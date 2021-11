Accessoireplatform Fashionette stapt beauty in

Online platform Fashionette lanceert een nieuwe productcategorie. Het mode accessoires platform stapt de beautywereld in door 100 premium en luxe beautymerken toe te voegen aan het assortiment, zo is te lezen in een persbericht.

Fashionette wil met het toevoegen van beauty en care producten een vrouw nog meer helpen haar outfit af te maken, aldus het persbericht. Het assortiment bevat nu verzorgingsproducten voor lichaam, gezicht en haar, maar ook parfum, make-up en beauty accessoires. Merken zoals Korres, Babor, Grown Alchemist en Ere Perez zitten in het beautyaanbod van Fashionette. Het beautysegment van het online platform is op het moment alleen nog gelanceerd in Duitsland en Oostenrijk.

“We ontwikkelen continu ons gecureerde aanbod van premium en luxe mode accessoires om onze klanten te helpen hun outfits af te maken. Voor ons betekent dit niet alleen de juiste handtas, maar ook een bijpassende lippenstift of parfum,” aldus Daniel Raab, CEO van Fashionette AG, in het persbericht. “Door het toevoegen van beauty producten in ons assortiment, zullen we profiteren van cross-selling synergien, zal het orderbedrag vergroten en zullen we ook nieuwe klanten aantrekken.”