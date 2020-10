Aanpassing faillissementswet door Eerste Kamer heen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) is door de Eerste Kamer aangenomen, zo blijkt op de website van de Eerste Kamer. De aanpassing in de faillissementswet moet ervoor zorgen dat onnodige faillissementen worden voorkomen. In de praktijk stelt de wet bedrijven in staat hun schulden te herstructureren nog voor een insolventie.

Naast herstructurering maakt de nieuwe wet het voor bedrijven mogelijk om dwarsliggende schuldeisers indien nodig te kunnen dwingen mee te doen aan de herstructurering. In het buitenland komt het al vaker voor dat bedrijven voor een faillissement reorganiseren of herstructureren. Denk bijvoorbeeld aan de gerechtelijke reorganisaties van Wibra in België of de insolventieprocedure van Tom Tailor GmbH in Duitsland.

Wanneer de wet precies in werking treedt is op dit moment nog onduidelijk.