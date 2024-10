ABN Amro brengt biodiversiteitsverlies door productie sneakers in beeld en geeft tips

Het produceren van nieuwe producten heeft invloed op de biodiversiteit. Zo is de biodiversiteit in de laatste vijftig jaar bijna 70 procent afgenomen, schrijft ABN Amro in een nieuw onderzoek. Die schade moet worden teruggedrongen. De nieuwe wetgeving Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) gaat grote bedrijven vanaf 2025 verplichten te rapporteren over hun impact op de biodiversiteit als zij significante of materiële invloed hebben en als het hun businessmodel raakt. ABN Amro deed onderzoek naar welke factoren de biodiversiteit het meest onder druk zetten en geeft inzicht in hoe producten bijdragen aan het biodiversiteitsverlies.

ABN Amro neemt in het onderzoek drie producten onder de loep: Een sneaker, bankstel en smartphone. Wat betreft de sneaker-analyse worden diverse aannames gedaan. Zo wordt de impact van de waardeketenfasen van materiaalwinning en fabricamaterialen en de productie van sneakers meegenomen, maar de impact van verpakkingen en transport na productie vallen buiten het onderzoek.Er wordt veronderstelt dat een sneaker gemiddeld 0,8 kilogram weegt en is gemaakt van volledig nieuwe materialen. Daarnaast vindt de productie van materialen wereldwijd plaats, maar die van de sneaker specifiek in Oost-China.

Uit de analyse komt als resultaat dat de productie van één paar sneakers leidt tot het verlies van 2,7 vierkante meter aan wereldwijde ongerepte biodiversiteit voor één jaar. Dit komt volgens ABN Amro overeen met een verlies van 1,50 euro aan maatschappelijke voordelen van natuur en ecosystemen. Het betekent dat een paar sneakers gemiddeld 1,50 euro meer moeten kosten om dit verlies te compenseren. Hierbij ligt de gemiddelde levensduur van sneakers op één jaar. Als sneakers minder dan acht maanden meegaan, moet er 2,25 euro per paar meer worden betaald om het verlies te compenseren.

De analyse toont verder dat de grootste impact zit in de bijdrage aan klimaatverandering (52 procent) door de productie van materialen als polyurethaan (PU) en de eindproductie in fabrieken die draaien op niet-duurzame energie. Daarna volgt watervervuiling en -verbruik (samen 21 procent) die worden gelinkt aan de teelt en productie van katoen, waarbij pesticiden en chemicaliën worden gebruikt. Luchtvervuiling en landbouwgebruik volgen daarna met 18 en 9 procent.

Als wordt gekeken naar andere producten die worden onderzocht, zoals een bankstel en een smartphone, heeft de sneaker de minste milieu-impact. Zo heeft een bankstel 173 vierkante meter aan biodiversiteit verloren in 2023 en stond de teller voor een smartphone op 16,6 vierkante meter.

De impact op de biodiversiteit kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de drijfveer van ondernemers. Vaak produceren retailers namelijk niet zelf maar kopen zij producten rechtstreeks van fabrikanten of groothandelaren. “Biodiversiteit is een multidisciplinair, complex en voor retailers nog vrij onbekend gebied dat nieuwe vaardigheden en nog meer samenwerking in de keten vereist”, zo staat in het onderzoek.

Om retailers, die zich in willen zetten om de biodiversiteit te behouden, geeft ABN Amro nog een aantal tips. Ten eerste; Start met dubbele materialiteitsanalyse. Wie de analyse heeft gedaan, wordt geadviseerd een specifiek beleid te formuleren. Hierbij is de ‘EU Biodiversity Strategy for 2030’ handig. Daarnaast zijn het formuleren van een transitie- of actieplan met duidelijke doelen, goede monitoring en toetsing, openbare verslaglegging en biodiversiteit integreren als onderdeel van de bedrijfscultuur zaken om rekening mee te houden.