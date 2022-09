Who’s Next: in de Franse hoofdstad doet de mode-industrie weer zaken

Op vakbeurs Who’s Next in Parijs kwam tussen 2 en 5 september de mode-industrie bijeen om bestellingen te plaatsen voor het lente-zomerseizoen 2023. Ondanks de dreiging van een recessie in Europa dit najaar zagen veel merken aanzienlijke orders binnenkomen.

Modebedrijven tonen zich optimistisch bij terugkeer naar Parijs

"Na de afgelopen twee jaar was dit echt goed voor ons,” zegt Puneet Ahuja tijdens een interview op de beurs op zaterdag. "Het is een nieuw begin, we zijn heel tevreden."

Ahuja is eigenaar van het in New Delhi gevestigde Ahujasons, dat sjaals produceert. Hij kon India twee jaar lang niet verlaten vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Dit seizoen kan hij klanten uit Europa voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie weer persoonlijk ontmoeten. Tot nu toe heeft hij klanten gezien uit landen als Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet uit Scandinavië of Japan.

Hoewel Who's Next tijdens de pandemie niet stopte met het organiseren van beurzen, was de opkomst in die periode lager dan bij eerdere edities, omdat inkopers en merken niet konden reizen vanwege restricties in verband met het coronavirus. Maar de gonzende gangpaden en drukke stands van de Parijse beurs, die vrijdag begon en vandaag eindigt, bewijzen dat de zaken weer in volle gang zijn.

"De klanten komen terug naar Europa, we hebben het gevoel dat de kopers en ook de merken veel enthousiaster zijn," aldus Mercédéh Vafai, artistiek en commercieel directeur van het Parijse modelabel Notshy in een interview op zaterdag. Het merk telt wereldwijd maar liefst 800 verkooppunten en heeft veertig eigen winkels in Frankrijk en Zwitserland.

De beurs was de laatste seizoenen veel leger, voegt Vafai eraan toe. "De laatste twee jaar waren moeilijk voor iedereen en nu wil iedereen uitgaan en winkelen." Ze verwacht dat de inkomsten het komende jaar zullen groeien van 45 miljoen euro naar 60 miljoen euro.

Who's Next is terug op niveau van voor de pandemie

De SS23-editie van Who's Next is met duizend deelnemende merken een teken van de terugkeer naar het niveau van voor de pandemie. Van de duizend merken is 33 procent nieuw, zegt Frédéric Maus, CEO van beursorganisatie WSN, zaterdag in een interview. "Dit is een belangrijk moment voor ons."

Hij schrijft de comeback toe aan het feit dat de beurs tijdens de pandemie ondanks de maatregelen nooit een inkoopseizoen heeft gemist. Ook de behoefte om elkaar te zien en de kleding te voelen kan niet worden onderschat, voegt hij eraan toe.

De beauty-hoek op Who's Next. Beeld: FashionUnited

De bezoekersaantallen, die nog moeten worden bevestigd, zullen naar verwachting het niveau van voor de pandemie aantikken. Mogelijk liggen ze nog iets lager, omdat inkopers uit China nog steeds moeite hebben met reizen, zegt Maus. De definitieve cijfers worden deze week bekendgemaakt. Inkopers van warenhuizen, maar ook online retailers en multibrandwinkels bezoeken Who's Next. Ongeveer vijftig procent van de bezoekers komt uit Frankrijk, 25 procent uit de rest van Europa, en de resterende 25 procent uit de rest van de wereld, aldus Maus.

Cheerleaders en lichte collecties

Het Super Bowl-thema geeft de comeback van de beurs een humoristische en vrolijke draai. Net als in een Amerikaans stadion kan men bij de ingang merchandise kopen med een energieke pauwenmascotte. Cheerleaders voeren stunts uit in de gangpaden van de beurs, alsof ze de mode-industrie wilden aanmoedigen.

Cheerleaders voeren stunts uit tijdens Who's Next. Beeld: FashionUnited

Bij binnenkomst op de beurs vallen lange zomerjurken met prints op, waarbij de lichte kleuren van de collecties vakantiegevoelens oproepen. Wat sieraden betreft zijn er veel complexe gouden oorbellen en kettingen te zien, zoals de stukken van het Franse label La Cabane de Fanette.

"Het wordt steeds beter", zegt Fanette Hernette, de oprichter van het merk. Ze presenteert delicate halskettingen en oorbellen met gedroogde planten ingekapseld in hars.

Hernette is voor de derde keer op de beurs, nadat ze er vorig jaar september voor het eerst te vinden was. Haar klantenaantallen groeien, evenals hun inkoopvolumes. De verkoop is met twintig procent gestegen. "Deze editie is beter omdat de mensen uit de VS en Japan terugkomen," stelt ze.

Sieraden van La Cabane de Fanette. Beeld: FashionUnited

Nieuwe klanten

De afdeling accessoires bevat verschillende raffia tassen en strohoeden. Er zijn ook veel sneakermerken te zien, waarvan sommige schoenen maken van duurzame materialen zoals appelleer, maar ook schoenenlabels met een sterke eigen designtaal zoals Chie Mihara.

"Vergeleken met vorig seizoen is dit seizoen veel beter voor ons, ook voor andere mensen die ik sprak," zegt Yolanda Rico, verkoopmanager bij het Spaanse schoenenmerk zondag. De eerste en tweede dag waren vooral goed voor klanten uit landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS, België, Israël en Jordanië.

Rico verwacht dat het zondag en maandag rustiger zal zijn omdat er van 4 tot 6 september in Parc Floral een tweede modeshow plaatsvindt, Crecendo genaamd, met ongeveer 350 merken. Klanten kopen meer dan tijdens de pandemie en het merk heeft ook nieuwe klanten verworven op de beurs, aldus Rico.

Accessoires op Who's Next. Beeld: FashionUnited

Vooruitzichten

Ondanks het over het algemeen optimistische sentiment blijft er onzekerheid over hoe de zaken zich vanaf nu verder zullen ontwikkelen. Consumenten in veel Europese landen maken zich zorgen over de inflatie na de Russische inval in Oekraïne en over de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Recente economische indicatoren wijzen in verschillende landen op het risico van een economische recessie. Maar deze trends lijken nog niet veel invloed te hebben op de merken van Who's Next, waarvan er veel in een premium prijssegment opereren.

"In Europa hebben ze allemaal het gevoel dat de recessie op de drempel staat," zegt Ahuja van Ahujasons. "Ze maken zich allemaal zorgen over de oorlog omdat die al te lang duurt, maar tegelijkertijd wordt er wel gekocht. Het is verwarrend, maar er wordt nog steeds gekocht." Er wordt tot veertig procent meer gekocht dan tijdens de pandemie, zegt Ahuja.

Lange zomerjurken en lichte kleuren op Who's Next. Beeld: FashionUnited

"We zijn erg blij met onze zaken in Frankrijk. De grotere merken behalen mooie cijfers en omzetten, de nieuwe labels die we hebben gelanceerd ontwikkelen zich en doen het goed", aldus Nicolas Bezy, country manager van het Deense DK Company, eigenaar van kledingmerken als Ichi en Casual Friday.

Na enkele seizoenen pauze tijdens de pandemie is het bedrijf terug op de beurs om de hoogtepunten van zijn labels te presenteren; de meeste inkoopafspraken worden vervolgens in de showroom gemaakt.

"Er zijn veel vragen in verband met de economische crisis, de prijzen voor dagelijkse artikelen stijgen," zei Bezy. "De inkopers zijn voorzichtig, maar tegelijkertijd weten we dat het leven doorgaat en de zaken blijven doorgaan. We zijn positief."

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.de en vervolgens op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman