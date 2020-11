31 procent minder omzet voor Burberry in H1

Burberry Group Plc heeft de omzet in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar flink terug zien lopen. Het bedrijf noteert 31 procent minder omzet dan een vergelijkbare periode in het voorgaande boekjaar. Het aangepaste operationeel resultaat nam een neusduik en eindigde 75 procent lager, zo blijkt uit het financiële verslag.

Toch slaat Burberry Group Plc een positieve noot aan, want de omzetdaling was in het tweede kwartaal al veel minder sterk dan in het eerste kwartaal. Tijdens het eerste kwartaal daalde de omzet namelijk met 41 procent en in het tweede kwartaal nog maar met 6 procent. Al met al kwam de omzet aan het einde van de zes maanden van het eerste halfjaar neer op 878 miljoen pond, omgerekend 982,2 miljoen euro.

“Ondanks dat het momentum dat we hadden opgebouwd aan het begin van jaar werd onderbroken door Covid-19, hebben we ons snel aangepast en hebben we verdere stappen genomen in onze strategie,” aldus CEO van Burberry Group Plc, Marco Gobetti, in het verslag. “Het virus blijft een impact houden op de omzet in de EMEIA, Japan en South Asia Pacific, maar we worden aangemoedigd door het algemene herstel en de sterke reactie op ons merk en ons product, specifiek onder nieuwe en jonge consumenten.”

Winst Burberry Group Plc neemt neusduik in H1

In het eerste halfjaar is Burberry Group Plc het hardst geraakt in de EMEIA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Hier daalde de omzet met 56 procent. De regio werd hard geraakt vanwege het wegvallen van toeristen. Normaal gesproken komt zo’n 50 procent van de omzet uit deze regio bij Burberry Group Plc af van toeristen. Geheel Amerika betekende een omzetdaling van 28 procent voor Burberry. Opvallend is de daling van 70 procent in het eerste kwartaal, maar het snelle herstel met een omzetstijging van plus 21 in het tweede kwartaal op het moment dat de winkels heropenden. De Asia Pacific regio kwam in het eerste halfjaar op een gelijke omzet als in het voorgaande boekjaar uit. De daling in het kwartaal en de stijging in het tweede kwartaal vlakken elkaar uit.

Zoals veel andere merken durft ook Burberry Group Plc geen verwachting uit te spreken over de financiële resultaten van de komende tijd. Mede door nieuwe lockdown-maatregelen is op dit moment al 10 procent van het globale winkelportfolio weer dicht.