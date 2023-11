175 textielfabrieken in Bangladesh dicht door protesten

Vanwege aanhoudende en soms gewelddadige protesten van kledingarbeiders in Bangladesh die hogere lonen eisen, hebben ongeveer 175 fabrieken de productie voorlopig stilgelegd. Demonstranten hebben fabrieken, bussen en winkels beschadigd in de industriedistricten Gazipur en Ashulia bij de hoofdstad Dhaka, vertelde een politiewoordvoerder donderdag aan Duits persbureau DPA.

In het noorden van de hoofdstad Dhaka zei de politie donderdag traangas te hebben gebruikt om ongeveer 3.000 demonstranten uiteen te drijven. Drie demonstranten werden gearresteerd. De voorzitter van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Faruque Hassan, riep de regering op om de beveiliging van fabrieken te verscherpen. Bangladesh is na China de grootste kledingproducent ter wereld.

De achtergrond van de protesten zijn de onderhandelingen die momenteel in het land plaatsvinden tussen vakbondsvertegenwoordigers en fabriekseigenaren over een aanstaande loonsverhoging. Onlangs stelden de fabriekseigenaren een minimumsalaris voor van 10.400 taka per maand - het equivalent van 89 euro. Met het oog op de stijgende kosten van levensonderhoud eisten de vakbondsleden echter bijna het dubbele. Sinds 2018 geldt een minimumloon van 8.000 taka (69 euro).

Bijna vier miljoen mensen - voornamelijk vrouwen - werken in ongeveer 3.500 fabrieken in het land. Van daaruit wordt het textiel voornamelijk geëxporteerd naar westerse landen. Textielarbeid is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Bangladesh.