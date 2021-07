About You ziet netto-omzet in Q1 groeien met 65,5 procent

Online moderetailer About You maakt vandaag haar financiële resultaten van het eerste kwartaal 2021/2022 bekend dat eindigde op 31 mei 2021. De netto-omzet in het eerste kwartaal stijgt met 65,5 procent naar 422,1 miljoen euro.

About You schrijft in het financieel rapport de groei te danken aan de Europese expansie en de afname van lockdowns. De online moderetailer lanceerde exclusieve collecties en persoonlijke merken met influencers. Daarnaast voegde het platform verschillende nieuwe merken toe, zoals Weekday, Allsaints en Pinko, om haar aanbod te vergroten. Als gevolg zag About You een toename van actieve klanten tot 9,2 miljoen in het eerste kwartaal 2021/2022. Dat is een stijging van 6,5 miljoen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De online moderetailer heeft voor het komende kwartaal een beurs op de planning staan. About You wil gaan handelen op de Frankfurt Stock Exchange. Met de beursgang hoopt het bedrijf 600 miljoen euro op te halen. Voor het fiscale jaar 2021/2022 verwacht de online retailer een kapitaaluitgaven van ongeveer 34 miljoen euro te hebben.