White Sign of the Times is met 400 merken van 24 tot 27 februari te beleven in Milaan

White Sign of the Times vindt van 24 tot 27 februari plaats in de Milanese wijk Tortona, in het teken van optimisme. "Alle merken verlangen ernaar om klanten weer te ontmoeten, de nieuwe collecties persoonlijk te tonen en opnieuw te beginnen," verklaarde Massimiliano Bizzi, voorzitter en oprichter van White Milano, terwijl hij hieraan toevoegt dat het Milanese evenement samenwerkt met de Nationale Kamer van Italiaanse Mode, met Camera Showroom en met de waardevolle steun van het Italian Trade Agency (ITA) zowel op het front van de binnenkomende kopers als voor de evenementen die de modeweek van februari zullen verlevendigen, met als partner Confartigianato.

Dankzij deze activiteit zullen 1.200 buitenlandse kopers de Milan Fashion Week bijwonen, naast de 20.000 bezoekers die van over de hele wereld op het evenement worden verwacht. Dit zijn de belangrijkste big spenders op de voornaamste internationale markten, om de exportactiviteit van Italiaanse bedrijven te stimuleren. Zij zullen worden vergezeld door alle kopers die Milaan zien als Europa's modehoofdstad.

"Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, maken wij ons hard voor de bedrijven en streven we ernaar samen te kunnen werken aan dit ambitieuze doel, wat ons bijzonder trots maakt", voegde Bizzi eraan toe.

Tijdens White Sign of the Times, de referentiebeurs voor modeconcepten voor de modeweek van Milaan, die tot stand is gekomen dankzij de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (MBZIS) en ITA met de bijdrage van de Regio Lombardije en het beschermheerschap van de gemeente Milaan, zullen ongeveer 400 merken aanwezig zijn. Hiertoe behoren onder meer Ines Et Marechal, Pe De Chumbo, Pierre Louis Mascià, Faliero Sarti, Dea Linda Farrow, Gruppo Luxury Denim Brama, The Saddler, Sebastian, Thomas Newman en Coliac, om er maar een paar te noemen.

De Regio Lombardije droeg ook bij aan de totstandkoming van een fototentoonstelling en een boek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het evenement dat Massimiliano Bizzi in 2002 opzette.

"Als ITA hebben we 19 nieuwe initiatieven opgezet om bedrijven te steunen bij hun internationale groei en we verlenen steun aan deze editie van White en aan de hele sector. We weten zeker dat innovatievaardigheden, vakmanschap, design, creativiteit en het streven naar duurzaamheid de sleutel zijn tot een succesvolle positionering op de internationale markten," aldus Carlo Ferro, voorzitter van het Italian Trade Agency.

"De samenwerking tussen Confartigianato, White, de Nationale Kamer van Italiaanse Mode en Camera Showroom Milano, met steun van het MBZIS, via het Italian Trade Agency, maakt gebruik van de beste ondernemers van de Italiaanse mode om ons leiderschap op internationaal niveau te bevestigen. Confartigianato is er trots op in deze nieuwe uitdaging de vaardigheden en expertise van Italiaanse vakmensen en kleine mode-ondernemers te vertegenwoordigen. Creativiteit, traditie, design, vernieuwend onderzoek en duurzaamheid zijn onze sleutelwoorden om te blijven groeien op de binnen- en buitenlandse markten," merkte Fabio Pietrella op, voorzitter van Confartigianato Moda.

“In dit verband,” zo voegde Bizzi eraan toe, “fungeert White Sign of the times ook als een ontmoetingsplaats tussen bedrijven, kopers en showrooms en is het een promotor van verandering en herstel, die rekening houdt met de tekenen des tijds en de nieuwe behoeften van de nieuwe modegeneratie. In deze tijd is groeien aan de hand van nieuwe systemen en vernieuwende indelingen, zoals die je van 24 tot 27 februari in Milaan in de wijk Tortona zult zien, heel belangrijk voor ons en voor de merken waar we gehoor aan geven en die we verwelkomen," zei de oprichter van White.

Deze editie van White biedt een nog meer gestructureerde visie op de traditionele locaties van Superstudio Più en Ex Ansaldo, waar zich twee nieuwe bestemmingen in het Tortona Fashion District aan toevoegen, met een totale oppervlakte van 18.000 vierkante meter.

De iconische locatie van Superstudio Più, op Via Tortona 27, wordt vormgegeven via een creatief project dat gekenmerkt wordt door verschillende ruimtelijke concepten, gewijd aan meerdere productcategorieën. De White Circle Room, bijvoorbeeld, staat voor de terugkeer naar een concept van wezenlijkheid gecombineerd met experimenten, waar mode en design door middel van onverwachte codes met elkaar in dialoog gaan.

Een plaats waar merken een omgekeerde visie op mode ten tonele brengen die nooit eerder zo vrij van clichés was als nu. Veel van de aanwezige merken zijn buitenlands, waaronder de 10 merken die door de British Fashion Council werden uitgekozen. Zo keert London Showroom terug naar Milaan voor de editie van White in februari. Dit zijn de labels die hun collecties voor Herfst/Winter 2023 zullen tonen: Carlota Barrera, Chet Lo, Eftychia, Feben, Jordanluca, Labrum London, Robyn Lynch, Roker, S.S. Daley en Yuhan Wang.

Aan de zeer lange lijst merken wordt een selectie toegevoegd van 6 high-end, in Californië gevestigde denim merken die in de Luxury Lounge van White te zien zullen zijn: Boysh, Re/done, Paige, Frame, L’agence en Mother.

Voor de komende editie zal ook de Ex Ansaldo, op Via Tortona 54, van uiterlijk veranderen. Lichtspel, spiegels en een zwart-wit sfeer vormen een contrast met de warme en gastvrije sfeer van een decor dat een typische soek uit het Midden-Oosten voorstelt.

Bovendien is de tentoonstellingsruimte in Mudec, het Museum van Wereldculturen op Via Tortona 56, een nieuwe toevoeging aan het format van White, dat verrijkt is met geweldige tentoonstellingsruimten die verband houden met culturele en artistieke inhoud.

In overeenstemming met het idee achter het museum zal het evenement op twee verdiepingen in het Innovation Center en het Auditorium een selectie van de nieuwste generatie community-gedreven internationale merken huisvesten, met een sterke creatieve diepgang, het vermogen om nieuwe trends te onderscheppen en specifieke gemeenschappen en publieksgroepen te beïnvloeden.

Voor het eerst maakt ook het Visconti Paviljoen deel uit van het format van White, en biedt het onderdak aan WSM – White Sustainable Milano – in de 1200 vierkante meter grote multifunctionele ruimte op Via Tortona 58. Dit project van duurzaamheid en technologische innovatie maakt integraal deel uit van het evenement en wordt omgevormd tot het eerste evenement dat volledig gericht is op de creatieve en productieketen van de mode, hoofdrolspeler van een concrete ecologische en digitale transitie. "Voor het eerst vindt WSM plaats in februari, samen met de beurs van White, omdat duurzaamheid een essentieel thema is voor het modesysteem en uiterst interessant is, zowel voor alle insiders die naar Milaan komen voor de modeweek als voor de eindklanten, die steeds meer om de planeet lijken te geven", besloot Massimiliano Bizzi.