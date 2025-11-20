ACM: Consument rond de feestdagen misleid met kortingen

De Nederlandse waakhond voor consumenten, Autoriteit Consument & Markt (ACM), onderzocht webshops in het licht van de aankomende feestdagen en zag een overdaad aan misleidende claims. Die spreekt van ‘kortingen’ terwijl er in feite geen extra voordeel is, maar bijvoorbeeld een vaste aanbieding die altijd van kracht is en voor Black Friday, Sinterklaas of Kerst extra wordt uitgelicht.

In het najaar heeft de ACM aanbiedingen op websites en in winkels van 24 grote verkopers in verschillende sectoren, waaronder kleding, afgespeurd op kortingen. Bij 18 zijn een of meer misleidende prijsvermeldingen vastgesteld.

De fout zit in “hoe de korting wordt vermeld", stelt ACM in een artikel op de website, bijvoorbeeld met een ‘van’-prijs: doorgestreepte prijzen met kortingspercentages ernaast. Daardoor lijkt de korting niet alleen hoger dan deze is; het mág helemaal niet als de aanpassing langer dan een maand geleden is. Er wordt ook gegoocheld met termen als ‘adviesprijs’ of ‘meestal-’prijs, die de consument niet begrijpt, stelt ACM.

Aan de webshops wordt nu gevraagd of ze willen stoppen met ‘nepkortingen’ door van die trucs af te zien. Passen ze hun prijzen niet aan, dan leggen de toezichthouders een boete op. Het advies aan de consument luidt: eerst checken, dan bestellen. Wees alert bij hoge en onverwachte kortingen, check of de korting ook écht korting is en vergelijk de aanbieding met andere verkopers.