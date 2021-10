18 procent van consumenten overdenkt milieu-impact van thuisbezorgen kleding en schoenen

18 procent van de Nederlandse en Belgische consumenten zegt twee keer na te denken bij het online bestellen van kleding en schoenen vanwege de milieu-impact van de bezorging. Dat blijkt uit cijfers van Descartes, een bedrijf dat softwareoplossingen ontwikkelt voor logistieke processen.

Descartes deed onderzoek naar de houding van ruim duizend Nederlandse en Belgische consumenten tegenover online winkelen en bezorging. Naast kleding en schoenen werden ook andere productcategorieën onderzocht, waaronder boodschappen, meubels, sportattributen, boeken, muziekinstrumenten en elektronica.

In totaal zegt 67 procent van de Nederlandse en Belgische consumenten binnen een of meerdere categorieën rekening te houden met het milieu bij online bestellen. Met name voor jongere kopers is het milieu een onderwerp, aldus Descartes. 82 procent van de consumenten onder de 25 jaar zegt de milieu-impact van een online bestelling te overdenken. Dat percentage ligt bij hogere leeftijden lager: bij consumenten tussen de 25 en 44 jaar is het 70 procent, bij 65-plussers 44 procent.

‘Duurzame bezorgopties winnen aan populariteit’

Van alle consumenten gaf vijftien procent aan in de toekomst minder te willen bestellen omdat de bezorging niet milieuvriendelijk is. Aan consumenten werd ook gevraagd of zij iets zouden zien in alternatieve bezorgvormen, zoals bulkbestellingen. Dat zou betekenen dat consumenten hun online bestellingen wekelijks in een keer ontvangen, in plaats van afzonderlijk. Dertig procent gaf aan in deze optie geïnteresseerd te zijn.

“Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de impact die een online bezorging heeft op het milieu,” aldus Albert van Roekel, directeur Solutions Consultancy binnen de EMEA-regio bij Descartes. “Zeker de jongere generaties hebben hier oog voor. Het bundelen van leveringen kan al veel schelen; zo hoeft een bezorger minder rondes te maken en kan deze efficiënt bezorgen. Daarnaast winnen duurzame bezorgopties ook aan populariteit. Consumenten geven daarbij aan of ze een bestelling per se de volgende dag nodig hebben, of dat deze ook wat langer op zich kan laten wachten. Op die manier kan de bezorging gecombineerd worden met andere leveringen, waardoor het milieu minder belast wordt.”