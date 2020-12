ABN Amro: 25 procent terugval in consumptie

In het rapport ‘De impact van de nieuwe maatregelen op consumptie’ blijkt dat er in de eerste week van de lockdown een terugval in consumptie van 25 procent te zien is, dat meldt het Economisch Bureau van ABN Amro. De daling is het grootst in de entertainment, reizen en retailsectoren.

Minder consumptie tijdens eerste week van de lockdown

Transactie data toont in het rapport ook aan dat de consumptie tijdens de eerste week van de lockdown met 6,5 procent steeg ten opzichte van de week vóór de lockdown. Deze toename is normaal gesproken in dezelfde periode een stuk forser, vooral door kerstinkopen en horecabestedingen, aldus het persbericht. In 2019 was er een toename van 29,5 procent.

Abn Amro geeft in het rapport aan dat er in het vierde kwartaal een k-o-k krimp van 2,7 procent wordt verwacht, vooral door de daling van consumptieve bestedingen. Ook het gedrag van consumenten is anders tijdens de tweede lockdown in vergelijking met de eerste lockdown: “In tegenstelling tot de eerste lockdown kopen consumenten minder elektronica en huis- en tuininterieur. Elektronica werd aangeschaft om de thuiswerkplek in te richten en bij gebrek aan vakantie zijn consumenten aan het huis gaan klussen, maar nu deze uitgaven reeds gedaan zijn vallen deze categorieën ook terug.”

Ook ondernemers leken zich te hebben aangepast: “Ondernemers hebben in digitale infrastructuur geïnvesteerd en weten hun klanten beter te vinden via deze digitale kanalen. Dit kan een signaal zijn dat ondernemers uit deze categorieën zich weten aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zal op den duur weer positief uitpakken voor consumptie.”

Beeld: Unsplash