog ruimte is voor verbetering. De industrie als geheel mist moed, alleen Zara's moederbedrijf Inditex, dat zo vaak onderwerp van gesprek is op de sourcingbeurs, is nog gretig naar nieuwe dingen en zet de toon.

Ook de organisatoren van Texhibition tonen moed met hun doelstelling om de belangrijkste textielbeurs ter wereld te worden. Vijftien jaar lang was er geen serieuze beurs voor sourcing in Istanbul, maar dat gaat veranderen, aldus Bilici. De İTİB vice-voorzitter herzag zijn uitspraak lichtjes toen hem er verder naar werd gevraagd, omdat Premiere Vision, die overigens in Parijs is gevestigd, van 2014 tot 2018 een beurs aan de Bosporus hield en de organisator Frankfurter Messe ook al Texworld naar Istanbul heeft gehaald.

De organisatoren van de beurs willen nu Premiere Vision overstijgen, omdat Texhibition op termijn niet "slechts" een van de vele textielbeurzen moet zijn. "We hebben gemerkt dat er veel belangstelling is vanuit de industrie. Texhibition heeft zich gevestigd als een internationale hub voor efficiënte prepress sourcing", aldus de vice-voorzitter in het eindverslag van de beurs. "Voor de volgende editie in september 2023 staan nog meer innovaties op de planning. De focus ligt op een gezonde groei." In een persoonlijk gesprek op de beurs was Bilic nog directer door te zeggen dat volgens hem mode, en dus ook textiel, in Istanbul thuishoort. Ook onderstreepte hij het toekomstige doel van de beurs: "Internationaal nummer één, niet alleen in Istanbul!"

FashionUnited was uitgenodigd om de Texhibition in Istanbul te bezoeken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Marthe Stroom.