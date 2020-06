34 modemerken uit Moldavië en Wit-Rusland klaar voor expansie naar de EU

Op de Europese modemarkt zijn modemerken uit Oost-Europa nog ondervertegenwoordigd. Daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen, want 34 modelabels uit Moldavië en Wit-Rusland staan te popelen om hun intrede te doen. Zij nemen deel aan het project Ready to Trade van het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden www.cbi.eu) in samenwerking met ITC (International Trade Centre. www.intracen.org) in opdracht van de Europese Unie en krijgen hulp van experts uit de branche.

Het project begon twee jaar geleden. Toen werden de modemerken uit Moldavië en Wit-Rusland geselecteerd die de grootste potentie op de Europese markt hebben. "Veelal bedrijven die een lange traditie hebben als producent voor de regionale markt in Oost-Europa. Toen de concurrentie uit landen als China, Bangladesh en Turkije toenam, besloten ze hun strategie te veranderen", legt Afke van der Woude, programmamanager van het project uit. "Ze hebben hun eigen merken ontwikkeld, met eigen design en collecties, en soms ook eigen winkels."

Modemerken helpen met uitbreiding in de EU

De 34 merken zijn divers, van damesmode en bruidsmode tot kinderkleding en werkkleding. In hun eigen land zijn ze succesvol. En ook in de omringende landen doen ze het goed. Tijd dus om de rest van Europa te veroveren en volgens Van der Woude hebben ze veel potentie. Uitbreiden willen ze graag, maar hoe zet je die stap? Zaken doen in West-Europa gaat toch anders dan in Rusland. Bovendien hebben consumenten andere wensen en een andere smaak. De pasvorm in Nederland en Duitsland is bijvoorbeeld anders dan in het oostblok. Ook worden veelal andere kleuren gebruikt in de collecties.

Het doel van het project Ready to Trade is dan ook om de merken te helpen met hun expansie. "Wat we bij elk project vanuit CBI doen is trainingen geven. We trainen de ondernemers in vaardigheden die ze nodig hebben bij export", vertelt Van der Woude over het project. "Ze hebben vaak net wat hulp nodig om wat ze in hun eigen land doen te vertalen naar de internationale markt. Dat kan al heel simpel zijn, door te beginnen met een Engelstalige website maar denk ook aan trainingen op het gebied van CSR en sales en marketing. Ook krijgen de bedrijven de opdracht om een export marketingplan te schrijven en krijgen ze persoonlijke coaching van sectorexperts."

Hulp van drie mode-experts

De merken hebben de afgelopen tijd hulp gekregen van drie Nederlandse mode-experts bij het ontwikkelen van hun collecties en het reilen en zeilen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo coacht Carinke Dijkstra, gespecialiseerd in textielsourcing en inkoop, de merken uit Wit-Rusland. Serge Leon, expert in certificering en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en Giovanni Beatrice, gespecialiseerd in sales, marketing, productie en business management, ontfermen zich over de merken uit Moldavië.

"Een half jaar geleden hebben we met de merken verschillende beurzen bezocht. Daar hebben we ze voorbereid op hun eigen beursparticipatie", legt Giovanni Beatrice uit. "De cultuur in Oost-Europa is heel anders dan hier en sommige ondernemers stelden zich daarom wat te timide op, tijdens hun bezoek. Ook wel vanwege de taalbarrière. We proberen ze mee te geven dat ze echt op mensen af mogen stappen. Uit het beursbezoek zijn al een aantal leuke leads ontstaan en ze hebben ervaren wat er nodig is om zich professioneel op een beurs te profileren."

Beursdeelname

Het plan was dat de merken deze zomer zelf met een stand op een beurs zouden staan, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. De hoop is nu gevestigd op januari. Toch staat het project momenteel niet stil. De coaching en trainingen gaat online verder. "Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van online B2B matchmaking, zodat de bedrijven toch hun intrede op de Europese markt kunnen doen", zegt Van der Woude.

Giovanni Beatrice vult aan: "De coronacrisis heeft natuurlijk ook invloed op deze bedrijven. Ze hebben te maken gehad met annuleringen en orders die on hold zijn gezet. Daarom zijn we samen gaan kijken wat ze wel kunnen met die voorraad fabrics. We hebben ze bijvoorbeeld aangeraden om online te gaan verkopen, rechtstreeks aan consumenten. En dat ze pas produceren als consumenten hebben besteld en betaald. Op die manier kunnen de merken elke dag nieuwe modellen aanbieden en lopen ze relatief weinig risico."

Voordelen van modemerken uit Moldavië en Wit-Rusland

En wat is het voordeel voor retailers in de Europese Unie? Waarom zouden zij met de merken uit Moldavië en Wit-Rusland in zee moeten gaan? "De kledingindustrie in deze landen kent een lange traditie en er is dan ook veel vakmanschap. Je ziet dat aan de kwaliteit van de producten. De stoffen worden vanuit Italië geïmporteerd. Het is duidelijk te zien dat Italië een grote inspiratiebron is voor de diverse merken. De collecties uit Moldavië en Wit-Rusland vallen in het medium tot hoge segment", zegt Van der Woude.

Ze gaat verder: "Nog een pluspunt: het is veel dichterbij dan andere productielanden. Het kan daarom ook interessant zijn voor private label productie. Het biedt een kans voor het sneller produceren, in kleinere oplages, een meer on demand werkwijze." Het moge duidelijk zijn, van deze bedrijven gaan we nog veel horen.

Het project Ready to Trade wordt gefinancierd door EU4Business, een initiatief voor SMEs in de Oostelijke partnerschapslanden van de EU. Voor meer informatie, zie www.eu4business.eu